Все началось с того, что я уволилась из другого коммерч. банка и решила попытать судьбу в Сбере... До устройства в зеленый банк я зашла на сайт banki.ru и прочитала про данный банк много всего интересного, от чего у меня сразу волосы встали дыбом Правда, это меня ничуть не остановило, а скорее раззадорило и я устроилась на должность промоутера. Мне повезло, что я проработала на ней только 1 месяц; проработай я больше - я бы свихнулась:

- Во-первых, адово болели ноги, ибо пребывание в сидячем положении хотя бы 5 минут жестоко каралось!

- Во-вторых, мне каждую ночь снились кошмары, в которых фигурировали бабушки, крутившиеся возле терминалов и возмущающиеся тем, что им ничего не понятно и почему нельзя производить оплату ЖКУ через окна...

- И третий, самый веселый момент - это "продажа" автоплатежей. Не смотря на то, что услуга является совершенно бесплатной и, по сути, удобной, мне не без труда приходилось уговаривать людей подключать ее.



Продвигая данный товар, я узнала о себе много нового, меня много раз посылали куда-то, куда мне совсем не хотелось идти и даже грозились проводить. В общем все это мне нереально доставило. В конце декабря я наконец-то получила свои потом и кровью заработанные 23 т.р. (полученной суммой, кстати, была несколько шокирована) и с надеждами на светлое будущее и карьерный рост в полюбившемся мне банке, ушла на новогодние "каникулы".



Первый прикол случился 9 янв., когда я пулей примчалась в центр.отделение банка с мыслью "трудоустраивайте меня полностью, я вся ваша" и надеждой получить должность операциониста, но тут меня круто обломали, сообщив, что набор на эту должность будет производиться с 17.01. по причине отсутствия какого-то там руководителя. Янемного приуныла и рвения работать там значительно поубавилось, но все-таки решила ждать.



17 числа, ровно в 9-00 я уже пребывала в моем любимом банке-газоне^^ Все началось с того, что мой непосредственный руководитель предъявил мне, что я плохо справилась с выполнением плана по автоплатежам (70%). В принципе, я не могла с ней в этом не согласиться. Далее мне поступило долгожданное и ооочень заманчивое предложение, суть которого заключалась в след.: мне предложили-таки должность операциониста, но не в каком-то конкретном отделении, а в разных отделениях, расположенных в Дзержинском районе. Если я не ошибаюсь, это называется временный резерв. Т.е. как только какой-нибудь работник володарского, к примеру, отделения уйдет на больничный, я должна лететь туда и вкалывать там за него неопределенный период времени. Конечно, каждый раз новый коллектив и все дела - это очень здорово и весело, но закрепиться за каким-то отделением в своем городе и спокойно работать там было бы куда лучше, мне кажется. В конечном итоге я дала согласие даже на такие условия, так мне хотелось устроиться на работу, но..тут случилось нечто неожиданное. Оказывается, на эту должность (всего было 2 вакансии, хотя ожидалось больше ) претендовало еще некоторое кол-во таких же, как я, авантюристов, активно искавших приключения на свою 5-ю точку.



И тут мой руководитель сообщает мне, что ему необходимо просмотреть еще пару-тройку резюме и провести несколько собеседований, чтобы окончательно определить тех 2-х "счастливчиков", которые удостоятся чести работать в банке-газоне, чем окончательно меня добивает. И конечно же мне обещают позвонить на след. неделе, во что мне верится с трудом. После всего произошедшего, я, трезво оценив свои шансы на "победу", активно ищу работу, но только в других банках. Идаже если мне все-таки позвонят и сообщат, что принимают меня на работу, я не пойду туда ни за какие коврижки. Хотелось бы так же отметить, что с таким уровнем текучки и не самыми высокими позициями в рейтингах (народные отзывы и отзывы сотрудников), банку стоило бы пересмотреть свое отношение к претендентам на должности и бросить уже свои понты.



Всем желаю удачи в поиске работы и трудоустройстве и не повторяйте моих ошибок.