Здравствуйте всем! Давно пользуюсь услугами этого банка, и вот в январе увольняюсь с одного банка, где проработала почти 4 года, сама отправила свое резюме. Мне позвонили, я с радостью пошла... ого, такой большой текучки я еще не видела нигде...



Сказали, на следующий день позвонят, очень ждала звонка. И они мне позвонили, в 5 пригласили на обучение. 2 недели мы учили программу зибель, потом сдала тест, потом еще неделю стажировались, была уверенна на все 100%, что меня возьмут. Вот пятница, все мы сдавали тест, и мне сообщают, что меня не берут (и это 4 человека из 20, боже как обидно было). Там такая атмосфера классная, ни в одном банке такого нет, руководство с тобой общается как с другом, ребята все молодые, зарплата хорошая, соцпакет, график хороший, вообще идеальное место для работы...



Эх, как же обидно, пожалуйста, кто знает, можно ли повторно устроиться попытаться? Ну, очень хочу там работать!