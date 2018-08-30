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Хочу поделиться свои опытом трудоустройства в данный банк. Сразу хочу сказать, что рассматривала три банка. Начну с собеседования, его я, кстати, прошла успешно. Все очень мило, душевно даже прошло. На следующий день позвонили и пригласили на обучение. Думаю все, понравилось - мое, остальные банки отпали. Но, к сожалению, возникла ситуация, что надо улететь на неделю, вот здесь и начались "проблемы".
Позвонила в банк, надо же предупредить людей, на меня же рассчитывают звоню, трубку взял мч, когда он услышал мою фразу: "Взять в следующую группу или хотя бы в резерв" тон резко взлетел, разговаривал со мной так, как будто я маленький жучок, а он - крыша мира, ну или минимум сам г-н Путин. После долгих попыток узнать почему мне надо улететь (о да, конечно, Хозяин, я Вам все свои личные проблемы сейчас же расскажу, а завтра мы полетим вместе и вы убедитесь, шо я вас не обманываю.
Итоговая фраза практически криком меня просто убила: "Ищите, идите и ищите новую работу". Не запомнила, к сожалению, имя этого великого начальника. Ну что ж, подводя итог, неприятно конечно, но не смертельно. Вот и хваленый молодой коллектив.
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Доктор Зло • несостоявшийся сотрудник
25.01.2013 16:59
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Ответ банка:
Добрый день.
К сожалению, мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть Ваше описание - необходимо прослушать звонок и оценить корректность ведения диалога. Пожалуйста, пришлите Ваши ФИО и дату/время звонка на почтовый ящик connect@tcsbank.ru - мы обязательно выясним детали и предметно прокомментируем слова специалиста и тон.
С уважением,
ТКС-Банк.
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Судя по отзыву автор не заморачивался и написал то, что с ним произошло, коротко, и всё стало понятно.
Шутки шутками, но я описанное в ТКС именно в таком виде не представляю. Если такое было, то надо срочно исправлять, но автор решил не писать ничего. Довольно странное поведение. Я бы слил обидчика с потрохами, чтобы его посильнее наказали.
Кто такие "операторы, которых, кстати, совсем немало" я даже не подозреваю. Хоть по какому номеру звонили? Из отзыва понятно только то, что автора что-то расстроило.