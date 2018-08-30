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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Шел сегодня по городу. Прохожу мимо банка-конкурента. Какие шикарные автомобили там стоят, какие нормальные клиенты выходят из дверей. Какие улыбчивые добродушные сотрудники. И тут мне представилось наше ОСБ. Грязь и бардак, последний ремонт – 15 лет назад, бомжи на крыльце стреляющие сигаретку, не работающие банкоматы и программы, очереди к взмыленным операционистам, ПСС, инновации, 5С, ДУСЯ. Тренинги, летучки, ВКС, советы, оптимизация, ребрендинг, реорганизация. Новая штатная структура, новые замы, начальники управлений, отделов, секторов, региональные менеджеры, тайные покупатели, аутсорсинг,ЦСКО, МЕГА ЦОДЫ. Сокращения на местах и набор такого же количества в ЦСКО но уже на двойную з/пл. Зарплаты и премии руководителям, зарплаты «неграм», лишения, наказания, планы, проникновение.
Бедный Сбербанк! То, что Греф разваливает Сбер для меня давно не было секретом, но сегодня я как будто отрыл глаза заново . Я посмотрел на соседний банк, где 5 лет назад было всего 5 человек сотрудником и туда никто не ходил, а сегодня штат больше чем у нас. И работают там лучшие из моих коллег, которые или сами ушли туда или их «оптимизировали». Завидую руководителю этого банка. Ему достались лучшие из лучших. Люди, которые были гордостью моего банка.
Нет, увольняться я пока не собираюсь. Буду наблюдать за агонией, зарплата пока позволяет. Интересно смотреть изнутри как разваливается такой крупный банк. Конечно, до Грефа ошибок было огромное количество, я не идеализирую предыдущее руководство. Но Греф совершил намного более страшную ошибку. Он обманул надежды людей на реформы.
Запас прочности у СБ конечно большой, но он не бесконечен. Ждать осталось не так много. Престиж улетучится, а за ним и деньги, а за ним и остатки квалифицированных сотрудников. Ну что ж, подождем.
Даздраперма • сотрудник
25.01.2013 23:12
8 комментариев
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Grinder
25.01.2013 23:36
Интересно, что все банки стараются все самое плохое перенять у Сбера - ПСС, планы, прогнозы, разрыв в з.п. между руководством и специалистами. А Сбер самое плохое перенимает у торговцев йогуртами и Свидетелей Седьмого Дня.
Я вот думаю, запретить и уничтожить все секты - и будет всем банкам счастье! Но вот что делать с йогуртами....
Aries68
26.01.2013 15:02
Перейти на кефир. smile:)
ibnk
26.01.2013 16:13
Я понимаю, что не в тему и в Сбере в этом плане всё легально, однако, предлагаю вниманию ссылку, чтобы проголосовать
"За ратификацию 20 статьи Конвенции ООН"
http://www.opentown.org/news/3545/
bankovkris
26.01.2013 19:39
чистая правда особенно о зарплате, никакого содействия и понимания со стороны руководства все основано на принуждении, никакого корпоративного духа и культуры, я люблю свою работу но долго это продолжаться не может. Старых сотрудников вообще не ценят.Постоянно добавляют и добавляют новые плановые задания а о том как ты их будешь выполнять никого не интересует, просишь помогите организовать правильно работу, предлагаешь решения никто даже не реагирует. никакого уважения к клиентам только планы , планы, планы!!! На размер премии профессионализм вообще не влияет только линые отношения. Я так мечтала работать в банке, но Сбербанк меня просто разочаровал. профессионализм на карьерный рост не влияет, все основано на личных и безнравственных отношениях. жалко всех и клиентов и сотрудников.
LoveLean
27.01.2013 14:27
......ПСС, инновации, 5С, ДУСЯ. Тренинги, летучки, ВКС, советы, оптимизация, ребрендинг, реорганизация. Новая штатная структура, новые замы, начальники управлений, отделов, секторов, региональные менеджеры, тайные покупатели, аутсорсинг,ЦСКО, МЕГА ЦОДЫ. Сокращения на местах и набор такого же количества в ЦСКО но уже на двойную з/пл. Зарплаты и премии руководителям, зарплаты «неграм», лишения, наказания, планы, проникновение.......

Ну вы блин даёте.
МакКинсивский выбросок зарплату отрабатывает.
А вы всё никак не уйметесь....
novo96
29.01.2013 13:30
интересно а зачем сидеть в этом болоте, если сам превращаешься в него же?? Если честно, не поняла автора, как это наблюдать со стороны? Незнаю, когда ты во всём этом, то тут уже не до наблюдений, когда тебе со всех сторон кричат только одно план любой ценой, как тут хватает сил ещё наблюдать?...Смею предположить, что автор сидит в тихом уютном кабинете и безразлично наблюдает , кто быстрее -либо люди сдохнут, либо банк развалится.Похоже как сытый барин наблюдает ,с любопытством и превосходством, над дракой голодных людей за кусок хлеба.Мне такая позиция не понятна.
Typhoon
30.01.2013 07:39
А что вы ставите автору в упрёк? Что ему остаётся делать - бится "головой о стену"? Сказать, что бы отменили ПСС, летучки, доску визаулизации - бессмысленно? Мне его позиция понятна, если на удары по башке выработался иммунитет, а в награду за выполнение плана утверждают новый план с расчетом на невыполнение, то понаблюдать - самое то (ну а к ДУСЕ можно и привыкнуть) smile;)
Думаю что централизация будет проходить чисто по-русски. На местах останутся уборщицы, и включатели-выключатели видеосвязи, для консультации клиентов. Так что наблюдать осталось не так долго как может показаться.

Изменено: Typhoon - 30.01.2013 07:44
novo96
30.01.2013 11:08
я не упрекаю , а не понимаю, действовать надо и жить, а наблюдать и мило улыбаться глядючи на этот развал, ну что же каждый выбирает свой путь. Мне от просто непонятен, какое то аморфное состояние хоть и с иммунитетом.
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