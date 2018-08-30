Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Совкомбанк»
смотреть все отзывы банка (355)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Отдел взыскания долгов отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Возможно, я та, которая названивает вам день и ночь! Работа очень адская, зарплата низкая, коллектив хуже некуда! Чтобы поступить к нам на работу, вообще не надо никакого образования (на него там никто не смотрит), особенно в последнее время, когда банк испытывает огромные трудности и нехватку кадров.

Я работаю уже несколько лет, начинала у Судияна в GE, прошла через несколько офисов г. Казань. Офисы нашего отдела (обзвон должников) периодически переезжают с места на место, сохранять секретность нахождения не получается. Как правило, такие переезды происходят после массового штурма разъярёнными должниками! Эти самые должники сплочаются в социальных сетях, находят адрес, откуда мы ведём обзвон и натурально штурмуют! Страшно до слёз! А начальство, какое есть в отделе, в это время запираются в кабинете! Одной нашей девочке сломали челюсть, другую встретили возле дома, и с тех пор я узнала что она резко уволилась. Ещё информация о пропавших сотрудниках - частенько просачивается и доходит до нас!

В общем, работа та ещё: за день наслушаешься такого, аж жить не хочется! Если кто решил связать свою жизнь с нашим банком, то рекомендую прислушаться к моему совету! А должникам хочу посоветовать самим обратиться в суд, если у вас есть хоть какие-то документы, ведь мы подать не можем - такая у нас стратегия!
Missa-89бывший сотрудник
09.01.2016 14:34
Администратор:
Оценка не засчитана с учетом п. 6.3 правил Служебного рейтинга.
Ответ банка:
Добрый день!

Я выражаю значительные сомнения в том, что автор действительно работает в банке в последнее время. Слишком много неправды по легко проверяемым фактам.

Операционный центр Банка в Казани, кроме центра компетенций IT и риск-менеджмента, это ещё и один из крупнейших колл-центров города. Находится он и всегда находился на территории удобного бизнес центра в центральной части города. За все время работы, сотрудники подразделения никогда не переезжали в иные помещения, а тем более в подвалы.

Граждане бывшего СССР у нас если и работают (это точно не массовый случай), то строго согласно миграционного и трудового законодательства.

Доходы сотрудников материально превышают среднерыночные. Мы не скрываем, что ленивому у нас заработать невозможно и охотники на халяву у нас не задерживаются. Зато для талантливых и работящих у нас привлекательная мотивация, заботливый соц.пакет и карьерные перспективы.

С уважением,
Спиваков Андрей,
Управляющий директор
3 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
ekaterina pavlova
09.01.2016 18:56
Поверить не могу, что в банке может ТАКОЕ твориться!
Romatty
14.01.2016 13:02
Крайне занимательный отзыв, мог бы быть, если бы не одно но... В Совкомбанке нет "отдела взыскания долгов", есть "Служба дистанционного взыскания проблемной задолженности". Если "бывший сотрудник" не знает название подразделения, в котором трудился, то это наводит на мысли о его принадлежности к данной организации.

Изменено: Romatty - 14.01.2016 13:24
IvanJim
02.02.2016 14:49
Странно, что представитель банка затрагивает вопросы миграционного законодательства, не поднимаемые в отзыве...
Насчет штурмов и прочего и вправду сомнительно, а вот отсутствие инициативы банка по судебным взысканиям и вправду нет. Лишнее тому доказательство - игнорирование банком этого момента в своих оправданиях.

Изменено: IvanJim - 02.02.2016 14:53
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (355)