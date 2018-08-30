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Шел сегодня по городу. Прохожу мимо банка-конкурента. Какие шикарные автомобили там стоят, какие нормальные клиенты выходят из дверей. Какие улыбчивые добродушные сотрудники. И тут мне представилось наше ОСБ. Грязь и бардак, последний ремонт – 15 лет назад, бомжи на крыльце стреляющие сигаретку, не работающие банкоматы и программы, очереди к взмыленным операционистам, ПСС, инновации, 5С, ДУСЯ. Тренинги, летучки, ВКС, советы, оптимизация, ребрендинг, реорганизация. Новая штатная структура, новые замы, начальники управлений, отделов, секторов, региональные менеджеры, тайные покупатели, аутсорсинг,ЦСКО, МЕГА ЦОДЫ. Сокращения на местах и набор такого же количества в ЦСКО но уже на двойную з/пл. Зарплаты и премии руководителям, зарплаты «неграм», лишения, наказания, планы, проникновение.
Бедный Сбербанк! То, что Греф разваливает Сбер для меня давно не было секретом, но сегодня я как будто отрыл глаза заново . Я посмотрел на соседний банк, где 5 лет назад было всего 5 человек сотрудником и туда никто не ходил, а сегодня штат больше чем у нас. И работают там лучшие из моих коллег, которые или сами ушли туда или их «оптимизировали». Завидую руководителю этого банка. Ему достались лучшие из лучших. Люди, которые были гордостью моего банка.
Нет, увольняться я пока не собираюсь. Буду наблюдать за агонией, зарплата пока позволяет. Интересно смотреть изнутри как разваливается такой крупный банк. Конечно, до Грефа ошибок было огромное количество, я не идеализирую предыдущее руководство. Но Греф совершил намного более страшную ошибку. Он обманул надежды людей на реформы.
Запас прочности у СБ конечно большой, но он не бесконечен. Ждать осталось не так много. Престиж улетучится, а за ним и деньги, а за ним и остатки квалифицированных сотрудников. Ну что ж, подождем.
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Даздраперма • сотрудник
25.01.2013 23:12
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Я вот думаю, запретить и уничтожить все секты - и будет всем банкам счастье! Но вот что делать с йогуртами....
"За ратификацию 20 статьи Конвенции ООН"
http://www.opentown.org/news/3545/
Ну вы блин даёте.
МакКинсивский выбросок зарплату отрабатывает.
А вы всё никак не уйметесь....
Думаю что централизация будет проходить чисто по-русски. На местах останутся уборщицы, и включатели-выключатели видеосвязи, для консультации клиентов. Так что наблюдать осталось не так долго как может показаться.
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