Ответ банка: Добрый день!



Я выражаю значительные сомнения в том, что автор действительно работает в банке в последнее время. Слишком много неправды по легко проверяемым фактам.



Операционный центр Банка в Казани, кроме центра компетенций IT и риск-менеджмента, это ещё и один из крупнейших колл-центров города. Находится он и всегда находился на территории удобного бизнес центра в центральной части города. За все время работы, сотрудники подразделения никогда не переезжали в иные помещения, а тем более в подвалы.



Граждане бывшего СССР у нас если и работают (это точно не массовый случай), то строго согласно миграционного и трудового законодательства.



Доходы сотрудников материально превышают среднерыночные. Мы не скрываем, что ленивому у нас заработать невозможно и охотники на халяву у нас не задерживаются. Зато для талантливых и работящих у нас привлекательная мотивация, заботливый соц.пакет и карьерные перспективы.



С уважением,

Спиваков Андрей,

Управляющий директор