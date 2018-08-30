Являюсь действующим сотрудником на должности бухгалтер-операционист, работаю год с лишним. Отвратительно отношение к рабочему персоналу, в плане денежных выплат и премий! Все мативационные программы остаются лишь прописными буквами в тексте, никаких премий, никаких "13-х зарплат" в конце года. Общаясь с друзьями, сотрудниками других банков, остается только удивляться, как такой банк с неплохим рейтингом по РФ ужасно относится к рабочему персоналу. Ужас просто. Плохой работодатель.