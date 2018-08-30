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Ужасный жадный банк! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Являюсь действующим сотрудником на должности бухгалтер-операционист, работаю год с лишним. Отвратительно отношение к рабочему персоналу, в плане денежных выплат и премий! Все мативационные программы остаются лишь прописными буквами в тексте, никаких премий, никаких "13-х зарплат" в конце года. Общаясь с друзьями, сотрудниками других банков, остается только удивляться, как такой банк с неплохим рейтингом по РФ ужасно относится к рабочему персоналу. Ужас просто. Плохой работодатель.
lus14 • сотрудник
22.01.2013 13:45
4 комментария
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kredittka
22.01.2013 18:24
подождите, Вам что, не платят зарплату? сомневаюсь, что это так...

или Вам не выплачивают премии и прочие бонусы? банк не обязан это делать... судить работодателя по выплате премий, на мой взгляд, по меньшей мере неразумно...

а каково отношение к сотрудникам с чисто моральной точки зрения?
ural1984
04.02.2013 17:40
в Банке сущесвтует программа мотивации, которая на данный момент не работает.
нет выплат с начала 2012 года, а кто то в это время проводит так называемые "расстановки" в шикарных отелях и в разных странах.
от куда взялся рейтинг ФК на таком высоком уровне, то же стоит задуматься, показуха одиним словом, живет хорошо в этом Банке, только руководство, котрому плевать на данный момент на своих сотрудников, ведь они проводят так нахываемую "ОПТИМИЗАЦИЮ СЕТИ" , для начала бы, лучше уменьшили свои расходы на всяческие выезды.
leo09
15.03.2013 11:06
во-первых, з/п думаю что Вы получаете как уже было отмечено ранее, а по поводу премий насколько я помню за 1 и 2 кварталы её выплатили в октябре 2012г. с моральной точки зрения конечно после полюбившегося проекта Волна остались самые стойкие и ....много новичков..конечно в 2006 - 2010 годах было лучше. но все мы работаем за з,п а премия это бонусы и выплачиваются они к сожалению не всегда
Feuer und Wasser
27.11.2014 16:14
интересно, в каких банках работают ваши знакомые, при этом довольные работой? smile:D
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