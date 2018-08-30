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|Телефон бухгалтерии
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Помогите, пожалуйста, в решении вопроса. Мне необходим телефон бухгалтерии, для выяснения по начислениям заработной платы и отпускных в декабре. Мое руководство меня сильно обмануло, и теперь не предоставляет мне никаких контактов для дальнейшего выяснения ситуации. Ситуация в следующем: мне предложили взять компенсацию за неотгуленный отпуск, при это не увольняясь. Компенсация поступила, весь декабрь я отработала, о чем есть подтверждения в виде рабочего графика и оформленных договоров, учетную запись на время моего "отпуска" никто не блокировал. В итоге заработную плату за отработанный декабрь я не получаю, и руководство сообщает, что я получила отпускные и этого достаточно. Остальные выплаты не предвидятся. Расчетные листки, заполненный табель, график отпусков мне отказались предоставить. Помогите, пожалуйста, в решении данного вопроса.
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ira_otp_vopros • сотрудник
13.01.2016 14:27
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|Tuzikk
14.01.2016 10:24
|Обманули сами себя. Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается только при увольнении (ст.127 ТК РФ), денежной компенсацией можно заменить только дни отпуска сверх 28 за каждый год работы. А т.к. больше 28 дней у нас обычно отпусков не бывает (за вредные условия труда, крайний север и т.п.), то и заменять нечего.
|dalai
03.03.2016 18:19
|ситуацию можно подвести под отзыв из отпуска. Если у Вас есть доказательства того, что Вы отработали декабрь, то можете сказать, что Вас отозвали с принуждением из отпуска с нарушением Ваших прав (не спросили согласия)
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