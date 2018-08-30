Хочу поприветствовать всех бывших и настоящих коллег банка ВТБ24 в г. Ростове-на-Дону. Давно уже хотела написать отзыв, т.к. много чего здесь пишут и много о чем сочиняют! Но как-то времени не хватало. А после последнего отзыва про В-ву Е.А., решила! Надо писать. Работаю в банке уже давно, и вы знаете даже считаю, что карьера складывается вполне успешно. Наверное, просто потому, что я РАБОТАЮ, и что странно у меня нет времени сочинять поэмы на сайтах. На своем личном примере я хочу сказать, что банк ВТБ24 - это банк, где работают успешные, сильные, целеустремленные люди... кто хочет, тот развивается, кто не хочет идите работать в другие банки, (слава Богу их сейчас достаточно)...



Неприятно читать гадости про банк в Ростове, про то какая В-ва плохая (а вы вообще знаете во сколько она с работы уходит?) А вы помните, на каком месте мы были в рейтинге 3 года назад? А те связи, которые она наладила с гос. структурами и организациями?! То что сделала и делает Е.А. для Ростова, коллеги, это дорого стоит! Это тот человек, который ведет за собой к новым победам! Да не спорю, работать с Е.А. сложно, но ИНТЕРЕСНО! Она очень сильный и целеустремленный человек, но тем не менее она находит время поговорить с каждым из 500 сотрудников! И даже, что удивительно, знает всех по именам.



А коллегам, которые ушли или собираются уходить в сбер или в другие банки, хочу сказать, начните прежде всего с себя! Каждый сам выбирает себе дорогу рожденные ползать, освободите взлетную полосу... А Е.А., хочу передать: "Вы лучшая! И есть люди, которые гордятся, что работают рядом с Вами и благодаря вашей поддержки, мы добьемся больших результатов!"



P.S. Вот как то так! Написала и отлегло.