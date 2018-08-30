При поиске работы натолкнулась на объявление Сбербанка. В нашем городе Новосибирске не так давно открылся центр сопровождения клиентских операций и туда активно набирали людей. До этого о Сбербанке были только положительные впечатления. Думала, что устроюсь туда на работу и буду гордиться тем, что работаю в такой крупной компании. К тому моменту я имела уже приличный опыт работы, так как работала практически с 18 лет в другой компании и делала там практически все: от уборки до руководства коллективом из 15 человек. Мой выбор пал на Сбербанк, так как я всегда хотела работать в банковской сфере и к 25 годам, думаю, пришло время уже осуществить мою давнюю мечту.



Отправила свое резюме на инспектора сопровождения. Через несколько дней мне перезвонили и пригласили на собеседование. Собеседование проводилось массово, кроме меня там было примерно ещё человек десять. Проводили собеседование сразу два человека С.В. Н-ко и руководитель отдела, имени которой я к сожалению не знаю. В ходе моего собеседования С. Н-ко вела себя по меньшей мере неуважительно. Во-первых: она спросила, состою ли я в гражданском браке. Получив мой положительный ответ, она почему-то рассмеялась. Да и в ходе всего собеседования эта сотрудница постоянно вырывала мои слова из контекста и интерпретировала их таким образом, что я просто поражалась тому, насколько человек может быть неадекватен. Почему-то узнав, что я хорошо училась, С. сделала вывод о том, что оценки я получала совсем не за знания, и практически в лицо мне об этом сказала.



Выдержав это нелегкое собеседования и сохранив спокойствие до самого конца, я поинтересовалась: подхожу ли я им. На, что С. сказала, что обязательно мне перезвонит на следующий день. В результате никакого звонка я так и не дождалась. Позвонив в Сбербанк с целью узнать результат собеседования, С. сказала, что вакансия закарыта и предложила мне отправить резюме ещё раз. Теперь Сбербанк у меня ассоциируется с хамством, неадекватностью и взбалмошностью. Если там такие сотрудники, то я ни сколько не жалею, что туда не попала.