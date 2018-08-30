Добрый день! Возник животрепещущий вопрос - на протяжении определенного времени сотрудники операционных офисов занимались переводом накопительной части пенсии, как агенты НПФ "Доверия". Возможно ли уточнить, когда состоится выплата премиального вознаграждения?