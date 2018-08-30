Отмечу сразу, что я далеко не любитель оставлять кляузы на всяко-разных сайтах, но возникшая ситуация просто не дала мне пройти мимо Banki.ru и предостеречь желающих работать в этом странном банке. Скажу, что этот отзыв не от обиды и не от несправедливости. Само отношение персонала БИН-банка меня заставило писать сюда. В общем, хорошо, что я не вступила в ряды сотрудников этого банка.



Ну, что ж. В целях неразглашения персональных данных и всякого рода дополнительной личной информации реальные ФИО озвучивать не буду.



Одним холодным осенним днем в начале ноября мне поступил звонок от сотрудника БИНа с предложением подойти в офис на собеседование на должность ПМ (он же Персональный менеджер, он же VIP-менеджер) в г. Казани. На радостях помчалась на такси до офиса, ведь мне всегда хотелось работать персональным менеджером, потому что:

а) это дает отличные возможности для профессионального роста;

б) это хорошо оплачивается;

в) это интересно;

г) это престижно;

д) у меня уже был положительный опыт работы с VIP-клиентами в другом банке, но не на позиции ПМ...

В общем, вы поняли, что преимущества работы ПМ можно перечислять долго.



На первом собеседовании всё прошло успешно, пообщались с управляющим доп. офиса на позитивных нотах, меня предупредили о том, что следующими этапами будут психологические тесты и тестирование на полиграфе. Ок, здорово. Мою анкету в СБ проверяли недели две. По итогам рассмотрения, естественно, всё хорошо. Спустя несколько дней пригласили на второй этап - психологические тесты - это примерно 800 всяких странных вопросов, позволяющих понять, кто ты "на самом деле" - адекват, неадекват, шизофреник... В общем, судя по тому что меня пригласили на третий этап, полиграф - псих. тесты я успешно прошла и была признана "вменяемой". Ничего особенного в прохождении данного этапа не было, не буду уделять этому этапу много времени, как это обычно бывает у несостоявшихся сотрудников, просто скажу, что это один из самых унизительных и оскорбляющих самооценку и самомнение этапов, на котором тебя пытаются выставить "вором, маргинальной личностью, алкоголиком и т.д.". Данный этап я прошла, в чем я и не сомневалась, т.к. "у хороших девочек всегда всё хорошо".



По логике, вроде бы, напрашивается вопрос потенциального работодателя: "Вы приняты, когда сможете приступить к работе?". Я стала смиренно ждать. Прошла неделя, потом ещё одна - была уже середина декабря, предпраздничное настроение. Звонка от БИНа мне не поступило, и я написала моему потенциальному начальнику сама, на что мне поступил ответ, что мне должны будут позвонить в ближайшее время из отдела кадров и сообщить решение. Та-дааам, уже на следующий день мне поступил звонок из выше указанного отдела и меня пригласили на 4 (!) этап собеседования - конференц-связь с Москвой. Замечу, что я шла на должность персонального менеджера. Хорошо, я человек стрессоустойчивый, восприняла всё это, как очередную проверку на "нервность".



В назначенный день (в мой выходной, когда в моих планах не были походы по собеседованиям, когда все закупались подарками к Новому году, когда я также планировала потратить свой выходной на семью), в назначенное время пришла в офис, но оказалось, что конференц-колла не будет, а будет собеседование по телефону. Замечательно. Увы, сейчас точно не смогу назвать должность человека, проводившего со мной интервью по телефону, что-то вроде "директор управления по работе с привилегированными клиентами". На тот момент мне не была особо важна должность того руководителя, ибо для меня не является принципиальным факт того, кто именно меня собеседует. Вопросы интервью были стандартными, примерно как при приёме на работу девочек "недалёких"со средним специальным (или образованием Банковской школы) на работу операциониста или менеджера по работе с клиентами - "продать" продукт, проработать возражения клиентов, в общем, соблюсти все шаги продаж и не выйти из себя, благо, это у меня хорошо получается, т.к. не раз проходила проверку "тайным покупателем" на 100% и опыт работы со сложными и проблемными клиентами у меня большой.



Спустя час после данного этапа собеседования, меня вновь пригласили в этот же день на 5 (!) этап собеседования уже с каким-то очередным местным руководителем (снова не помню ни должность, ни ФИО) для того, чтобы "на меня посмотрели, рассказали о нюансах работы" и прочее. И тут я задумалась - а оно мне надо? Такой странный, неопределённый, мутный банк. Но с другой стороны у меня уже любопытство играло - мне стало интересно, чем же всё это закончится Конечно, в мой мозг уже закралась мысль, что "дело-дрянь", ну ок. На данном этапе собеседования мы также мило и весьма открыто побеседовали с очередным начальником и после этого мне было сказано: "Отлично, можете выходить 11 января". Сей факт подтвердили и в отделе кадров и также напомнили, какие документы мне необходимо будет взять с собой в первый рабочий день для трудоустройства. Но мне снова показалось, что что-то тут нечисто, т.к. сотрудник отдела кадров не совсем уверенно произнес данные слова.



Настал вечер и мне приходит сообщение о том, что на следующий день необходимо будет подъехать в центральный офис банка для последнего собеседования с очередным управляющим (честно говоря, у меня была голова кругом от этих начальников и мозг уже не воспринимал ни должности, ни имена). И вновь в назначенное время в назначенный день я приехала на 6 (!!!) этап собеседования, где меня ждало увлекательное интервью на следующие темы:

- мое видение экономической ситуации в мире;

- мои прогнозы относительно экономики России и мира;

- моя общая осведомленность о мировых торговых биржах и методах увеличения своего капитала;

- моя личная жизнь (мой муж, ребенок, квадратура моей квартиры, цели и планы на будущее как в личном развитии, так и в профессиональном). Отдельно отмечу, что вопросы о личном, по крайней мере для меня, являются вопросами из разряда "не комильфо". Но я восприняла это, как простой small-talk и ограничилась стандартным набором фраз. Мне уже не обещали выход 11 января, а сказали, что 11 января только позвонят и окончательно сообщат о решении.



После данного этапа собеседования мне уже окончательно расхотелось работать в данном банке, ибо такая неопределенность позволила мне сделать некоторые выводы об этом банке и я подумала, что если уж меня и возьмут туда, то там всё будет сложно, нудно, муторно и мутно.



11 января мне сообщают, что меня не берут, т.к. у последнего руководителя, который собеседовал меня, "плохие отношения" с моим нынешним руководителем, хотя я тут ни при чем и никакого отношения к ним не имею.



Итог. Что мы имеем? Я потратила слишком много своего личного времени для того, чтобы услышать "нет". Время - деньги. И сделала следующие выводы:

1) не тратить своё дорогое время на мутные истории и многочисленные собеседования;

2) пока крупные банки будут вести себя таким образом, наша банковская система будет очень сильно хромать;

3) пока руководители (многочисленные начальники, начальники начальников) будут относиться к своим действующим и потенциальным сотрудникам как к челяди, у которой вагон времени, чтобы кататься по собеседованиям и унижаться на полиграфах, в банковской системе будет провал в плане компетентности персонала и проблемы при поиске новых сотрудников, т.к. не каждый захочет работать в неопределенности и кормиться "завтраками". Будут страдать качество сервиса и, соответственно, качество предоставляемых услуг, что, в принципе, сейчас уже можно наблюдать в некоторых банках;

4) несогласованность действий между отделом кадров и многочисленными начальниками БИН-банка приводят к позорным и неловким ситуациям в глазах несостоявшихся сотрудников, а ведь специалисты и менеджеры - локомотив в работе банка, и всякого рода недомолвки негативно влияют на общую атмосферу...



Не та уже банковская система. Не та.