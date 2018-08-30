Добрый день!

Я приехал город Пенза, из Санкт-Петербурга. 17/09/2014 года я был принят на работу в Пензенское Региональное отделение ОАО «Сбербанк России» адрес ул. Суворова д. 81 на должность инспектора по работе с проблемной задолженностью. 03 декабря 2014 года мне пришлось взять больничный лист в городской поликлинике №10, в связи с резким ухудшением здоровья (сильный грипп и высокая температура). Пробыл я на больничном две недели. 9 декабря, я был вызван начальником своего сектора досудебного погашения задолженности К.А.А., на работу, с её слов «Живым или мёртвым», чтобы пройти исследование на полиграфе (детекторе лжи), что опять же незаконно, так как я был с высокой температурой и мог заразить своих коллег, а против полиграфа ничего не возражал.



16 декабря я вышел на работу, первым делом сообщив об этом руководству и сдав листок нетрудоспособности в отдел кадров.



31 декабря, в канун Нового 2015 года, когда все сотрудники готовились к встрече Нового Года и им на зарплатные карты поступала декабрьская зарплата и премии, мне никаких денежных средств не поступило, и я обратился к Начальнику Сектора мотивации Персонала П.Г.В. за разъяснениями. На что ответ был обескураживающим: «Начальник Сектора К.А.А. «забыла» Вас проставить в табель и Вы всё ещё числитесь на больничном. Таким образом К.А.А., взяв отгулы и уехав 29 декабря на новогодние каникулы, оставила меня с 6000 (шестью тысячами рублей в кармане) на все новогодние праздники.



После того, как 12 января 2015г, мы все вышли на работу, мне наконец-таки проставили табель, НО!!! Сказали, что зарплату за декабрь я получу только 5 февраля 2015 года, а премию за 4 квартал 2014 года и годовую премию за 2014 год, только… в КОНЦЕ МАЯ 2015г!!! На вопрос, как мне быть без копейки денег на протяжении целого месяца мне никто не дал внятного ответа, мол, перебьешься как-нибудь.



А теперь вторая, не менее печальная история. Вследствие личной неприязни ко мне (совершенно ничем не обоснованной, конфликтов у нас не было), начальника сектора досудебного погашения задолженности К.А.А., на тот момент начальник отдела П.М.А. «продлил» мне испытательный срок, на два месяца. На меня оказывалось психологическое давление, но я не поддавался на провокации К.А.А. и Щ.Н.П. Испытательный срок был 3 месяца, стал по-типу 5, (хотя испытательный срок у нас в стране 3 месяца для всех и 6 только для руководящего состава и главных бухгалтеров). Мотивировал он это тем, что он не разобрался во мне как в специалисте, сразу же П.М.А. сказал, что испытательный срок все равно продлён, мне поднимут на 2000 рублей зарплату, и заставил меня подписать документ, по которому я буду переведен с постоянной должности на ВРЕМЕННУЮ должность женщины-инспектора, некой Ф., находящейся в декретном отпуске. Далее в марте в отделе сменился начальник, который мне заявил, но я «не влился в коллектив», и вообще это не моё, предложил две низовые должности, после чего я предпочел уволиться. Сделал я это после публичных оскорблений ведущего инспектора Щ.Н.П.



Я естественно, обратился в инспекцию Труда по Пензенской области, получал ответы, что рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении ПАО Сбербанк России, в итоге, инспекция отправила документы в Московскую инспекцию труда, на чем всё и закончилось. Не вздумайте идти туда работать!