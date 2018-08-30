Здравствуйте! проработала в Камчатском филиале этого Банка 2 года. столько всего было и столько всего не было.пришла в отделение банка без опыта работы. сразу за работу, сразу на кассу, обучение? сиди, смотри. записывай, никто с тобой носить не будет.пережили.на тот момент, я была одуванчиком, потом стало понятно, что все сотрудники до боли "любят" управляющую.ты без году неделю проработал, и до тебя доносится как она общается с работниками со стажем, не выбирая выражения, орет, вечно чем-то недовольна с самого утра, что создает напряженную атмосферу в офисе.



Коллектив с самого начала мне очень понравился, но я сразу поняла что люди уходят и уходят постоянно, в офисе из трех рабочих мест - 10 человек в декрете!!! за все два года коллектив сменился полностью!!! только я и управляющая))) приходят новые и новые, от отсутствия из обучения, постоянные ошибки, трудности в работе, затор, сам разрываешься и тут и там.потом стало понятно, что ТЫ работник, который должен уметь все и вся, всех подменять, за всех все делать! Должностная инструкция да кто ее видел в глаза??? "ВЫ все должны это уметь делать" и не важно, что именно эта обязанность прописана в должностной именно у управляющей и ни у кого другого!! сначала были задержки на работе, потом стал ненормированный рабочий день, не успеваешь, сиди хоть до ночи.



Офис грустный по оформлению, неуютный, стенды ужасные. Делался ремонт, клали кафель - тут же ты стоишь работаешь, обслуживаешь клиента - а вокруг шум, пыль, ничего не видно, ничего не слышно. к тому же во время ремонта сотрудникам, которые имеют ключи от банка, приходилось приходить в свой выходной открывать/закрывать банк для ремонтной группы. подсобное помещение крохотное, даже в двоем там тесно, потом сломалась микроволновка, еду подогревали на батареи и никто на протяжении 5 месяцев не мог решить эту проблему!



ЗП не соответствует желаемому, премия за месяц 600 рэ - не в чем себе не отказывай!! и план план план!!!главное втюхать, отпустил клиента, на собрании услышашь о себе много прияного) и постоянная эта фраза "что-то не нравится - пишите все заявления, резюме целый ящик") Переход в ДВФ дался крайне тяжело, взаимодействие с Владивостоком налаживали наверно месяца три.нас таких кто к ним обращается много, они грубо отвечают, могут наорать, послать, не отвечать на письмо - а ты пишешь-звонишь, как в пустоту... много опыта появилось, за это спасибо, теперь умеешь все и вся) со временем конечно учишься на что-то не реагировать..человек ко всему привыкает!