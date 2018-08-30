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|Хорошее место надо ценить
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Из более чем 12-летнего опыта работы в банках и сравнения с разными организациями, могу смело сказать, что это очень хорошее место. Если ты честно и ответственно относишься к своей работе, то это не останется незамеченным. Я рад, что пришел в этот банк.
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tsiprivuz • сотрудник
13.11.2014 18:28
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|maitremaitre
14.11.2014 16:47
|"не остается незамеченным" и остается отмеченным - таки две большие разницы
|tsiprivuz
Автор отзыва
14.11.2014 16:49
|есть такое
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