Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Отдел взыскания долгов
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Возможно, я та, которая названивает вам день и ночь! Работа очень адская, зарплата низкая, коллектив хуже некуда! Чтобы поступить к нам на работу, вообще не надо никакого образования (на него там никто не смотрит), особенно в последнее время, когда банк испытывает огромные трудности и нехватку кадров.
Я работаю уже несколько лет, начинала у Судияна в GE, прошла через несколько офисов г. Казань. Офисы нашего отдела (обзвон должников) периодически переезжают с места на место, сохранять секретность нахождения не получается. Как правило, такие переезды происходят после массового штурма разъярёнными должниками! Эти самые должники сплочаются в социальных сетях, находят адрес, откуда мы ведём обзвон и натурально штурмуют! Страшно до слёз! А начальство, какое есть в отделе, в это время запираются в кабинете! Одной нашей девочке сломали челюсть, другую встретили возле дома, и с тех пор я узнала что она резко уволилась. Ещё информация о пропавших сотрудниках - частенько просачивается и доходит до нас!
В общем, работа та ещё: за день наслушаешься такого, аж жить не хочется! Если кто решил связать свою жизнь с нашим банком, то рекомендую прислушаться к моему совету! А должникам хочу посоветовать самим обратиться в суд, если у вас есть хоть какие-то документы, ведь мы подать не можем - такая у нас стратегия!
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1
Missa-89 • бывший сотрудник
09.01.2016 14:34
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Администратор:
Оценка не засчитана с учетом п. 6.3 правил Служебного рейтинга.
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Ответ банка:
Добрый день!
Я выражаю значительные сомнения в том, что автор действительно работает в банке в последнее время. Слишком много неправды по легко проверяемым фактам.
Операционный центр Банка в Казани, кроме центра компетенций IT и риск-менеджмента, это ещё и один из крупнейших колл-центров города. Находится он и всегда находился на территории удобного бизнес центра в центральной части города. За все время работы, сотрудники подразделения никогда не переезжали в иные помещения, а тем более в подвалы.
Граждане бывшего СССР у нас если и работают (это точно не массовый случай), то строго согласно миграционного и трудового законодательства.
Доходы сотрудников материально превышают среднерыночные. Мы не скрываем, что ленивому у нас заработать невозможно и охотники на халяву у нас не задерживаются. Зато для талантливых и работящих у нас привлекательная мотивация, заботливый соц.пакет и карьерные перспективы.
С уважением,
Спиваков Андрей,
Управляющий директор
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Изменено:
Насчет штурмов и прочего и вправду сомнительно, а вот отсутствие инициативы банка по судебным взысканиям и вправду нет. Лишнее тому доказательство - игнорирование банком этого момента в своих оправданиях.
Изменено: