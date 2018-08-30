Проработав 1 год и 10 месяцев я выделила несколько категорий тех, кто работает в Сбере:

1. Предпенсионщики. В основном женщины, которым до пенсии не более 5-7 лет, так как в таком возрасте сложно найти работу, да еще и нормально оплачиваемую. Уставшие от жизни, от работы, но берут все подработки и замены, без разговоров соглашаются на работу в выходные за двойную оплату (дети уже взрослые и самостоятельные) - лишь бы не сократили, все с проблемами со здоровьем (давление, сердце и т.д.). Отсчитывают годы до пенсии, как срок до освобождения, отбытый на зоне.

2. Слаще морковки не едали. Пришли в Сбер лет 10-15 назад, без опыта. Отдали ему столько лет, менять работу боятся, т.к. не знают даже, что может быть и по другому (хорошо). Годы считают точно также, аналогично предыдущим.

3. Наработать опыт, либо уйти в декрет. Первые идут в Сбер за записью в трудовой о работе в Сбербанке, твердо знают на какой срок (кто на год, кто на два). Как такового ценного опыта не получают, работу ненавидят, но сцепив зубы терпят. Вторые приходят, чтобы уйти в декрет и потом получать выплаты с белой зарплаты. Два года для них это максимум. В остальном также - ненавидят и терпят, но твердо знают что после декрета - обратно ни ногой.

3. Те, кого держат обстоятельства: учеба детей, за которую надо платить, матери-одиночки, своя учеба, за которую надо платить, ипотека, кредит и т.д. Менять работу страшно. Ненавидят и терпят. Предел терпения у каждого свой.

4. Те, кто шел в Сбер работать в розовых очках. Молодежь. Быстро поняли что к чему, розовые очки разбились на мелкие осколки. Эти работают не больше полугода, чаще пару месяцев, а потом бегут как от чумы.

5. Блатники. Приходят как и все на низшую ступень, но долго на ней не задерживаются, пару месяцев - не больше. Быстро переходят на местечко потеплее, а далее бурный карьерный рост семимильными шагами - пока не дойдут до самого теплого местечка.



Истинных патриотов Сбербанка, которые любят свою работу и готовы отдаваться ей сполна не встречала. Наверное, они вымерли как мамонты или динозавры.



P.S. Себя отношу к категории № 3. Срок терпения - в самом начале поста.