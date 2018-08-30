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|Ужасный жадный банк!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Являюсь действующим сотрудником на должности бухгалтер-операционист, работаю год с лишним. Отвратительно отношение к рабочему персоналу, в плане денежных выплат и премий! Все мативационные программы остаются лишь прописными буквами в тексте, никаких премий, никаких "13-х зарплат" в конце года. Общаясь с друзьями, сотрудниками других банков, остается только удивляться, как такой банк с неплохим рейтингом по РФ ужасно относится к рабочему персоналу. Ужас просто. Плохой работодатель.
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lus14 • сотрудник
22.01.2013 13:45
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или Вам не выплачивают премии и прочие бонусы? банк не обязан это делать... судить работодателя по выплате премий, на мой взгляд, по меньшей мере неразумно...
а каково отношение к сотрудникам с чисто моральной точки зрения?
нет выплат с начала 2012 года, а кто то в это время проводит так называемые "расстановки" в шикарных отелях и в разных странах.
от куда взялся рейтинг ФК на таком высоком уровне, то же стоит задуматься, показуха одиним словом, живет хорошо в этом Банке, только руководство, котрому плевать на данный момент на своих сотрудников, ведь они проводят так нахываемую "ОПТИМИЗАЦИЮ СЕТИ" , для начала бы, лучше уменьшили свои расходы на всяческие выезды.