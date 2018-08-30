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|Филиал МИнБ в Адыгее
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работал(а) в филиале МИнБ в Адыгее. Работа так называется, для молодых людей окончивших ввуз. Зарплаты одни из самых низких из всех филиалов МИнБа. За полтора года работы ни разу не было премий. С одной стороны понятно почему нет премий, филиал в убыток работал, думаю что и до сих пор работает... В выходные дни сотрудников филиала заставляли разносить рекламные листовки, в принудительном порядке, без предоставления отгулов и поощрений, вместо того чтоб нанять рекламщиков. В общем, положительных моментов мало.
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Unknown_26 • бывший сотрудник
29.01.2013 20:26
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Я слышал, что вы только по з/п проектам кредитуете.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/487651.html
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Доброго вечера. Скажите, а что за ситуация такая непростая? Может нам позвать кого-нибудь на помощь? Нельзя побольше конкретики? Все кругами, да кругами
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To Поршень.
Спасибо, утешили. Надеюсь, Вас эта реорганизация коснется только справедливым образом. По принципу "есть польза - остаетесь, нет пользы - "
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а вот нынешнему руководству МРУ теперь не до смеха, потому что его реформируют по подобию того, что прошло в свое время в МОРУ!