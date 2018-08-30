Имела дело с данным банком, проработав около полутора ужасных лет)) Хорошие воспоминая остались о коллективе, с первых дней работы мне помогали, обучали, одну не оставляли) Все самое страшное началось примерно ближе к концу 14 года, когда задерживали зарплату, табель зачастую не зачитывался по каким-то непонятным причинам... постоянно приходилось выставлять заявки, чтобы получить свои заслуженные деньги. Постоянно статистика проливалась недостоверная, из-за чего наши бонусы были меньше. В отпуск на 2 недели не отпускали... Начали закрывать отделение одно за одним, в том числе и наше, но нам удалось всем нашим дружным коллективом переехать в другой ДО, мы обустроились, привыкли, и тут сообщают, что и это отделение закроют! И тут началось... проблемки похуже чем задержка ЗП.



При закрытии отделения Рег. руководитель, а именно г-жа Сэ... предложила уйти по соглашению сторон, а тех кто сомневался, предложила подписать допник на перевод в другое отделение и (но с ее слов моему руководителю было сказано, что в случае ухода, можно будет подписать по соглашению сторон и не переводится), таким наивным как я оказался еще один бывший коллега, мы подписали доп.сог на перевод, но после НГ передумали, заранее ей это сообщили, но разумеется поступил отказ, она отказалась от своих слов, замечу частично... эта актриса ломала драму, что нам сочувствует, говорила, что придется уйти по собственному. Оказывается, этот региональный руководитель (на то время) не имела ни капли смелости сказать в глаза как обстоит дело... При встрече со мной и моим коллегой (встречи проходили порознь), она дала подписать документ моему коллеге, который давал ему право уйти по соглашению сторон, и пригрозила ему, что если об этом кто-нибудь узнает, то он своих денег не получит (2 оклада сверху), какой отвратительный поступок г-жа Сэ... А мне она посочувствовала, забивая голову своей грустной историей про свою личную ситуацию. При встрече коллега разумеется по началу ничего мне и никому другому не сказал, даже рук. отделения не знала, испугавшись что не получит денег, сказал что г-жа Сэ.. ему тоже отказала и посочувствовала. Узнала я это, при разговоре с сотрудником отдела кадров самого БинБанка, она проговорилась - она меня выставила вымогательницей, что я требую какие-то деньги, и не пойми что, и ляпнула что "речи обо мне не было, просила Сэ.. только за мальчика...." Т.Е Сэ... выставила меня перед БинБанком в неприглядном свете, а с коллегой я была на равных условиях, но почему-то она решила помочь только ему одному, хотя напомню перед подписанием допников мы неоднократно уточняли, на самом деле ли у нас есть время подумать, и что можно будет уйти по соглашению, в случае если мы решим уйти.



Идти и подставлять своего бывшего коллегу я не стала, тогда бы и он остался без 2х окладов, я написала по собственному. И вот прошел уже год, вспоминаю это место с мурашками.... Так что уважаемая г-жа Сэ.. не поступайте с людьми так, как не хотели бы, что бы с вами поступили.... Доказательство - на руках у меня есть те самые допники, которые подписали я и мой коллега, только по соглашению сторон удалось уйти ему.