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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем добрый день. Наконец то решилась сообщить свое мнение об опыте работы в данном банке. Работала долго, более 5 лет. На протяжении этого срока было 3 раза сокрщение штата (неофициальное), причем добросовестных работников (обычных рядовых сотрудников) сокращали, некоторым выплачивали пособие, но всем по-разному, кто был понаглее больше выбивал, кто послабже соглашался на то - что предлагали. А вообще (касательно зарплат) как только устраиваешься работать - надо выбивать по максимуму зарплату, т.к потом уже не прибавят, а были случаи и наоборот, убавляли. Очень много среди сотрудников работают родственники, что неприемлемо для обычных банков.
Хорошо устраиваться молодым специалистам, опыт работы (практику) получаешь хороший, а потом многие уходят в более престижные банки или туда, где предлагают лучше оклад. Добираться (местонахождение) до банка неудобно, далеко от метро (пешком не дойдешь) транспорт ходит не часто. Машины ставить негде, все бросают во дворах, на заправке и вообще где попало. Коллектив в банке неплохой, но как и везде встречаются "лживые" льстители, которых впрочем в нашем мире хватает везде. Премии выплачивают только иногда к новому году. Корпоративов нет. Соц пакет тоже неважный.
В общем, работать там можно как уже было сказано начинающим (чтобы поднабраться опыта). Продвижений по службе (если повезет с начальником) особо не ждите, не говоря уже о дальнейшем пересмотре заработной платы. Делайте выводы сами. Среди коммерческих банков в Москве - есть хорошие альтернативы. Выбор всегда за Вами! Удачи!
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Timurowkka • бывший сотрудник
25.01.2013 15:16
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Что можно добавить по поводу сокращений ? Ужимались в кризис почти все банки и не только они. А вот что касается этого, насколько я в курсе - несколько раз они полностью меняли состав кредитного департамента. При том, как с "профилактической" точки зрения (чтобы не входили с клиентами в сговор), так и в качестве КОНКРЕТНОГО наказания - за просрочки и дефолты. Разумеется, доставалось и андеррайтерам и рисковикам и конечно же залоговикам (а возможно и юристам). С точки зрения сотрудника - это конечно плохо, а с корпоративной позиции - все верно : облажался - пшел вон !
Насчет пособий - насколько я в курсе, этот банк как раз один из НЕМНОГИХ, кто реально платил пособия декретницам : я даже слышал, что некоторые дамы туда устраиваются СПЕЦИАЛЬНО : рожать и потом сидеть с маленьким "за банковский счет". Не много, но все же лучше, чем совсем ничего - по крайней мере, 3 года назад было именно так.
Ну, "высота" заработной платы - вещь достаточно условная. В некоторых небольших городках и сейчас есть "банки", сотрудникам которых платят менее 5000 рублей в месяц (здесь есть такие отзывы). Но ведь Вы Сами упомянули и переполненную около-банковскую стоянку для машин... И на ней - все сплошь новенькие иномарки... Выходит, с оплатой труда не так уж было все и скверно, хотя соглашусь : получать 1000000 в месяц мечтали бы многие. Не знаю, как насчет общего "прогресса", но в одном банке более 5 лет вообще мало кто работает. Так, что посидеть пару-тройку лет на одном лишь приличном окладе вероятно все же можно.
А ГДЕ, скажите мне пожалуйста, родственничков нет ? И потом, есть ли разница : ДРУГА ты взял себе в подчиненные, или племянника ? Лишь бы работал...
Соглашусь : молодежи там хватало, но и люди пред-пенсионного возраста тоже работали ! Например, моему бывшему начальнику тогда уже было 58 лет и он такого возраста был отнюдь не одинок... Что для современных банков - КРАЙНЕ нетипично (уже старше 40 берут неохотно).
Еще соглашусь : коллектив в целом неплохой, а общая атмосфера - доброжелательная. Но конечно, свои "кланы", группировки и объединения по интересам были, есть и будут - как и везде.
А вот насчет ПРОДВИЖЕНИЙ по службе - мне известен такой пример. За несколько месяцев некий ведущий специалист с ПЕДАГОГИЧЕСКИМ образованием стал сперва Главным, а чуть позже - и вовсе стал Начальником отдела ! Но... проработал начальником совсем не долго : угадали - о ком это я ?
Ну, а о САМОМ ГЛАВНОМ Вы написать забыли. Этот один из НЕМНОГИХ банков, у которого есть ХОЗЯИН. И не какой-нибудь там далекий иностранный или отечественный "юрик", а вполне конкретный человек, фотографии которого висят на стэндах опер-зала, и которого в банке обязан знать КАЖДЫЙ.
Общий вывод : если Вас не смущает удаление от метро, работать там МОЖНО и при том, достаточно долго. Хотя лично у меня и остаются обоснованные претензии к конкретным сотрудникам, общее впечатление все же осталось неплохим. А вот насчет КОНКРЕТНЫХ "альтернатив" - интересно было бы СРАВНИТЬ : какие конкретно банки имелись в виду ?
Закончилась не "полоса" : просто Я САМ пошел другим путем и в принципе, не особенно жалею. Вот только года, потраченного на бесполезные поиски, действительно жаль.
Соглашусь с Вами : банк не вполне обычный. Но ДРУГИМ женщинам в нем очень даже нравится ! Ну, как говорится, на вкус и цвет... Словом : каждому - свое ! И Вам спасибо за присоединение к дискуссии !
Я весьма рад, что мой отзыв помог Вам, пусть и через некоторое время. И Вам огромное СПАСИБО !