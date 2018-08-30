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|Добрый день! Работаю в Хоуме СПб почти полгода на должности кредитный специалист и не в восторге, первые два месяца постоянно ставили на замены в различные районы города, могли с выходного выдернуть. Это все прекратилось после многочисленных споров, конфликтов с НГП. При устройстве обещали работу рядом с домом, у меня через дорогу от дома открывался новый Эльдорадо, я туда просилась - и так ни разу даже на замену туда не поставили, с канцелярией вечная проблема - месяц не могли привезти картриджи, бумагу, хорошо, что девочки из других банков не бросили в беде. Подумываю переводиться в отделение, или увольняться. Коллеги, кто может поделиться опытом работы в отделении в СПб?
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Vik_Vik_ • сотрудник
23.01.2013 13:17
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|MEN_018
23.01.2013 13:34
|Автор, а перевестись в другое подразделение ( так сказать работа в офисе ) нет возмоности, если нет ...то меняйте место работы. Так судя по отзывам в Банках кредитных специалистов вообще за людей не считают ...
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