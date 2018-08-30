Добрый день! Помогите, пожалуйста, в решении вопроса. Мне необходим телефон бухгалтерии, для выяснения по начислениям заработной платы и отпускных в декабре. Мое руководство меня сильно обмануло, и теперь не предоставляет мне никаких контактов для дальнейшего выяснения ситуации. Ситуация в следующем: мне предложили взять компенсацию за неотгуленный отпуск, при это не увольняясь. Компенсация поступила, весь декабрь я отработала, о чем есть подтверждения в виде рабочего графика и оформленных договоров, учетную запись на время моего "отпуска" никто не блокировал. В итоге заработную плату за отработанный декабрь я не получаю, и руководство сообщает, что я получила отпускные и этого достаточно. Остальные выплаты не предвидятся. Расчетные листки, заполненный табель, график отпусков мне отказались предоставить. Помогите, пожалуйста, в решении данного вопроса.