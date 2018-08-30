Я ушла из этого банка, но на несколько вопросов ответа пока нет. Уважаемые сотрудники из ГО, пишущие "ответы банка", прошу вас дать ответ четко и внятно на ряд вопросов (в облачных сказках про якобы "неукоснительное соблюдение ТК" не нуждаюсь, т.к. эти сказки не соответствуют действительности и часто перекопированы из ответа в ответ).



1. Получение справки 2 НДФЛ. Я дважды просила эту справку дважды ее делали 2 недели. Если вы не знали эта справка делается так: бухгалтер печатает ее на принтере (устройство такое) подписывает у начальства ставит печать, "вот ваша справка, всего вам доброго". Как это делается в РСХБ. надо прийти, заказать справку, бухгалтер тебе обещает что перезвонит (звонит до сих пор) недели через 2 я не выдержала позвонила сама мне сказали что справка на подписи (!!!) через 2 то недели!!! У меня такое ощущение, что в целях соблюдения ТК РФ бухгалтерия отказалась от принтеров и пишет справки вручную. Другого объяснения почему элементарный запрос элементарного документа через 2 недели еще не подписан у меня нет (не вы ли это должны по закону предоставить справку в 3-дневный срок?) Про то что вы поговорите с бухгалтерами можно не отвечать, я это уже слышала - эффект нулевой. В дополнение хочу сказать что не сотруднику банка в бухгалтерию прямого доступа нет. У них своя дверь с электронным замком. Никакого звонка или домофона нет ( это же РСХБ). По какому такому закону я должна стоять и мерзнуть и ждать пока кто то выйдет и у меня будет возможность зайти? Вы мне будете лечение от простуды оплачивать? Сомневаюсь. У вас помнится поганую премию в 3 тыщи не выпросить. У банка денег нет никогда и ни на что.



2. Командировки. Во многих банках есть практика замещения. Начальство вежливо и с улыбкой просит "выйди пожалуйста в другой офис на три для а мы тебе отгульчик дадим" и всем хорошо. Как это делается в РСХБ. Начальство с каменным выражением лица (в лучшем случае) ставит перед фактом, что в понедельник тебе надо ехать в какой то городишка в области потому что там сотрудница "написала заявление". Если вы не знаете то во многих организациях (в т.ч. в банках) принято "уговорить" ценного сотрудника остаться. По возможности накинуть премию или дать пару отгулов и человек остается. НЕТ! РСХБ будет действовать строго, тупо, прямолинейно лишь бы соблюсти формальности. Вот пример. Уволилась сотрудница из соседнего города нашей области. Командируют нашу сотрудницу из филиала, за неимением дешевых отелей снимают ей апартаменты (как банк еще не обанкротился после таких трат), надо еще оплатить командировочные и т.д. ой а еще платить зарплату ей надо! Представим другую картину. Начальник улыбками отгулами и парой тысяч премии отговорил очередную девочку уходить. Банку не надо тратится ни на отели ни на командировки! А не приведет ли это к экономии денег, которых у вас никогда нет?



3. Программный комплекс. Я видела много банковских программ, но этот БИС квит, который я увидела впервые. Не надо обманывать, что он очень распространен!!! ВРАНЬЕ!!! Чтобы совершить любую операцию, нужно нажать неимоверное количество комбинаций. А чтобы добавить нового получателя - проще застрелится. Ребята! Не проще поставить RS-БАНК? В нем хотя бы работать можно без издевательств над сотрудниками!!!



4. Переработки. В связи с мизерными зарплатами и текучкой кадров приходилось перерабатывать. ДА оплата была. Но опять же одинарная (на все вопросы начальство твердило денег нет на двойную оплату , пишите все на одинарную + отгул). ВОПРОС: Не банк ли это должен мне предоставить двойную оплату за выход в выходной день? А я уже по ЖЕЛАНИЮ (работника а не начальства) могу попросить мне предоставить одинарную оплату +отгул. ВОПРОС: У меня на момент увольнения накопилось этих отгулов штук 10-12 и я ни одного не смогла использовать, т.к. людей вечно не хватало и они у меня просто сгорели!!! Так зачем мне одинарная оплата и отгул, который невозможно использовать? Его никто не одобряет, т.к. работать некому!!!



5. Почему вы, законопослушный работодатель создали отвратительные условия труда? Почему у сотрудников, которые должны гордится тем, что работают в крупном государственном банке возникает ощущение, что над ними просто издеваются? Почему в вашем банке текучка кадров зашкаливает? Почему ваш банк имеет прозвища "Место для курения перекантоваться" "Место где маразм победил здравый смысл" "Банк привет из начала 90-хх" и т.д.?



6. Отзыв написан по состоянию на осень 2014 года, если с тех времен в банке что то изменилось - поправьте меня.



7. Отказ от ответственности. Все написанное в данном отзыве является вольной фантазией и не соответствует действительности. Все факты являются чистым совпадением.