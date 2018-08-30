Начну с того, что в Тинькофф Банке я отработал три месяца, в отделе входящих обращений. Сотрудники этого отдела занимаются тем, что отвечают на звонки клиентов, консультируют по тарифам, активируют и блокируют карты, переводят денежные средства и так далее... Кажется, что вроде всё легко. На самом деле, нет. Разберём по порядку.



В этом году я закончил университет и начал искать работу. Зарегистрировался на нескольких сайтах, разместил резюме, и первым, кто откликнулся стал Тинькофф Банк - прислали на электронную почту письмо-приглашение. Потом звонили, подробно рассказывали обо всех вакансиях, зазывали на собеседование... В общем, Тинькофф оказался самым настойчивым. Мне, конечно, это польстило - сразу почувствовал себя важным, нужным... Но потом я понял, чем обусловлена такая настойчивость. Как оказалось впоследствии, в банке большая текучка - во всем call-центре практически нет операторов, которые работали бы больше двух-трёх лет. Видимо, руководству банка выгоднее набирать целые полчища молодых неопытных ребят, наспех обучать их и бросать на линию, чем создавать для своих сотрудников нормальные человеческие условия... Но сейчас не об этом.



На собеседовании помимо меня было человек семьдесят-восемьдесят. На этом мероприятии нам красочно рассказывали, как круто работать в Тинькофф Банке. После получасовой агитации мы выполнили несколько заданий, по результатам которых примерно половина соискателей отсеялась. Затем предстояло двухнедельное обучение. По окончании каждой недели предусмотрен экзамен, после которого отсеивается примерно четверть. Этим людям банк никак не компенсирует время, потраченное на обучение. Компенсация за обучение выплачивается только тем, кого зачислили в штат и то только через два месяца. Поэтому если не хотите тратить время впустую, то устраиваться в Тинькофф Банк я не советую. Но это не единственная причина, по которой я не рекомендую этот банк как работодателя. Минусов дофига:



1. Расположение .

У банка есть два офиса: на Дмитровской и на Октябрьском поле. Оба офиса находятся в пятнадцати минутах от метро. Поэтому в день вы будете тратить полчаса только на то, чтобы дойти от метро и обратно. Зато банк экономит на аренде. Да и на сотрудниках тоже.



2. Организация .

Организация отвратительная. Я работал в основном с одиннадцати часов. К этому времени call-центр был набит битком. Некуда было даже куртку повесить в гардеробе - вешалок свободных не было. После гардероба приходилось минут десять шататься по всему офису в поисках свободного места. Я даже не представляю, как выкручивались сотрудники, у которых рабочий день начинался с часу или двух. Поэтому я всегда приходил заранее, минут за пятнадцать, чтобы найти рабочее место и загрузить компьютер. Естественно, эти пятнадцать минут мне никак не засчитывались.



3. Техника .

Техника работает плохо. Компьютеры постоянно виснут, синхронизация слетает, вечно какие-то сбои... Если сотрудник сталкивается во время работы с проблемой технического характера, то он должен сообщить о ней в отдел техподдержки. А там особо никто не разбежался тебе помогать. Бывало, я писал о какой-то проблеме в начале рабочего дня, а звонили мне из техподдержки часов через пять. Естественно, к этому времени я уже сам всё исправлял. Очень смешно было, когда нас заставляли говорить клиентам, что Тинькофф Банк - самый технологичный банк в России. Ага, ну да, конечно.



4. Расписание .

Есть ли у вас дети, живёте ли в Подмосковье или у вас скоро начинается сессия - всем плевать. Никто под вас подстраиваться не будет. Будьте добры выйти именно в то время, в которое удобно банку. Не вам. Да, конечно, там собирают пожелания относительно расписания, но это делается скорее для создания видимости, потому что никто их не учитывает. Приведу пример. В одном месяце я оставил пожелание на все дни работать с одиннадцати - не люблю ездить в час-пик) В итоге, мне на все дни поставили с девяти. Разумеется, я начал искать обмен. В итоге, нашёл девушку, у которой все смены стояли с одиннадцати, а она просила к девяти(!). Пришлось обмениваться сменами на каждый день. Эта история кончилась хорошо. Но не всегда удаётся найти обмен. Однажды мне поставили смену с восьми - для меня это неприемлемо, так как я живу в Подмосковье. Я подошёл к руководителю, объяснил ситуацию и получил ответ: "Ищи обмен. В банке тысяча операторов. У тебя эту смену с руками оторвут." Я написал 600(!) человек. Кто-нибудь откликнулся? Конечно, нет. Какой дурак захочет переться в такую рань? В итоге, проблема была решена только после того, как мой руководитель позвонил в отдел планирования и попросил переставить время. Это мне ещё повезло, что мне такой классный руководитель достался - другой бы послал куда подальше.



5. Стресс .

Стресс испытываешь постоянно, так как работа очень сложная. Клиенты звонят разные: конечно, большинство нормальные, но есть такие, которые орут, ругаются матом, унижают тебя, называя вором или мошенником. Достаточно одного такого клиента, который испортит тебе настроение на весь день. Поэтому я спокойных дней за три месяца могу по пальцам пересчитать.



6. Зарплата .

Зарплата копеечная - 25 тысяч в месяц. Есть возможность получить премию, размер которой зависит от того, какие оценки ты получал на протяжении месяца. Система оценивания очень жестокая и, местами, безумно обидная, потому что снижают за всякую ерунду. За три месяца я дважды получал премию - оба раза по 10% от оклада, т.е. 2500 руб. Максимальный размер премии - 100%, но такую премию получают только человек 15-20 на весь call-центр. Не могу сказать, что я лоботрясничал. Я честно старался, разбирал все ошибки, был максимально внимательным с клиентами. За ноябрь уже шли более-менее нормальные оценки, я рассчитывал на хорошую премию. В итоге, в предпоследний день месяца мне пришло сразу четыре "ноля"... Меня это добило, и я решил, что больше не хочу работать в месте, где мои старания идут коту под хвост. В итоге я получал где-то 28 тысяч в месяц. Мне хватало. Но это только потому что мне особенно много не надо. Если бы я был приезжим и мне нужно было бы снимать квартиру, или если у меня были бы дети, то, конечно, 28 тысяч - это ни о чём.



7. УКП .

УКП - это универсальная концепция предложения. На собеседовании нас всех заверяли, что мы не будем никому ничего впаривать, потому что для этого есть специальный отдел продаж. Сотрудники отдела входящих обращений только консультируют - нам так говорили. На деле оказалось по-другому. После консультации клиенту нужно предложить УКП - это поучаствовать в какой-нибудь дурацкой акции или подключить услугу, которая клиенту сто лет не сдалась. Также, если клиент вдруг в разговоре передумал активировать карту или вообще решил, что не хочет её получать, нужно его обязательно переубедить (иначе звонок оценят на 0) и рассказать, какой Тинькофф классный банк, даже несмотря на то, что ты сам так не считаешь.



Плюсы (их немного, но они есть)

1. Дресс-код. А точнее его отсутствие. Не знаю, кому как, но для меня это было очень приятно узнать, что не нужно будет наряжаться в эти фригидные деловые костюмы, а можно приходить на работу в том, в чём тебе комфортно. Ну, в рамках разумного, конечно.

2. Коллектив. Да, коллектив классный. В основном работают ребята 20-25 лет, и все друг другу помогают. Хотя были, конечно, и не очень приятные люди, но они есть везде.

3. Наставники. Абсолютно все наставники, которые вели обучение, очень классные. Все они реально старались тебя научить, и, если ты чего-то не понимал, то они с тобой подробно разбирали этот непонятный вопрос, пока до тебя, наконец, не допрёт. Надо отдать должное Тинькофф Банку - процесс обучения там организован практически идеально. Но опять же из-за текучки. Производство новых кадров там поставлено на конвейер. Поэтому хоть сколько-нибудь бережного отношения к сотрудникам я не заметил. Уволишься? Ничего страшного - на твоё место быстренько найдут другого.



Ну вот. Вроде бы я расписал наиболее подробно все плюсы и минусы работы в Тинькофф Банке. Решать, конечно, вам, но, если вы себя уважаете и не нашли себя на помойке, то я бы рекомендовал искать более приличное место. Всем добра!