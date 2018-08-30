Работал(а) в филиале МИнБ в Адыгее. Работа так называется, для молодых людей окончивших ввуз. Зарплаты одни из самых низких из всех филиалов МИнБа. За полтора года работы ни разу не было премий. С одной стороны понятно почему нет премий, филиал в убыток работал, думаю что и до сих пор работает... В выходные дни сотрудников филиала заставляли разносить рекламные листовки, в принудительном порядке, без предоставления отгулов и поощрений, вместо того чтоб нанять рекламщиков. В общем, положительных моментов мало.