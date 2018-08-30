Руководство банка ужасное, я не видела нигде такого отношения к сотрудникам. Постоянно лишали премии, еще и не сделали полный расчет. Они пришли к тому, что сотрудник увольняется, соответственно ему не нужно выплачивать его переработку за год. В прошлом году точно также я не получила за переработку и в это я увольняюсь. Как они считали время работы, я не знаю, т.к. учет времени мы делали в программе, ходила по одному графику, а подписывали другой. Когда я попросила выслать мне учет моего рабочего времени, сказали сделаем и все... Я ушла и все жду пока они сделают. Были сотрудники у которых меньше отработано часов в два раза, они получили переработку.



Ужасное отношение к сотрудникам, помощи и поддержки можно не ждать от руководителей в г. Новосибирске.