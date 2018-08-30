Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Помощи и поддержки можно не ждать
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Руководство банка ужасное, я не видела нигде такого отношения к сотрудникам. Постоянно лишали премии, еще и не сделали полный расчет. Они пришли к тому, что сотрудник увольняется, соответственно ему не нужно выплачивать его переработку за год. В прошлом году точно также я не получила за переработку и в это я увольняюсь. Как они считали время работы, я не знаю, т.к. учет времени мы делали в программе, ходила по одному графику, а подписывали другой. Когда я попросила выслать мне учет моего рабочего времени, сказали сделаем и все... Я ушла и все жду пока они сделают. Были сотрудники у которых меньше отработано часов в два раза, они получили переработку.
Ужасное отношение к сотрудникам, помощи и поддержки можно не ждать от руководителей в г. Новосибирске.
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2
chms • сотрудник
25.12.2015 15:50
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Пожалуйста, вышлите детали моей коллеге – Ольге Сидельниковой OSidelnikova@homecredit.ru , чтобы мы могли разобраться в ситуации.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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