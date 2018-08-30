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Некомпетентный рекрутер плохо (−1)
При поиске работы натолкнулась на объявление Сбербанка. В нашем городе Новосибирске не так давно открылся центр сопровождения клиентских операций и туда активно набирали людей. До этого о Сбербанке были только положительные впечатления. Думала, что устроюсь туда на работу и буду гордиться тем, что работаю в такой крупной компании. К тому моменту я имела уже приличный опыт работы, так как работала практически с 18 лет в другой компании и делала там практически все: от уборки до руководства коллективом из 15 человек. Мой выбор пал на Сбербанк, так как я всегда хотела работать в банковской сфере и к 25 годам, думаю, пришло время уже осуществить мою давнюю мечту.

Отправила свое резюме на инспектора сопровождения. Через несколько дней мне перезвонили и пригласили на собеседование. Собеседование проводилось массово, кроме меня там было примерно ещё человек десять. Проводили собеседование сразу два человека С.В. Н-ко и руководитель отдела, имени которой я к сожалению не знаю. В ходе моего собеседования С. Н-ко вела себя по меньшей мере неуважительно. Во-первых: она спросила, состою ли я в гражданском браке. Получив мой положительный ответ, она почему-то рассмеялась. Да и в ходе всего собеседования эта сотрудница постоянно вырывала мои слова из контекста и интерпретировала их таким образом, что я просто поражалась тому, насколько человек может быть неадекватен. Почему-то узнав, что я хорошо училась, С. сделала вывод о том, что оценки я получала совсем не за знания, и практически в лицо мне об этом сказала.

Выдержав это нелегкое собеседования и сохранив спокойствие до самого конца, я поинтересовалась: подхожу ли я им. На, что С. сказала, что обязательно мне перезвонит на следующий день. В результате никакого звонка я так и не дождалась. Позвонив в Сбербанк с целью узнать результат собеседования, С. сказала, что вакансия закарыта и предложила мне отправить резюме ещё раз. Теперь Сбербанк у меня ассоциируется с хамством, неадекватностью и взбалмошностью. Если там такие сотрудники, то я ни сколько не жалею, что туда не попала.
umnitsa • несостоявшийся сотрудник
24.01.2013 09:37
13 комментариев
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MEN_018
24.01.2013 09:46
Автор, вы как Буд-то с Пандоры на землю только опустились, неужели работая в Банковской сфере вы не знали про отношение к сотрудникам в Сбербанке. Или вы расчитвали что вас это не коснеться ?
Судя по тексту Вас там " нехило" оскорбяли и принижали, и при этом вы все терпели... не пониманию... А ведь если прошли бы ...представляете какое отношение было бы к вам...Если руководство в открытую на собеседование Вам говорит что на диплом вы мягко говоря... на....и.
Конечно после таких отзывов просто в ужас бросает...
MEN_018
24.01.2013 09:55
Автор, вы как Буд-то с Пандоры на землю только опустились, неужели работая в Банковской сфере вы не знали про отношение к сотрудникам в Сбербанке. Или вы расчитвали что вас это не коснеться ?
Судя по тексту Вас там " нехило" оскорбяли и принижали, и при этом вы все терпели... не пониманию... А ведь если прошли бы ...представляете какое отношение было бы к вам...Если руководство в открытую на собеседование Вам говорит что на диплом вы мягко говоря... на....и.
Конечно после таких отзывов просто в ужас бросает...
exsberwik
24.01.2013 12:32
Ну тут два варианта, причин такого поведения.
1. Проверяли на стрессоустойчивость, клиенты разные попадаются, надо уметь фильтровать слова и не принимать близко к сердцу.
2. Вполне вероятно, обычное поведение сотрудника, проводившего собеседование, обоснованное либо завистью, либо юмор такой, может еще что.
Но я склоняюсь, что она просто выполняла план по количеству собеседований, не исключено, что он есть.
В любом случае, если не сложилось, радуйтесь! Либо время не пришло там работать, либо действительно не судьба, ну звезды так сложились!

Я уходил "в никуда", бежал - можно и так сказать. Потому что портились нервы, здоровье, личная жизнь. Вы молоды и уже имеете какой-то опыт - РАЗВИВАЙТЕСЬ дальше! Сбер - яма и стартовая площадка для студента-новичка.
Typhoon
24.01.2013 14:00
Мне, как бывшему сотруднику приятно, что у вас сложились положительные впечатления о Сбербанке, но хочется что бы вы знали, что эти "положительные впечатления" которые вы видите как клиент, выстроены на костях и плоти сотрудников. Перейдя на другую сторону барьера вы станете топливом, расходным материалом, для руководства Сбербанка, чем угодно, но не человеком, и ваше собеседование тому подтверждение. ГОГа ориентируясь на западные банки, собирается «выжать» такую же мощность со Сбера, забывая, что мощность зависит от КПД, а он у Сбера низкий, и компенсировать его можно самым дешёвым материалом которого в нашей стране всегда навалом – людьми. Читая отзывы несостоявшихся сотрудников особенно тех которые знают про этот сайт, думаешь: «зачем тебе это нужно, ты ведь всё знаешь про это болото?», и мне их не жаль, потому что они либо глупы, раз думали, что их минет чаша сия, либо такие же сволочи которые хотели взгромоздиться на кресло пройдя карьерный рост по головам своим коллег (по иному сейчас в сбербанке не получается)
geszer
24.01.2013 15:53
нафиг вам этот сбер. Пытайте свое счастье в коммерческом банке. по крайней мере хорошая оплата труда, хорошее обучение, рост как профессиональный, так и карьерный. Главное не отчаиваться. Сам пробовал устроиться в сбер еще в 2004 году после окончания колледжа. На этапе прозвона получил массу мхамства и негатива. Ныне работаю в коммерческом банке и про поптыку устроиться в сбер вспоминаю с улыбкой как комедию
kredittka
24.01.2013 16:37
2 geszer

"Пытайте свое счастье в коммерческом банке"

вообще-то Сбер является коммерческим банком, а не государственным, как принято считать бабульками...
geszer
24.01.2013 17:06
kredittka, сбер это совок с гос поддержкой, ЗАО. Учитывая их организацию процессов никаких нервных клеток не хватит там работать. Более того я столкнулся с вопиющей наглостью кассира в сбере, когда она мне отказалась менять ветхую купюру. Через 2 минуты в книге отзывов добавился очередной смачный отзыв о работе данного отделения банка.
vindigo
24.01.2013 21:01
Про обучение в сбере. Я в своем небольшом банке недавно смотрел видеоролики с озвучкой о том как работать в АБС. Человек показывает как что делать в программе и тщательно объясняет для чего нужно каждое поле, чекбокс и кнопочка, приводит в пример разные ситуации и демонстрирует их в программе, все четко, ясно и понятно. Для того чтобы это все проделать самому у нас есть учебный запуск АБС с учебной базой данных. И вспоминал обучение в Сбербанке:D. На приемных курсах зачем-то рассказали как проверять пластиковую карточку и как делают с них слипы, сто лет оно нам надо, я устраивался не на работу с платиковыми картами. По работе в АБС дали ксерокопии записных книжек девочек и сказали не думать, а делать как там написано (если конечно разберешь что-то в этих смазаных каракулях). Какой колхоз и пещерный век! Позорище! Купили крутую АБС, а написать толковые инструкции тямы не хватило, не буду говорить уже о видеороликах.
Хотя может за 7 лет что-то в Сбербанке изменилось.

Изменено: vindigo - 24.01.2013 21:05
август12
25.01.2013 03:15
Я не думаю, что проверяли на стрессоустойчивось- ЦСКО с клиентами не работает ( ну если в крайнем случае отчаявшийся клиент дорвется до телефона- мы иногда в особо безнадежных случаях даем клиенту телефоны сотрудников ЦСКО, после чего проблема быстро решается smile:D .)а по поводу ухмылки при словах о гражданском муже- наверное, подумала, долго ли ваш брак просуществует при данном режиме работы- муж обычно ждет видеть дома жену , а не мочалку, притаскивающую свое тело с работы ближе к ночи- я обычно общаюсь с сотрудниками именно этого ЦСКО ( кстати, вполне адекватные и вежливые ребята) , и поздно вечером они обычно пребывают на работе, хотя рабочее время давно истекло. А что касается мечты о работе в банковской сфере- ЦСКО это не банк в прямом понятии, а бэк-офис, где существует конвейер по выполнению очень узкого круга задач.Например то, чем раньше занимался один универсальный операционист, сейчас делают ВОСЕМЬ разных отделов в ЦСКО. Так что профессионализма вы там все равно не наберетесь....
katren553
25.01.2013 07:15
А я раньше работала со Светланой, но в другом банке. Работая в УРСЕ, она постоянно "крутила шашни" с начальством. Так что задавая вам некорректные вопросы, она видимо судила по себе. Удивительно, что она пошла в Сбер, припоминаю её нелестные отзывы об этом "совке"...
По поводу банковской карьеры не переживайте. Уверена у вас все сложится в другом месте.
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