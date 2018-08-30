Здравствуйте. Вот и начинается новый трудовой год. Вроде и 10 дней отдохнули, а на работу идти как-то и не хочется. Не потому что я ленивая, а потому что не знаешь с чего год начать. В прежнем опусе писала в качестве завершения, постскриптума, что начались продажи страховок компании МАКС, компания вроде серьезная, методы только поражали. Но это оказались цветочки, ягодки начались позже. Но с той же страховкой.



Естественно, поставили план на подразделения, естественно, требовали его выполнения. Но как это происходит!!! Такое ощущение, что ты работаешь в страховой компании, а не в банке. Нам популярным языком объяснили, что на текущий момент это самый доходный продукт в банке, живем мы чуть ли не на него. Хотя абсолютно любому ясно, что любой открытый расчетный счет принесет дохода больше, да и не одноразово, чем коробочные (для тех, кто не знает, что такое коробка, так сказать универсальные, без вникания в подробности о клиенте) продукты страховой компании-партнера. Но удел говорунов таков - говорить, говорить, говорить. Но все силы брошены на коробки. На ряд других показателей всем абсолютно наплевать! Доходы? Да какая разница, сколько ты заработал! Даешь страховки! Сколько ты сделал страховок за день? Переводы МОПС? Да кому они нужны! Сколько продал сегодня НС-ок? Зарплатники? Фи!!! Куму нужен этот продукт! Наш локомотив это НС и имущественное страхование! Даже о вкладах, недавно ходивших в явных фаворитах, забыли напрочь! Твой офис не закрывается, у тебя отток бурный по вкладам, но ты выходишь на план?! - Умница!!! Вклады дело наживное, надо успеть страховок накосить!



Проводятся ежедневные!!! планерки по окончании рабочего дня с одной повесткой - кого застраховали, почему мало, что сделали, чтобы застраховать, что завтра сделаете и сколько страховок продадите? При таком подходе народ начинает тупо страховать себя, родню, уговаривать лояльных клиентов. Да, продукт нужный, не спорю, у самой все застрахованные, но при нашей настойчивости даже лояльные клиенты начинают коситься, отказываться и говорить, а может вы нам кредитование предложите, поясните про эквайринг, даже про вклады давайте расскажите, но не страховку. Некоторые откровенно смеются, крутят у виска.



Бреееед! Ребята, господа, коллеги, это я больше к руководству московскому обращаюсь, вы вообще в курсе, что творится в сети? Просто любопытно, в сети СМП та же беда? Тот же тотальный спрос за страховку? Или это нам так "повезло"? Страховка может продаваться в банке, но не основным продуктом, это кросс-продажи! Она должна идти дополнением к кредиту, ипотеке, пусть вкладу, но дополнением! А у нас сейчас все разговоры только о том, сколько подразделения сегодня втюхали, весь день работаешь с мыслью, что несмотря на все твои успехи в нормальной банковской деятельности, перед окончанием рабочего дня условный Славик, Маша, Вова или Стасик будут третировать за неудачный по "коробкам" день. Прирост вкладов, депозитов, терминалов, переводов и прочей банковской, судя по отношению, белиберды, уходят даже не на второй план, а забываются напрочь. А ведь коллективы не резиновые, родня, которую можно застраховать, заканчивается, лояльные клиенты тоже не бесконечны. Они потому и лояльные, что быстро купили по мольбе сотрудников и вытерли пот со лба, а не воротят нос. Кому будем "продавать" в январе загадка. Дней мало, месяц мертвый, сотрудники застрахованы, клиенты остались не настолько лояльные.



И как обычно - постскриптум.



п.с. перед Новым годом был вновь селектор. Выступал один из менеджеров СМП, как все поняли руководитель то ли клиентского блока, то ли кредитного (кредитование объявили открытым чуть ранее), шокировал сеть тем, что ранее стартовавшая программа реорганизации сети в 2016 году будет приостановлена, так как методы, по которым определялись закрываемые офисы, не совсем логичны (аве мне! (см. предыдущий мой отзыв)). Но это не гарантирует, что кто-то останется. Обещал до курантов приказ об отмене приказа о реорганизации сети, который так и не пришел. Просил все силы бросить на удержание вкладов, особенно тех, кто до того ждал закрытия, т.е. люди должны теперь объявить клиентам, что два месяца закрывались и вдруг перестали, поэтому не уносите вклады. Сказал, что будем наполнять нашу продуктовую корзину, так как она недостаточно диверсифицирована (естественно, если локомотивом являются страховки) и в январе решать, кому работать, а кому снова нет. Вроде и новость хорошая, но как работать тем офисам, которые за месяц-полтора состояния закрытия уже успели растерять значительную клиентскую базу, новости о закрытии офисов разлетелись по городам, работники уже настроились на переход в другие места, а кто-то, возможно, перешел. Хотя, перестроятся еще раз, нам не привыкать, лишь бы требовали банковские результаты, а то завтра могут заключить договор с каким-нибудь издательством или парфюмерной компанией.

С надеждой на лучшее.