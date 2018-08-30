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Филиал МИнБ в Адыгее плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал(а) в филиале МИнБ в Адыгее. Работа так называется, для молодых людей окончивших ввуз. Зарплаты одни из самых низких из всех филиалов МИнБа. За полтора года работы ни разу не было премий. С одной стороны понятно почему нет премий, филиал в убыток работал, думаю что и до сих пор работает... В выходные дни сотрудников филиала заставляли разносить рекламные листовки, в принудительном порядке, без предоставления отгулов и поощрений, вместо того чтоб нанять рекламщиков. В общем, положительных моментов мало.
Unknown_26бывший сотрудник
29.01.2013 20:26
19 комментариев
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Morfius
30.01.2013 09:07
А вы что на открытом рынке работаете?
Я слышал, что вы только по з/п проектам кредитуете.
поляк
31.01.2013 20:08
Да нелегко, но в банке еще есть руководители которые даже в такой непростой для всех ситуации не оставляют занятий банковской наукой и пишут научные диссертации http://dissertation1.narod.ru/avtoref.../av213.htm
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/487651.html

Изменено: поляк - 31.01.2013 20:28
VVU
01.02.2013 00:12
To Поляк.
Доброго вечера. Скажите, а что за ситуация такая непростая? smile:o Может нам позвать кого-нибудь на помощь? smile:help: Нельзя побольше конкретики? Все кругами, да кругами smile:shuffle:
Поршень
02.02.2013 17:34
для VVU: А вам, как и многим другим женщинам в банке можно пока расслабиться, так как в случае реорганизации женщины с детьми имеют преимущественное право на сохранение своего рабочего места согласно Трудовому кодексу. smile:yes!!!:

Изменено: Поршень - 02.02.2013 17:46
VVU
03.02.2013 11:22
Добрый день.
To Поршень.
Спасибо, утешили. Надеюсь, Вас эта реорганизация коснется только справедливым образом. По принципу "есть польза - остаетесь, нет пользы - smile:uncap:"
поляк
07.02.2013 19:12
Скорее всего как обычно эта реорганизация не коснется тех кого в банк пристроили "ветераны банковского дела", которые и сами не напрягались на работе и своих родственников тоже научили не перенапрягаться, а только пользоваться чужим трудом http://www.rusarticles.com/upravlenie...29299.html

Изменено: поляк - 07.02.2013 19:16
ЦКБ
10.02.2013 21:38
Поляк, я вас понимаю, своим намеком вы в очередной раз указываете на многих персонажей, но не учли одного, что ваши слова о "блатных" бьют рикошетом по так возносимому вами ранее, руководителю МОРУ. Если бы не его влиятельные связи, то он наверное все таки похудел в своем Тушино, так как доходы при нем в этом отделении оставляли желать лучшего. А теперь конечно, все подмосковные "крестьяне" скоро понесут деньги в его кубышку. Во всяком случае он всегда клятвенно обещает (на всех совещаниях), что вот-вот, совсем чуть-чуть и от него будет прибыль банку. Так что в Адыгее зря жалуются, потому что им ни чем не хуже, чем в Подмосковье. Разница лишь в том, что в Адыгее, много фруктов, а в Подмосковье приходится питаться одной картошкой. Поэтому не зря в Подмосковье говорят, что начальник их управления похож на самый спелый клубень. smile;)
поляк
15.02.2013 16:53
Вы видимо не знаете того обстоятельства, уважаемый ЦКБ, что руководитель МОРУ лично присутствует на тех совещаниях, которые проводятся руководством банка в форме видеоконференций http://www.orgspace.ru/project-view?w...&ver=print так как прежде чем проводить эти видеоконференции руководство предварительно обсуждает с ним вопросы выносимые на обсуждение, а после окончания видеоконференции руководство банка опять же вместе с ним обсуждает кто и что сказал !!!!!!! Так что его мнение в банке становится все более весомым !!!!!!!!!
Роберта
15.02.2013 22:09
давно так не смеялась
julia911
17.02.2013 21:35
для Роберты:
а вот нынешнему руководству МРУ теперь не до смеха, потому что его реформируют по подобию того, что прошло в свое время в МОРУ! smile:thumbsup:
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