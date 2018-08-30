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Доброго времени суток! Никогда не думала, что буду где-то писать про свой банк, но, видимо, допекло... Работаю в Привате больше двух лет. И в общем и целом, работа (именно обязанности) мне нравится. Но всё остальное... Я - старший специалист. С января 2013 г. всем сотрудникам фронт-офисов подняли заработную плату до моего уровня. Старшим специалистам - нет, оставили, как было. Забавно, правда? Причем, систему бонусирования изменили, увы, далеко не в лучшую сторону... И вместо 25-30 тысяч рублей, мой доход теперь 17-20 тыс. руб.
Ещё забавнее, что штатную единицу "главный специалист" в моем отделении решили убрать, его обязанности выполнять мне. И всё бы ничего, но обязаловка с покупкой смартфонов? Господа дорогие! Если решите устраиваться в ПриватБанк, имейте ввиду, у Вас должен быть смартфон на платформе Андроид или АйОс. С 1 марта, у кого из сотрудников нет данного гаджета... я даже не знаю, что будет с этими бедными во всех смыслах людьми? Они не смогут войти в программу и их уволят за прогул? Кто знает ответ на этот вопрос?
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FilVik • сотрудник
28.01.2013 22:51
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А во-вторых, нечего доставать телефон в темном переулке.
Лично я НЕ ПОКУПАЮ большие телефоны вот почему : и сами по себе они колятся и ломаются и дисплеи - тоже быстро трескаются. Да и НЕ ВО ВСЯКИЙ карман смартфон поместится. А обычный небольшой телефончик - даже в маленький джинсовый карманчик легко влезет (особенно тонкий). Хотя признаюсь : когда - то (в 90-е) у меня был Эриксон ди-эйч 318 : наболдажник с длинной антеной. Удобнее всего его было носить в кармане сумке и вытаскивать как раз за эту самую антенну.
З.Ы. На нынешнем месте работы после того, как директор просто ДОСТАЛ своими звонками - нашел похожую на мою раздавленную зарядку и показал ему. Хочешь звонить - купи мне зарядку, или новый телефон. Или подними зарплату, чтобы ХВАТИЛО на новый телефон. Использование ЛИЧНОЙ связи в служебных целях трудовым договором НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО !
Изменено: