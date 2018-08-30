Хочу рассказать о том, какие сотрудники работают в «Новикомбанке» г. Санкт-Петербурга. Я обратилась в банк, как бывший сотрудник этого банка, к своей бывшей коллеге с просьбой предоставить мне справку для оформления пособия по уходу за ребенком. как безработная. Справку мне подготовили очень быстро, за что огромное спасибо. Но возникли проблемы с получением этой справки. Я попросила эту справку передать моему супругу, он был готов предоставить в банке наши паспорта, свидетельство о заключении брака, о рождении ребенка и написать расписку о получении справки. На что я по телефону получила резкий ответ «Нет». Приехать мне самой за справкой с грудным ребенком и вторым малолетним ребенком не представлялось возможным. Супруг в это время находился на работе. Бывшая коллега сказала, что этот вопрос через нее не решается и посоветовала позвонить мне в юридический отдел. В юридическом отделе мне ответила начальник отдела – Р.Д.Н. и сказала, что никакие справки третьим лицам передаваться не будут, только личное присутствие и под роспись. Я при этом спокойным голосом попросила её пойти мне навстречу и отдать справку моему мужу, на что в ответ Р.Д.Н. грубым тоном ответила: «как хорошо, что мы с Вами развязались очень быстро. С Вами лучше перебдеть, чем недобдеть. С Вами связываться лучше не стоит». И сразу же бросила трубку телефона. Разговор был в таком тоне, как будто я преступник. Где спрашивается корпоративная этика, профессиональная компетентность? Через минуту я попыталась ещё раз позвонить в юридический отдел, где мне сообщили, что Р.Д.Н. нет на месте и она в суде. Секретарь мне сказала, что директора банка нет на месте, он на встрече и когда он будет неизвестно, заместителя директора также нет на месте.



Хотелось бы уточнить, какие некомпетентные специалисты работают в юридическом отделе, а особенно на должности начальника. Может я чего-то не понимаю, и начальник юридического отдела имеет полное право в таком тоне разговаривать с клиентами. Хочу заметить, что когда я устраивалась на работу в этот банк, я его предпочла перед другими банками, так как на рынке банк более 20 лет и первые впечатления были исключительно положительными и такими оставались, пока меня не уволили, когда я находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, взамен ничего не предоставили и просто по телефону сообщили, что я уволена и всё. Хотя я находилась не на декретной ставке. В трудовом договоре было указано, что девочка, которая была на декретной должности, находилась временно до выхода основного работника. Таким образом, и мой трудовой договор был составлен так, что и я тоже находилась временно до момента выхода декретницы в другом отделе банка. После того, как я ушла в декрет, вместо меня взяли девочку на должность ведущего специалиста, я занимала должность главного специалиста по работе ОРЧК. После того, как у неё закончился испытательный срок, её перевели на моё место и повысили оклад. Так она начала работать на моей должности. Девочка, которая была прописана у меня в трудовом договоре, меньше месяца была на моей должности и попросила перевести её в кредитный отдел, так как там больше зарплата и работа интересней. Это происходило пока я оформлялась на работу, её благополучно перевели в кредитный отдел, а я заняла должность в другом отделе. Как я понимаю, должны были увольнять не меня, а девочку, которая пришла позже меня, либо ту, которая была на месте декретницы (не замужем, детей нет).



В итоге, перед Новым годом я осталась без дохода, в чужом городе с двумя малолетними детьми. Как мне сказали в банке, вакантных мест нет, но чудным образом, девочку, которую взяли на работу на период моего отпуска по уходу за ребенком, обратно перевели на должность ведущего специалиста. Помогите разобраться?