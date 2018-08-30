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|Незаконное увольнение и некомпетентность сотрудников
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу рассказать о том, какие сотрудники работают в «Новикомбанке» г. Санкт-Петербурга. Я обратилась в банк, как бывший сотрудник этого банка, к своей бывшей коллеге с просьбой предоставить мне справку для оформления пособия по уходу за ребенком. как безработная. Справку мне подготовили очень быстро, за что огромное спасибо. Но возникли проблемы с получением этой справки. Я попросила эту справку передать моему супругу, он был готов предоставить в банке наши паспорта, свидетельство о заключении брака, о рождении ребенка и написать расписку о получении справки. На что я по телефону получила резкий ответ «Нет». Приехать мне самой за справкой с грудным ребенком и вторым малолетним ребенком не представлялось возможным. Супруг в это время находился на работе. Бывшая коллега сказала, что этот вопрос через нее не решается и посоветовала позвонить мне в юридический отдел. В юридическом отделе мне ответила начальник отдела – Р.Д.Н. и сказала, что никакие справки третьим лицам передаваться не будут, только личное присутствие и под роспись. Я при этом спокойным голосом попросила её пойти мне навстречу и отдать справку моему мужу, на что в ответ Р.Д.Н. грубым тоном ответила: «как хорошо, что мы с Вами развязались очень быстро. С Вами лучше перебдеть, чем недобдеть. С Вами связываться лучше не стоит». И сразу же бросила трубку телефона. Разговор был в таком тоне, как будто я преступник. Где спрашивается корпоративная этика, профессиональная компетентность? Через минуту я попыталась ещё раз позвонить в юридический отдел, где мне сообщили, что Р.Д.Н. нет на месте и она в суде. Секретарь мне сказала, что директора банка нет на месте, он на встрече и когда он будет неизвестно, заместителя директора также нет на месте.
Хотелось бы уточнить, какие некомпетентные специалисты работают в юридическом отделе, а особенно на должности начальника. Может я чего-то не понимаю, и начальник юридического отдела имеет полное право в таком тоне разговаривать с клиентами. Хочу заметить, что когда я устраивалась на работу в этот банк, я его предпочла перед другими банками, так как на рынке банк более 20 лет и первые впечатления были исключительно положительными и такими оставались, пока меня не уволили, когда я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, взамен ничего не предоставили и просто по телефону сообщили, что я уволена и всё. Хотя я находилась не на декретной ставке. В трудовом договоре было указано, что девочка, которая была на декретной должности, находилась временно до выхода основного работника. Таким образом, и мой трудовой договор был составлен так, что и я тоже находилась временно до момента выхода декретницы в другом отделе банка. После того, как я ушла в декрет, вместо меня взяли девочку на должность ведущего специалиста, я занимала должность главного специалиста по работе ОРЧК. После того, как у неё закончился испытательный срок, её перевели на моё место и повысили оклад. Так она начала работать на моей должности. Девочка, которая была прописана у меня в трудовом договоре, меньше месяца была на моей должности и попросила перевести её в кредитный отдел, так как там больше зарплата и работа интересней. Это происходило пока я оформлялась на работу, её благополучно перевели в кредитный отдел, а я заняла должность в другом отделе. Как я понимаю, должны были увольнять не меня, а девочку, которая пришла позже меня, либо ту, которая была на месте декретницы (не замужем, детей нет).
В итоге, перед Новым годом я осталась без дохода, в чужом городе с двумя малолетними детьми. Как мне сказали в банке, вакантных мест нет, но чудным образом, девочку, которую взяли на работу на период моего отпуска по уходу за ребенком, обратно перевели на должность ведущего специалиста. Помогите разобраться?
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strekoza1 • бывший сотрудник
13.01.2016 19:00
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Вам раз сказали, что справку третьим лицам не дают, два сказали, а вы все никак не угомонитесь...
Представьте, что ваш клиент попросил бы по телефону отдать выписку по его счету его жене без доверенности, вы бы пошли на это? Если нет, то почему вашу справку, содержащую аналогичную информацию, должны отдавать? А если да, то наверное ваше место не в банке.
По поводу замещения должностей, увольнения и т.п. - есть специальная инстанция - трудовая инспекция, куда можно направить официальную жалобу и если вас действительно уволили незаконно, то поверьте, банку мало не покажется.