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|Сотрудничество с НПФ "Доверие"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Возник животрепещущий вопрос - на протяжении определенного времени сотрудники операционных офисов занимались переводом накопительной части пенсии, как агенты НПФ "Доверия". Возможно ли уточнить, когда состоится выплата премиального вознаграждения?
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September Bright • сотрудник
29.12.2015 16:16
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Администратор:
Пока без оценки.
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