Доброго времени суток! Никогда не думала, что буду где-то писать про свой банк, но, видимо, допекло... Работаю в Привате больше двух лет. И в общем и целом, работа (именно обязанности) мне нравится. Но всё остальное... Я - старший специалист. С января 2013 г. всем сотрудникам фронт-офисов подняли заработную плату до моего уровня. Старшим специалистам - нет, оставили, как было. Забавно, правда? Причем, систему бонусирования изменили, увы, далеко не в лучшую сторону... И вместо 25-30 тысяч рублей, мой доход теперь 17-20 тыс. руб.



Ещё забавнее, что штатную единицу "главный специалист" в моем отделении решили убрать, его обязанности выполнять мне. И всё бы ничего, но обязаловка с покупкой смартфонов? Господа дорогие! Если решите устраиваться в ПриватБанк, имейте ввиду, у Вас должен быть смартфон на платформе Андроид или АйОс. С 1 марта, у кого из сотрудников нет данного гаджета... я даже не знаю, что будет с этими бедными во всех смыслах людьми? Они не смогут войти в программу и их уволят за прогул? Кто знает ответ на этот вопрос?