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Советую почитать людям, которые хотят только устроится! отрицательный голос не засчитан
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Здравствуйте! Я бывший сотрудник этого банка. Не работаю там уже полгода и очень рада этому. Мой совет всем кто еще думает идти в этот банк работать или нет: НЕТ! Люди, ищите работу в других банках (к вам хоть будут относится там как к людям).

Расскажу свою историю. Я отработала 7 лет и 3 месяца. Последняя должность заместитель руководителя. Сразу скажу, меня сократили. Был выбор между мной и другим замом, но она исполняла обязанности руководителя. За один год моей работы с ней она сходила четыре раза в отпуск по две недели, из них она после отпуска по два раза брала больничные на две недели. Т.е. ее на работе не было по месяцу несколько раз. Угадайте кто пахал за нее. За время ее отсутствия я вывела филиал по рейтингу с 50 места на 7 место среди одного отделения в Москве. Но менеджер-куратор т.к. была с ней в подружках (она недавно стала менеджером, а до этого была руководителем, поэтому они знали друг друга хорошо) решила сократить меня.

Вот логика руководства этого банка. Но сейчас я искала работу в других банках. И была удивлена отношением всех банков к сотрудникам Сбербанка. Мне и всем моим знакомым бывшим сотрудникам Сбера говорят: "Вы для нас нулевая. Сбербанк - это другое государство. Вам надо забыть все, как вы там работали. Мы можем только предложить операциониста, и начать все сначала".

Получается мои 7 лет выброшены в помойку. Сбер со своим ПСС идет очень сильно вниз. У других банков политика одна: активные продажи всех услуг. А в Сбере помимо продаж, надо еще много внутренней работы делать (доски рисовать, вечером по часу обсуждать на летучках о проблемах... Детский сад). Тем кто работает советую увольняться не раздумывая, особенно молодым. Делайте карьеру в других банках. Потому что после Сбера вы будете "нулевые".
bankirhelenбывший сотрудник
28.01.2013 19:30
9 комментариев
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ohtar
29.01.2013 10:49
Ну не знаю, не знаю.... Работал в Сбере с 2001 по 2008 и могу сказать, что полученный там опыт довольно ценен. Или, может, вся система сейчас изменилась настолько радикально, что в Сбере ничему уже и научиться нельзя?
mufasa
29.01.2013 11:21
если в 2007-2009 годах сотрудников сбера отрывали с руками и ногами потому что они знали все!!!!. то начиная с 2011 мы на фиг никому не нужны....я выбросила в помойку 4 года жизни ровно)))ну и плюс 11 дней...меня после сбера ни в один банк на анологичную должность брать не хотели..в итоге взяла измором)))подруга моя (зам) тоже уволилась после меня где то в августе на зама в другие банки не берут...пришлось идти в обход...
ohtar
29.01.2013 11:49
Перейти на работу в другую кредитную организацию сразу на руководящую должность, на мой взгляд, слишком большая удача. В любом случае придется начинать с чего-нибудь более рядового. Но если есть знания и хороший опыт то потом продвинуться будет не так сложно, если конечно на новой работе изначально не приняты какие-нибудь другие нормы в плане повышения.
grafoman_irk
29.01.2013 14:35
Да все дело в том, что если работники Сбербанка переходят на другое место работы да еще и на руководящую должность, то первым делом начинают устраивать "сбербанк" на новом месте. Внедряют в организации особый "сберовский" стиль работы... вырвиглазные планерки... бестолковые летучки.... проявляют безынициативность и бесхребетность, а порой демонстрируют фантастически дурную сверхисполнительность...
И никак не разорвать этот порочный круг...

Изменено: grafoman_irk - 29.01.2013 17:01
mufasa
30.01.2013 12:51
поспорю...у меня подурга устроилась управляющей и наоборот выталкивает оттуда как вы выразились сберовский стиль. уббрала совершенно не нужные ежедневные планерки/летучки(один раз в понедельник обсуждают проблемы в основном оборудования) несколько ее предложений уже внедрен так что позвольте с вами не согласится...но что бы устроится в такой место она полтатила почти три месяца собеседований то с один начальником то с другим...она потом у девочек по подбору спросила а вы всех так мурыжите?они ответили нет только сбер. остальные проходят по два-три собеседования а не 38(!!!!!)
murka5
30.01.2013 22:12
У меня после того как уволилась проблем с трудоустройством не возникло ,правда я не в банк пошла. Но для большинства населения, которое не работало в этом банке, сохранился некий пиетет по отношению к его сотрудникам. Согласна с тем, что затюкивают сильно, и на новой работе удивляются почему нет свободы в мыслях и действиях. Кстати недавно читала объявление о наборе персонала в риэлторскую контору, там написано если вы беспринципны ,наглы, бессовестны и жадны и вам наплевать на людей, то мы вас ждем. Мне кажется Сбер бы тоже так писал : ЕСЛИ ВЫ ПОСЛЕДНЯЯ СВОЛОЧЬ-МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ. Но репутация не позволяет, а как бы упростило задачу smile:D .
Отверженный странник
31.01.2013 08:30
Уважаемая mufasa !
Я тоже НАСЛЫШАН о бесконечно долгом и сложном процессе трудоустройства в Сбер на позиции "среднего звена" и выше. Видимо, это и есть своеобразный ТЕСТ на терпимость и лояльность к будущему работодателю. И все же, 3 месяца и 38 собеседований в ОДНОМ банке - своего рода "рекорд" !

Уважаемая murka5 ! Ну, риэлторские конторы - вообще "песня ОТДЕЛЬНАЯ" ! Посколько, народ там сидит на ОДНИХ процентах - желающих ездить за свой счет несколько месяцев за "ОБЕЩАЛКИ" получить через несколько месяцев деньги - все меньше и меньше. Вот и ИЗОЩРЯЮТСЯ, как могут.
Nazar1VAR
12.02.2013 09:46
- "ЕСЛИ ВЫ ПОСЛЕДНЯЯ СВОЛОЧЬ-МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ" - девиз Сбера на позиции "среднего звена" и выше. - "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ"! - для ОКР и т.п.
jukk
23.10.2013 20:46
когда надо было пахать -пахали, о оценить забыли. такое же время сейчас как при Сталине, или лихие 90-е , убирают нормальных людей, оставляют блатных и лицемеров
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