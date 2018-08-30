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Профсоюз не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Поясните, пожалуйста, ситуацию, мы целый год сдавали деньги на профсоюз, к сожалению, воспользоваться такими льготами как поездка в санаторий или льготное участие (1000 р вместо 1500) в корпоративном НГ, не можем, радовали каждый год хоть подарки на новый год. Сейчас же перед самым новым годом объявили, что подарков сотрудникам не будет. Сбербанк раньше считался очень престижной организацией, сейчас же все хуже с каждым годом, все за счет сотрудников, даже на подарки клиентам! Сказали собирать из своей зарплаты. Хочется узнать за что тогда я плачу взносы??? И не пора ли менять работодателя, очень-очень обидно за нашу организацию, отдала сберу 10 лет, с каждым годом становится все только хуже! Спасибо, хоть ребенку подарок не зажали.
nasasya • сотрудник
22.12.2015 14:52
Администратор:
В данном случае без оценки.
8 комментариев
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Dimson51
22.12.2015 16:02
профсоюз сбербанка такая же лажа как и все карманные профсоюзы. необходимо создавать отраслевой профсоюз, который бы боролся за права работников всех банковских учреждений. вот тогда и толк будет, и деньги появятся не только на корпоративы, но и в санаторий съездить smile;)

Изменено: Dimson51 - 23.12.2015 15:17
Сбербанк России
Представитель банка
22.12.2015 16:53
nasasya, добрый день!

Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
nasasya
Автор отзыва
23.12.2015 13:52
Замечательно! попросили персональные данные, я соответственно отказалась, так как это проблема не моя лично, теперь молчок smile:D smile:D , да еще забыла сказать и елочку для деток не устраивают, денег нет, это уж совсем нонсенс
Alex Karter
24.12.2015 23:37
Время не то сейчас. Держаться надо за места свои
Panterrka
25.12.2015 16:59
Выходите из профсоюза и все)
Dimson51
28.12.2015 13:46
"Время не то сейчас. Держаться надо за места свои " - сказал топ-менеджер после получения годового бонуса
SAN296
29.12.2015 15:15
А помнится времена были,если я в профсоюзе ,то я автоматом получал подарок,даже не имея детей. smile:)
olyaya3833
06.02.2016 20:02
у нас рук получала за дочку которой 20 лет,а я на своего ребенка выбивала подарок на НГ!При чем каждый год одно и тоже списки присылают меня нет,звоню спрашиваю а где же мой ребенок???Ответ!а вы состоите в профсоюзе?!!!!а куда с меня постоянно вычитают 1%!?Кстати сотрудники в составе 12 человек получили на НГ 4 банана!Спасибо! smile:D
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