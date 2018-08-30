Здравствуйте! Я бывший сотрудник этого банка. Не работаю там уже полгода и очень рада этому. Мой совет всем кто еще думает идти в этот банк работать или нет: НЕТ! Люди, ищите работу в других банках (к вам хоть будут относится там как к людям).



Расскажу свою историю. Я отработала 7 лет и 3 месяца. Последняя должность заместитель руководителя. Сразу скажу, меня сократили. Был выбор между мной и другим замом, но она исполняла обязанности руководителя. За один год моей работы с ней она сходила четыре раза в отпуск по две недели, из них она после отпуска по два раза брала больничные на две недели. Т.е. ее на работе не было по месяцу несколько раз. Угадайте кто пахал за нее. За время ее отсутствия я вывела филиал по рейтингу с 50 места на 7 место среди одного отделения в Москве. Но менеджер-куратор т.к. была с ней в подружках (она недавно стала менеджером, а до этого была руководителем, поэтому они знали друг друга хорошо) решила сократить меня.



Вот логика руководства этого банка. Но сейчас я искала работу в других банках. И была удивлена отношением всех банков к сотрудникам Сбербанка. Мне и всем моим знакомым бывшим сотрудникам Сбера говорят: "Вы для нас нулевая. Сбербанк - это другое государство. Вам надо забыть все, как вы там работали. Мы можем только предложить операциониста, и начать все сначала".



Получается мои 7 лет выброшены в помойку. Сбер со своим ПСС идет очень сильно вниз. У других банков политика одна: активные продажи всех услуг. А в Сбере помимо продаж, надо еще много внутренней работы делать (доски рисовать, вечером по часу обсуждать на летучках о проблемах... Детский сад). Тем кто работает советую увольняться не раздумывая, особенно молодым. Делайте карьеру в других банках. Потому что после Сбера вы будете "нулевые".