Хочу поделиться свои опытом трудоустройства в данный банк. Сразу хочу сказать, что рассматривала три банка. Начну с собеседования, его я, кстати, прошла успешно. Все очень мило, душевно даже прошло. На следующий день позвонили и пригласили на обучение. Думаю все, понравилось - мое, остальные банки отпали. Но, к сожалению, возникла ситуация, что надо улететь на неделю, вот здесь и начались "проблемы".



Позвонила в банк, надо же предупредить людей, на меня же рассчитывают звоню, трубку взял мч, когда он услышал мою фразу: "Взять в следующую группу или хотя бы в резерв" тон резко взлетел, разговаривал со мной так, как будто я маленький жучок, а он - крыша мира, ну или минимум сам г-н Путин. После долгих попыток узнать почему мне надо улететь (о да, конечно, Хозяин, я Вам все свои личные проблемы сейчас же расскажу, а завтра мы полетим вместе и вы убедитесь, шо я вас не обманываю.



Итоговая фраза практически криком меня просто убила: "Ищите, идите и ищите новую работу". Не запомнила, к сожалению, имя этого великого начальника. Ну что ж, подводя итог, неприятно конечно, но не смертельно. Вот и хваленый молодой коллектив.