Всем доброго времени суток.



Был рад работать в команде ТКС Банка. За время работы узнал много нового и получил навыки, которые мне пригодились в жизни.



• Пунктуальность (ибо опоздания не приветствуются и легко контролируются).

• Аккуратность (напитки на столах, чистота рабочего места).

• Познания техник общения с людьми (тренинги)



Что это мне дало? Чувство комфорта в жизненных и рабочих ситуациях, в которых без данных навыков было бы сложнее (донесение своих идей, например).



Сейчас работаю в крупном западном банке и, честно говоря, не хватает инноваций из банка ТКС, кто-то скажет мелочи и всё же они приятны и улучшают комфорт работы.



Хочу выразить благодарность моим бывшим коллегам и также руководителям групп за их поддержку в сложных ситуациях, отзывчивость и терпение: Татьяне Ш-ой, Алексею Б-ко, Марату К-ву, Александру А-ову. Также тренинг центру и отделу обучения: Кристине Х-ой, Ирине В-ой, Евгению А-ву, Антону К-ву, Ильдару М-ову, Даниле Р-ву. Желаю всем успехов и дальнейшего развития банку.



С уважением Франк.