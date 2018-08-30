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РОО Ростовский положительный голос не засчитан
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Хочу поприветствовать всех бывших и настоящих коллег банка ВТБ24 в г. Ростове-на-Дону. smile:) smile:stop: Давно уже хотела написать отзыв, т.к. много чего здесь пишут и много о чем сочиняют! Но как-то времени не хватало. А после последнего отзыва про В-ву Е.А., решила! Надо писать. Работаю в банке уже давно, и вы знаете даже считаю, что карьера складывается вполне успешно. smile:ura: Наверное, просто потому, что я РАБОТАЮ, и что странно у меня нет времени сочинять поэмы на сайтах. На своем личном примере я хочу сказать, что банк ВТБ24 - это банк, где работают успешные, сильные, целеустремленные люди... кто хочет, тот развивается, кто не хочет идите работать в другие банки, (слава Богу их сейчас достаточно)...

Неприятно читать гадости про банк в Ростове, про то какая В-ва плохая (а вы вообще знаете во сколько она с работы уходит?) А вы помните, на каком месте мы были в рейтинге 3 года назад? А те связи, которые она наладила с гос. структурами и организациями?! То что сделала и делает Е.А. для Ростова, коллеги, это дорого стоит! Это тот человек, который ведет за собой к новым победам! Да не спорю, работать с Е.А. сложно, но ИНТЕРЕСНО! Она очень сильный и целеустремленный человек, но тем не менее она находит время поговорить с каждым из 500 сотрудников! И даже, что удивительно, знает всех по именам.

А коллегам, которые ушли или собираются уходить в сбер или в другие банки, хочу сказать, начните прежде всего с себя! smile:quotes: Каждый сам выбирает себе дорогу smile:ura: рожденные ползать, освободите взлетную полосу... smile:-p А Е.А., хочу передать: "Вы лучшая! И есть люди, которые гордятся, что работают рядом с Вами и благодаря вашей поддержки, мы добьемся больших результатов!"

P.S. Вот как то так! Написала и отлегло. smile:write_nr:
kalohka13 • сотрудник
30.01.2013 00:44
4 комментария
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Комраде
30.01.2013 09:23
kalohka13 - умница, 5+ за отзыв. Думается надо выдвинуть на соискателя одного из лучших отзывов месяца, да чего там года!!!! Особенно умиляет "сложно, но ИНТЕРЕСНО", ну-ну...... Уважаемый коллега, а что для Вас означает "а вы вообще знаете во сколько она с работы уходит"? Поверьте это не показатель ее работы, вот только если толк, она наверное у Вас и встречи с сотрудниками проводит, как М.М. Е.А. из Ростова?
А вообще коллеги да забейти Вы, kalohka13 зачем все это, придет время и Вас отправят во "внешнею среду", как "особь", постаревшую и не интересную ВТБ24, а потом и саму Е.А., рано или поздно.
Общее количество смайликов и радости, напоминает некое сумасшествие. Ну да ладно пройдет. Вообщем коллеги из Ростова удачи Вам...... Е.А. респект, Вы все делаете правильно, еще чуть чуть и будете Вице-президентом, kalohka13, отпишите, как данное действо произойдет, и Я вместе с Вами и Всем коллективом ВТБ24 в г. Ростов, порадуюсь за очередной грейд и повышение з/п Е.А.

Изменено: Комраде - 02.02.2013 21:00
твентифо
30.01.2013 13:53
Долгова здравствуйте smile;)
Ninzy
30.01.2013 15:46
Удивляет, то что сотрудник, который судя по таким постам, стоит на лыжах и не сегодня-завтра ему(ей) придется покинуть это страшное место (куда каждый "нормальный" хочет попасть на работу), берется оценивать уровень и компетентность человека "Поверьте это не показатель ее работы", который за 5 лет своей работы с низов поднялся до Управляющего 2-го, а где и 1-го Банка России, что дает понимание о высокой оценки действительно компетентных людей, Правления Банка! Уважаемый(ая) "Комраде" уверен, это далеко не в ваших силах и компетенциях, оценивать людей такого уровня! Нормальный, грамотный сотрудник никогда не станет писать такое, лишь тот, кто после очередной "раздачи" smile:painful: , кроме того, что поплакаться ничего не может!
Тот кто действительно работает, у него нет мыслей о том, что его отправят во "внешнюю среду", он уверенно приходит на работу и не боится за завтрашний день, боится лишь тот у кого ни так все гладко. Вот из отзыва "kalohka13" видно, что у человека все хорошо и он(она) доволен(а) своим местом, большое кол-во смайликов говорит об этом, и как раз НЕ дает понимание того, что это "напоминает некое сумасшествие", в отличие от поста "Комраде" где каждое слово это smile:( smile:( smile:(.
И не надо завидовать людям "чуть-чуть и будете Вице-президентом", в библии сказано, "зависть это грех", каждый строит сам свою судьбу и карьеру. Кто-то идет всегда вперед и никто его не остановит, кто-то стоит на месте, а кто-то идет назад! Такую ужасную и плохую В-ву Е.А., если она того захочет, хоть сегодня, хоть завтра, возьмет ЛЮБОЙ из выбранного Ею Банк, она не только уважаема как человек в обществе и как сотрудник Банка у клиентов, но и очень востребована на рынке труда. В отличие от звезд, на которых "якобы весь мир крутится, все что происходит это конкретно их заслуга, и все продажи только от того, что Банку крупно повезло, что у них есть такой сотрудник", и на самом деле, за которых все продажи делает сильная команда работающая вместе с этим человеком или без него, а сами "звезды" говорят много, а как начинаешь выяснять личных/персональные продажи ровны нулю! Уважаемые, берут Вас только из за того, что в вашей трудовой стоит стаж работы в Банке ВТБ24, зная с кем вы работали и рассчитывая на то, что вы грамотный, компетентный, и собранный сотрудник, поскольку знают кто Ваш Управляющий! Понимают, к сожалению это не многие!!!

P.S. Моя мечта работать в ВТБ24 с такими людьми как В-ва Е.А.! Те кто не хочет работать в таком ужасном месте, пжл покиньте этот Банк, дайте место тем кому это место импонирует!

Изменено: Ninzy - 30.01.2013 16:16
Ninzy
30.01.2013 16:17
kalohka13 удачи!!! smile:thumbsup:
Обсуждение отзыва закончено
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