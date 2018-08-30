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Советую уходить из СБ РФ отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Верю Вам, так оно и есть. Советую уходить из СБ РФ скорее, сейчас там нечего делать. Денег Вам адекватно платить не будут все равно. На специалистов у них фонд заработной платы в 100 раз меньше , чем на руководителей (вспомните годовые выплаты за 2012 год специалист получил N рублей , а руководитель доп офиса n*100, управляющий n*1800). А "руководителей" там хватает, при чем хамовитых и не интелегентых и не порядочных, но главное не грамотных и не профессиональных. Поверьте говорю это не беспочвенно. Мой стаж в СБ РФ 14 лет, ушла в октябре 2012 года со ставки руководителя, не могу этого больше видеть....и работать так не умею и не буду. А видно мне было многое, гораздо больше чем Вам. Операционно-кассовые работники, инкассаторы, специалисты вообще там как крепостные. А у руководства ответ: "Пусть уходят, там за забором 10 таких стоит и мечтает работать в Сбере...". В результате профессионалы от туда ушли, остались те которые с "нуля", от банкомата промоутеры, или бывшие профи, которые боятся из-за своей профнепригодности. ТАК вот. Ну и пусть работают, они уже наработали smile:D . Но профи это уже не интересно, единственное как говориться "За державу обидно".
annaravбывший сотрудник
24.01.2013 08:48
3 комментария
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Неndehog_in_fog
24.01.2013 15:19
В авиалиниях Virgin Blue один раз в 3 месяца все руководители компании отправляются носить багаж. Они выходят на работу ровно в четыре утра и работают целую смену грузчиками. Это дает им возможность понять сложность и трудность этой работы.
Ну не дано нашему менеджменту понять рядового сотрудника. smile:(
Южанка
25.01.2013 06:33
Вчера, вообще соседка-кассирша, села на моё место, что бы положить деньги на карточку без паспорта. Расписалась за меня на чеках. Я как раз подошла и при моём возражении она сказала - фу на тебя. Такого дурдома я ещё не встречала. Что теперь опускаться до её уровня. Представляете, заходит клиент в Сбербанк, а там работники орут друг на друга матом.
maslinka
06.02.2013 13:43
Несчастные те кто остался, пытаются передать опыт молодежи, а ту ничего не интересует. И не докажешь. что твоя зарплата дается за то. что бы ты качественно выполнил свою работу, а не за то, что ты просто пришел и отсидел 8 положенных часов. А еще хуже когда этому опытному сотруднику сказали:" Вы нам по параметрам не подходите". То есть рожа не по правилам ПСС.
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