Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Некомпетентный рекрутер
|
|
При поиске работы натолкнулась на объявление Сбербанка. В нашем городе Новосибирске не так давно открылся центр сопровождения клиентских операций и туда активно набирали людей. До этого о Сбербанке были только положительные впечатления. Думала, что устроюсь туда на работу и буду гордиться тем, что работаю в такой крупной компании. К тому моменту я имела уже приличный опыт работы, так как работала практически с 18 лет в другой компании и делала там практически все: от уборки до руководства коллективом из 15 человек. Мой выбор пал на Сбербанк, так как я всегда хотела работать в банковской сфере и к 25 годам, думаю, пришло время уже осуществить мою давнюю мечту.
Отправила свое резюме на инспектора сопровождения. Через несколько дней мне перезвонили и пригласили на собеседование. Собеседование проводилось массово, кроме меня там было примерно ещё человек десять. Проводили собеседование сразу два человека С.В. Н-ко и руководитель отдела, имени которой я к сожалению не знаю. В ходе моего собеседования С. Н-ко вела себя по меньшей мере неуважительно. Во-первых: она спросила, состою ли я в гражданском браке. Получив мой положительный ответ, она почему-то рассмеялась. Да и в ходе всего собеседования эта сотрудница постоянно вырывала мои слова из контекста и интерпретировала их таким образом, что я просто поражалась тому, насколько человек может быть неадекватен. Почему-то узнав, что я хорошо училась, С. сделала вывод о том, что оценки я получала совсем не за знания, и практически в лицо мне об этом сказала.
Выдержав это нелегкое собеседования и сохранив спокойствие до самого конца, я поинтересовалась: подхожу ли я им. На, что С. сказала, что обязательно мне перезвонит на следующий день. В результате никакого звонка я так и не дождалась. Позвонив в Сбербанк с целью узнать результат собеседования, С. сказала, что вакансия закарыта и предложила мне отправить резюме ещё раз. Теперь Сбербанк у меня ассоциируется с хамством, неадекватностью и взбалмошностью. Если там такие сотрудники, то я ни сколько не жалею, что туда не попала.
|
1
umnitsa • несостоявшийся сотрудник
24.01.2013 09:37
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Судя по тексту Вас там " нехило" оскорбяли и принижали, и при этом вы все терпели... не пониманию... А ведь если прошли бы ...представляете какое отношение было бы к вам...Если руководство в открытую на собеседование Вам говорит что на диплом вы мягко говоря... на....и.
Конечно после таких отзывов просто в ужас бросает...
Судя по тексту Вас там " нехило" оскорбяли и принижали, и при этом вы все терпели... не пониманию... А ведь если прошли бы ...представляете какое отношение было бы к вам...Если руководство в открытую на собеседование Вам говорит что на диплом вы мягко говоря... на....и.
Конечно после таких отзывов просто в ужас бросает...
1. Проверяли на стрессоустойчивость, клиенты разные попадаются, надо уметь фильтровать слова и не принимать близко к сердцу.
2. Вполне вероятно, обычное поведение сотрудника, проводившего собеседование, обоснованное либо завистью, либо юмор такой, может еще что.
Но я склоняюсь, что она просто выполняла план по количеству собеседований, не исключено, что он есть.
В любом случае, если не сложилось, радуйтесь! Либо время не пришло там работать, либо действительно не судьба, ну звезды так сложились!
Я уходил "в никуда", бежал - можно и так сказать. Потому что портились нервы, здоровье, личная жизнь. Вы молоды и уже имеете какой-то опыт - РАЗВИВАЙТЕСЬ дальше! Сбер - яма и стартовая площадка для студента-новичка.
"Пытайте свое счастье в коммерческом банке"
вообще-то Сбер является коммерческим банком, а не государственным, как принято считать бабульками...
Хотя может за 7 лет что-то в Сбербанке изменилось.
Изменено:
По поводу банковской карьеры не переживайте. Уверена у вас все сложится в другом месте.