Верю Вам, так оно и есть. Советую уходить из СБ РФ скорее, сейчас там нечего делать. Денег Вам адекватно платить не будут все равно. На специалистов у них фонд заработной платы в 100 раз меньше , чем на руководителей (вспомните годовые выплаты за 2012 год специалист получил N рублей , а руководитель доп офиса n*100, управляющий n*1800). А "руководителей" там хватает, при чем хамовитых и не интелегентых и не порядочных, но главное не грамотных и не профессиональных. Поверьте говорю это не беспочвенно. Мой стаж в СБ РФ 14 лет, ушла в октябре 2012 года со ставки руководителя, не могу этого больше видеть....и работать так не умею и не буду. А видно мне было многое, гораздо больше чем Вам. Операционно-кассовые работники, инкассаторы, специалисты вообще там как крепостные. А у руководства ответ: "Пусть уходят, там за забором 10 таких стоит и мечтает работать в Сбере...". В результате профессионалы от туда ушли, остались те которые с "нуля", от банкомата промоутеры, или бывшие профи, которые боятся из-за своей профнепригодности. ТАК вот. Ну и пусть работают, они уже наработали . Но профи это уже не интересно, единственное как говориться "За державу обидно".