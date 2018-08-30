Хочу выразить огромную благодарность руководителю адаптационной группы сектор А группа 7 Владимиру К.. Очень грамотный и очень внимательный руководитель. Несмотря на то что группа очень большая и притом все новички, он всегда находит время для каждого. Всегда поддержит добрым словом и советом. Конференции которые проводил Владимир были очень содержательными и полезными. Работа в группе адапташек очень сложная, но он прекрасно с этим справляется. Хочу пожелать ему успехов в его работе и так же поблагодарить ЗРГ Марину С.. Удачи вам всем коллеги