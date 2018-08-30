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Хочу поделиться свои опытом трудоустройства в данный банк. Сразу хочу сказать, что рассматривала три банка. Начну с собеседования, его я, кстати, прошла успешно. Все очень мило, душевно даже прошло. На следующий день позвонили и пригласили на обучение. Думаю все, понравилось - мое, остальные банки отпали. Но, к сожалению, возникла ситуация, что надо улететь на неделю, вот здесь и начались "проблемы".

Позвонила в банк, надо же предупредить людей, на меня же рассчитывают smile:) звоню, трубку взял мч, когда он услышал мою фразу: "Взять в следующую группу или хотя бы в резерв" тон резко взлетел, разговаривал со мной так, как будто я маленький жучок, а он - крыша мира, ну или минимум сам г-н Путин. После долгих попыток узнать почему мне надо улететь (о да, конечно, Хозяин, я Вам все свои личные проблемы сейчас же расскажу, а завтра мы полетим вместе и вы убедитесь, шо я вас не обманываю. smile:)

Итоговая фраза практически криком меня просто убила: "Ищите, идите и ищите новую работу". Не запомнила, к сожалению, имя этого великого начальника. Ну что ж, подводя итог, неприятно конечно, но не смертельно. Вот и хваленый молодой коллектив.
Доктор Зло • несостоявшийся сотрудник
25.01.2013 16:59
Ответ банка:
Добрый день.

К сожалению, мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть Ваше описание - необходимо прослушать звонок и оценить корректность ведения диалога. Пожалуйста, пришлите Ваши ФИО и дату/время звонка на почтовый ящик connect@tcsbank.ru - мы обязательно выясним детали и предметно прокомментируем слова специалиста и тон.

С уважением,
ТКС-Банк.
11 комментариев
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Igor503
25.01.2013 22:58
Похоже на фейк. Евгения Иванова, которая ничего не запомнила. Хоть бы один факт подкинули. Когда было собеседование, когда позвонили? Может это 4 года назад было? smile:D Есть тут отзывы и такие. Может Вы банком ошиблись?
kerin
26.01.2013 01:44
Igor503, хотите сказать Вам противостоит команда "Анти-пиар ТКС" ?))))
Судя по отзыву автор не заморачивался и написал то, что с ним произошло, коротко, и всё стало понятно.


Доктор Зло
Автор отзыва
27.01.2013 20:11
Хахаха) фейк, приятно)))) хотя не вижу ничего, чтобы выдавало во мне это) Igor503 видимо просто редко сталкивается с грамотной орфографией и пунктуацией)фамилия и имя действительно не мои, хотя Ивановы в наши дни не редкость) а было это аккурат на той неделе) С памятью у меня совсем неплохо, просто когда ты первый раз устраиваешься на работу, последнее, что ты запоминаешь, это имена операторов, которых, кстати, совсем немало. Естественно ни ФИО , ни еще что либо я не буду отсылать в Тинькофф, зачем так заморачиваться) есть и другие замечательные)))места, где можно начать работать)
Igor503
27.01.2013 20:14
kerin, всё может быть. Надо же так постараться, чтобы написать на 0,00% пустой отзыв. Если автору ещё и заплатили за это, то я негодую. Мне бы кто за хороший отзыв заплатил... Хоть повысили бы. smile;)

Шутки шутками, но я описанное в ТКС именно в таком виде не представляю. Если такое было, то надо срочно исправлять, но автор решил не писать ничего. Довольно странное поведение. Я бы слил обидчика с потрохами, чтобы его посильнее наказали. smile:)
Igor503
27.01.2013 20:28
Доктор Зло, ага. Лучше Вы будете писать пустые отзывы, такие же пустые комментарии под не своими ФИО. Логично. smile:D Много, наверное, свободного времени.

Кто такие "операторы, которых, кстати, совсем немало" я даже не подозреваю. Хоть по какому номеру звонили? smile:) Из отзыва понятно только то, что автора что-то расстроило.
Доктор Зло
Автор отзыва
27.01.2013 20:40
Не считаю свой отзыв пустым. Я объяснила свою ситуацию так, как было на самом деле. Также не говорю, что Тинькофф- плохой банк. Банк-то хороший, просто люди не все адекватные работают. А доносить на этого парня начальству - зачем? возможно, если бы меня так не потрясла и не расстроила грубость сотрудника, я бы не стала писать отзыв даже здесь.. Руководство проверит разговоры и так. Тем более Igor, если вы сотрудник, то вы в числе первых узнаете, кто этот оператор( может быть это вы?smile:))))) забавно, что считаете меня фейком)
Доктор Зло
Автор отзыва
27.01.2013 20:51
У меня времени очень много, я не работаю. А вот откуда столько времени у вас, если вы отвечаете на каждый мой отзыв, уважаемый сотрудник)))может вАм за это платят?)))
Pennywice
28.01.2013 10:21
Igor503, почему вы воспринимаете это отзыв как личное оскорбление? smile:D Ну нахамил человеку по телефону кто-то из сотрудников ТКС, ну и что? А вы то тут при чем? Зачем реагировать на это так, как будто оскорбили не автора отзыва, а вас? Или как будто вас обвиняют в том, что этим оператором-хамом были вы. smile:D
e-b
28.01.2013 12:16
Правильно банк и поступил. Если бы к нам на работу устроился человек, которому в первый же день надо было бы улететь по личным делам, я бы ему сказал то же самое smile:)
Igor503
31.01.2013 20:44
Pennywice, я воспринимаю отзыв как проблему, которую надо решить (если она существует в природе). smile:)
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