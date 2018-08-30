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|Тинькофф не делает отчислений в Пенсионный Фонд
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Внимание!!! Данный отзыв касается всех, кто работал в банке удаленно по гражданско-правовому договору.
Проверьте свои отчисления за то время, когда работали в Тинькофф, вы будете НЕ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ, что ни рубля вам не отчислено. При приеме на работу обещают, что зарплата белая, подоходный налог, отчисления в пенсионный фонд. Заключая гражданско-правовой договор, работодатель имеет право оплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, если это не указано в договоре! Т.е. банк пользуется опять же юридической неграмотностью нанимаемых работников и обманывает их. На деле прикрывая трудовые отношения, т.к. есть график работы и есть план, который необходимо выполнять. Это уже трудовой договор должен быть.
Администратор: Возвращаем отзыв на проверку. К автору: а на основании чего Вы сделали свои выводы?
Lexus_9: К Администратору: а потому что банку надо меньше выделываться и не отказывать в предоставлении данной информации, ссылаясь что он не обязан предоставлять данную информацию по гражданско-правовому договору, раз он делал данные отчисления. Сегодня мне банк предоставил данную информацию, которая будет проверена в ПФР.
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Lexus_9 • бывший сотрудник
29.12.2015 20:48
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Администратор:
Пока оценку снимаем.
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Ответ банка:
Добрый день.
Банк действует в соответствии с законодательством РФ и ежемесячно производит отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд. Сдача Банком отчетности в Пенсионный фонд осуществляется ежеквартально, Вы можете запросить персональную выписку из отчетов, направленных Банком в Пенсионный фонд, обратившись по адресу: sale_management@tinkoff.ru.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|Lexus_9
Автор отзыва
29.12.2015 20:50
|"...Заключая гражданско-правовой договор, работодатель имеет право Не оплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, если это не указано в договоре!" - досадная опечатка конечно же, пропущено в тексте отзыва предлог "не".
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