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|Благодарность руководителю группы 7 сектор А
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу выразить огромную благодарность руководителю адаптационной группы сектор А группа 7 Владимиру К.. Очень грамотный и очень внимательный руководитель. Несмотря на то что группа очень большая и притом все новички, он всегда находит время для каждого. Всегда поддержит добрым словом и советом. Конференции которые проводил Владимир были очень содержательными и полезными. Работа в группе адапташек очень сложная, но он прекрасно с этим справляется. Хочу пожелать ему успехов в его работе и так же поблагодарить ЗРГ Марину С.. Удачи вам всем коллеги
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Roza Gurova • сотрудник
06.01.2016 12:21
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Администратор:
Просьба добавить аргументов в пользу выбранной вами оценки.
PS: пока без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Роза.
Благодарим Вас за положительный отзыв и теплые слова.
Профессиональных успехов Вам в новом году!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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