Внимание!!! Данный отзыв касается всех, кто работал в банке удаленно по гражданско-правовому договору.

Проверьте свои отчисления за то время, когда работали в Тинькофф, вы будете НЕ ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ, что ни рубля вам не отчислено. При приеме на работу обещают, что зарплата белая, подоходный налог, отчисления в пенсионный фонд. Заключая гражданско-правовой договор, работодатель имеет право оплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, если это не указано в договоре! Т.е. банк пользуется опять же юридической неграмотностью нанимаемых работников и обманывает их. На деле прикрывая трудовые отношения, т.к. есть график работы и есть план, который необходимо выполнять. Это уже трудовой договор должен быть.



Администратор: Возвращаем отзыв на проверку. К автору: а на основании чего Вы сделали свои выводы?



Lexus_9: К Администратору: а потому что банку надо меньше выделываться и не отказывать в предоставлении данной информации, ссылаясь что он не обязан предоставлять данную информацию по гражданско-правовому договору, раз он делал данные отчисления. Сегодня мне банк предоставил данную информацию, которая будет проверена в ПФР.