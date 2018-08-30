Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Профсоюз
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Поясните, пожалуйста, ситуацию, мы целый год сдавали деньги на профсоюз, к сожалению, воспользоваться такими льготами как поездка в санаторий или льготное участие (1000 р вместо 1500) в корпоративном НГ, не можем, радовали каждый год хоть подарки на новый год. Сейчас же перед самым новым годом объявили, что подарков сотрудникам не будет. Сбербанк раньше считался очень престижной организацией, сейчас же все хуже с каждым годом, все за счет сотрудников, даже на подарки клиентам! Сказали собирать из своей зарплаты. Хочется узнать за что тогда я плачу взносы??? И не пора ли менять работодателя, очень-очень обидно за нашу организацию, отдала сберу 10 лет, с каждым годом становится все только хуже! Спасибо, хоть ребенку подарок не зажали.
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2
nasasya • сотрудник
22.12.2015 14:52
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Администратор:
В данном случае без оценки.
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Изменено:
Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.