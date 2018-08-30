Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я работаю в не маленькой компании. Начальство отправила на обучение в русский стандарт на оформлении кредитов. Работник банка Антон взял все документы, перезвонил и сообщил, что обучение будит 31 января в 15:00. Прихожу в назначенный день и час. Сижу в кабинете, при этом мое мнение о банке с каждым услышанным словом от работников этого банка все больше портиться. Девочки - лицо банка сидят, не стесняясь, говорят о том с кем афигенно ночь провели и у кого как пучит живот и еще много чего, что мне в принципе не интересно... все это в течение получаса.



Все же решили приступить. Начала дамочка, у которой живот пучит, искать документы и не нашла. Выйдя за тонкую стеклянную дверь позвонила Антону, который забирал документы. Этот разговор слышали все, меня это возмутила просто до злости. Цитирую: "Как ты про нее забыл, она сейчас здесь, иди и сам мажься, я тебя отмазывать не собираюсь хи хи хи... ладно, ладно ша отправлю хи хи. ТЫ мне должен." Это разговор банковских работников? Заходит эта дама с больным животом. Не извините, не простите, идите я вас обучать не буду. Все что я услышала от нее. Я собралась, пошла домой, на работе я на отгуле за свой счет.



Звоню Антону, он мне говорит: "Ой, дак я про вас забыл". А вы знаете, вы не прошли службу безопасности. У меня чуть телефон из рук не выпал. Я бывший сотрудник МВД не прошла службу безопасности в банке. Вы кредит не брали в нашем банке? Говорю, брала, но погасила и причем уже давно. Претензий от банка не было. А в других банках не работали на кредитах? Нет. Буду узнавать вам перезвоню. Скажите, это вообще нормальное отношение к людям? В вашем банке позволено такое поведение? Последний вопросик причем здесь кредит и работа?