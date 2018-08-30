Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Кто они - работники Сбербанка?
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав 1 год и 10 месяцев я выделила несколько категорий тех, кто работает в Сбере:
1. Предпенсионщики. В основном женщины, которым до пенсии не более 5-7 лет, так как в таком возрасте сложно найти работу, да еще и нормально оплачиваемую. Уставшие от жизни, от работы, но берут все подработки и замены, без разговоров соглашаются на работу в выходные за двойную оплату (дети уже взрослые и самостоятельные) - лишь бы не сократили, все с проблемами со здоровьем (давление, сердце и т.д.). Отсчитывают годы до пенсии, как срок до освобождения, отбытый на зоне.
2. Слаще морковки не едали. Пришли в Сбер лет 10-15 назад, без опыта. Отдали ему столько лет, менять работу боятся, т.к. не знают даже, что может быть и по другому (хорошо). Годы считают точно также, аналогично предыдущим.
3. Наработать опыт, либо уйти в декрет. Первые идут в Сбер за записью в трудовой о работе в Сбербанке, твердо знают на какой срок (кто на год, кто на два). Как такового ценного опыта не получают, работу ненавидят, но сцепив зубы терпят. Вторые приходят, чтобы уйти в декрет и потом получать выплаты с белой зарплаты. Два года для них это максимум. В остальном также - ненавидят и терпят, но твердо знают что после декрета - обратно ни ногой.
3. Те, кого держат обстоятельства: учеба детей, за которую надо платить, матери-одиночки, своя учеба, за которую надо платить, ипотека, кредит и т.д. Менять работу страшно. Ненавидят и терпят. Предел терпения у каждого свой.
4. Те, кто шел в Сбер работать в розовых очках. Молодежь. Быстро поняли что к чему, розовые очки разбились на мелкие осколки. Эти работают не больше полугода, чаще пару месяцев, а потом бегут как от чумы.
5. Блатники. Приходят как и все на низшую ступень, но долго на ней не задерживаются, пару месяцев - не больше. Быстро переходят на местечко потеплее, а далее бурный карьерный рост семимильными шагами - пока не дойдут до самого теплого местечка.
Истинных патриотов Сбербанка, которые любят свою работу и готовы отдаваться ей сполна не встречала. Наверное, они вымерли как мамонты или динозавры.
P.S. Себя отношу к категории № 3. Срок терпения - в самом начале поста.
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Uralochka • бывший сотрудник
03.02.2013 15:51
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когда стали происходить изменения, которые понятно к чему идут, а тебе каждый божий день, говорят что ты никчемное мясо, этого никто не выдержит, но как вы верно заметили - у каждого предел терпения свой
поэтому, к вашему приходу "патриотов" как таковых уже не стало
Уважаемый Администратор, поясните, почему так скоро был удалён предыдущий отзыв Uralochka? Мой коментарий был утром, а в обед не стало и всей темы.
Если Вы руководствуетесь пунктом 3.1.6 Правил (кстати, я не нарушаю пункт 3.1.8 Правил!), то шансов кому-либо ответить Вы просто не оставили. Внесите тогда дополнительные ограничения в правила (в течении 12 часов на всей территории РФ, независимо от часовых поясов).
Будьте добры, оставьте мне в личке свой реальный e-mail для ответа, я Вам вышлю некоторые доказательства по посту "Из рая в ад и снова в рай. Все познается в сравнении", естественно "отретушированные" в части ФИО. У нас за это увольняют в стиле "не успеешь откашляться", а я уважаю и люблю своих коллег - нынешних и бывших. Но не думаю, что в Москве какие-либо иные правила.
Ваши действия напоминают действия Администратора в отношении Леночки Хегай (Kh$$$), которая привела все данные о правонарушениях с фамилиями и датами и была уволена "ещё вчера" (не знаю, помните ли Вы). Все её письма (спасибо за это настойчивым коллегам из Хабаровска, что восстанавливали их на этом сервисе и Kremlin.ru) к Герману Грефу были проигнорированы. Вот и вся правда.