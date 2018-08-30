Добрый день! Работаю в Хоуме СПб почти полгода на должности кредитный специалист и не в восторге, первые два месяца постоянно ставили на замены в различные районы города, могли с выходного выдернуть. Это все прекратилось после многочисленных споров, конфликтов с НГП. При устройстве обещали работу рядом с домом, у меня через дорогу от дома открывался новый Эльдорадо, я туда просилась - и так ни разу даже на замену туда не поставили, с канцелярией вечная проблема - месяц не могли привезти картриджи, бумагу, хорошо, что девочки из других банков не бросили в беде. Подумываю переводиться в отделение, или увольняться. Коллеги, кто может поделиться опытом работы в отделении в СПб?