Всем добрый день. Наконец то решилась сообщить свое мнение об опыте работы в данном банке. Работала долго, более 5 лет. На протяжении этого срока было 3 раза сокрщение штата (неофициальное), причем добросовестных работников (обычных рядовых сотрудников) сокращали, некоторым выплачивали пособие, но всем по-разному, кто был понаглее больше выбивал, кто послабже соглашался на то - что предлагали. А вообще (касательно зарплат) как только устраиваешься работать - надо выбивать по максимуму зарплату, т.к потом уже не прибавят, а были случаи и наоборот, убавляли. Очень много среди сотрудников работают родственники, что неприемлемо для обычных банков.



Хорошо устраиваться молодым специалистам, опыт работы (практику) получаешь хороший, а потом многие уходят в более престижные банки или туда, где предлагают лучше оклад. Добираться (местонахождение) до банка неудобно, далеко от метро (пешком не дойдешь) транспорт ходит не часто. Машины ставить негде, все бросают во дворах, на заправке и вообще где попало. Коллектив в банке неплохой, но как и везде встречаются "лживые" льстители, которых впрочем в нашем мире хватает везде. Премии выплачивают только иногда к новому году. Корпоративов нет. Соц пакет тоже неважный.



В общем, работать там можно как уже было сказано начинающим (чтобы поднабраться опыта). Продвижений по службе (если повезет с начальником) особо не ждите, не говоря уже о дальнейшем пересмотре заработной платы. Делайте выводы сами. Среди коммерческих банков в Москве - есть хорошие альтернативы. Выбор всегда за Вами! Удачи!