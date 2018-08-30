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Хочу работать в этом банке не голосовал
Здравствуйте всем! Давно пользуюсь услугами этого банка, и вот в январе увольняюсь с одного банка, где проработала почти 4 года, сама отправила свое резюме. Мне позвонили, я с радостью пошла... ого, такой большой текучки я еще не видела нигде...

Сказали, на следующий день позвонят, очень ждала звонка. И они мне позвонили, в 5 пригласили на обучение. 2 недели мы учили программу зибель, потом сдала тест, потом еще неделю стажировались, была уверенна на все 100%, что меня возьмут. Вот пятница, все мы сдавали тест, и мне сообщают, что меня не берут (и это 4 человека из 20, боже как обидно было). Там такая атмосфера классная, ни в одном банке такого нет, руководство с тобой общается как с другом, ребята все молодые, зарплата хорошая, соцпакет, график хороший, вообще идеальное место для работы...

Эх, как же обидно, пожалуйста, кто знает, можно ли повторно устроиться попытаться? Ну, очень хочу там работать!
Доярка из хацапетовки • несостоявшийся сотрудник
02.02.2013 18:22
Администратор:
В данном случае - без оценки.
9 комментариев
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geszer
02.02.2013 20:36
Как гласит пословица -нельзя войти в одну реку дважды... Лучше пытайте свое счастье в других организациях и не тратьте свое время на ткс. Огромная текучесть кадров... smile:)
Igor503
03.02.2013 19:30
geszer, вот и не всегда. smile:) Расскажу может через год одну историю... В вашу текучесть не верю, выгоните уже моих коллег с первых недель обучения, скока можно их видеть? smile:D
kerin
03.02.2013 21:36
Автор стебается над ТКС, smile:relax:
MEN_018
04.02.2013 09:56
аДсКий Зибель ))
Pennywice
04.02.2013 10:16
Ничему людей жизнь не учит. smile:D 3 недели времени потрачены впустую. В итоге "отшили", вытерев ноги (метафорически). А человек снова хочет туда "попробоваться". smile:D Жуть!
Vaxm
04.02.2013 10:37
kerin, согласен. Похоже на стеб. Особенно вкупе с логином.
Смешно, да. smile:D
Еще смешнее будет, если отзыв засчитают.

Изменено: Vaxm - 04.02.2013 10:37
ingmar
06.02.2013 20:47
Антиреклама - тоже реклама, особо с учетом оценки
SpikeTheVampire
08.02.2013 12:33
это жесть такие отзывы засчитывать.... smile:o
geszer
17.03.2013 13:38
smile:D автору зачот и звание " лучший троллинг месяца")))) "понаберут понимаешь тут доярок по объявлению")))))))))))
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