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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток! Никогда не думала, что буду где-то писать про свой банк, но, видимо, допекло... Работаю в Привате больше двух лет. И в общем и целом, работа (именно обязанности) мне нравится. Но всё остальное... Я - старший специалист. С января 2013 г. всем сотрудникам фронт-офисов подняли заработную плату до моего уровня. Старшим специалистам - нет, оставили, как было. Забавно, правда? Причем, систему бонусирования изменили, увы, далеко не в лучшую сторону... И вместо 25-30 тысяч рублей, мой доход теперь 17-20 тыс. руб.

Ещё забавнее, что штатную единицу "главный специалист" в моем отделении решили убрать, его обязанности выполнять мне. И всё бы ничего, но обязаловка с покупкой смартфонов? Господа дорогие! Если решите устраиваться в ПриватБанк, имейте ввиду, у Вас должен быть смартфон на платформе Андроид или АйОс. С 1 марта, у кого из сотрудников нет данного гаджета... я даже не знаю, что будет с этими бедными во всех смыслах людьми? Они не смогут войти в программу и их уволят за прогул? Кто знает ответ на этот вопрос?
FilVik • сотрудник
28.01.2013 22:51
7 комментариев
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Pennywice
29.01.2013 10:26
А что, в наше время у кого-то еще нет смартфона? Или кто-то не может себе его позволить? smile:D
geszer
29.01.2013 11:30
smile:o пенни не позорься и сотри свой каммент. Для некоторых людей существуют другие критериии покупки телефонов- простите за телефон, купленный за штуку баксов как-то неохота получать по голове кирпичом в темном переулке!
Pennywice
29.01.2013 11:43
geszer, получить в переулке кирпичом по голове можно и за калькулятор или за мелочь железными монетами. Наркоманам, например, всё равно, сколько они с кого возьмут. Они не соображают.
А во-вторых, нечего доставать телефон в темном переулке.
Отверженный странник
29.01.2013 21:25
Я еще понимаю, когда требование - наличие смартфона с определенной ОС предъявляется к кандидатам (хотя, именно про такое ТРЕБОВАНИЕ слышу впервой). Однако, резко обязать ВСЕХ купить смартфон за 30000 - наглость сверх всякой меры : особенно при окладе 17000 рублей.
Лично я НЕ ПОКУПАЮ большие телефоны вот почему : и сами по себе они колятся и ломаются и дисплеи - тоже быстро трескаются. Да и НЕ ВО ВСЯКИЙ карман смартфон поместится. А обычный небольшой телефончик - даже в маленький джинсовый карманчик легко влезет (особенно тонкий). Хотя признаюсь : когда - то (в 90-е) у меня был Эриксон ди-эйч 318 : наболдажник с длинной антеной. Удобнее всего его было носить в кармане сумке и вытаскивать как раз за эту самую антенну.
З.Ы. На нынешнем месте работы после того, как директор просто ДОСТАЛ своими звонками - нашел похожую на мою раздавленную зарядку и показал ему. Хочешь звонить - купи мне зарядку, или новый телефон. Или подними зарплату, чтобы ХВАТИЛО на новый телефон. Использование ЛИЧНОЙ связи в служебных целях трудовым договором НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО !

Изменено: Отверженный странник - 29.01.2013 21:29
FilVik
Автор отзыва
29.01.2013 22:05
Pennywice, да, в наше время у кого-то нет смартфонов. Кто-то действительно не может себе позволить. В банке работают люди, у которых ипотека, двое детей, их доход-единственный доход на всю семью... Да много ещё чего... А есть категория людей, у который телефоны на Windows 8, Symbian... Им совершенно не нужен Андроид... И geszer абсолютно прав. Критерии покупки телефонов у всех разные. Возмущает именно обязаловка. И страх наших сотрудников. Они снимут ещё со своей кредитки, но купят его. Все молча проглотят. И это печально.
dimas25260
23.06.2013 13:22
извиняюсь конечно за вопрос, но кем вы работаете, и точно ли в Приватбанке?" И вместо 25-30 тысяч рублей, мой доход теперь 17-20 тыс. руб. " в Москомприватбанке минимальный оклад 18450! как вы можете получать 17000?
FilVik
Автор отзыва
23.06.2013 14:07
Я уже давно там не работаю.)) Действительно, минимальный оклад с января 2013-18450. Но региональный коэффициент меньше 1, так что и оклад меньше. 17100 - 13%= 14900. Плюс бонусы от 2 до 6 тыс. руб. (Раньше были от 6 до 18).
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