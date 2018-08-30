Здравствуйте! Я работник Альфа банка в г. Томске. Должность: кредитный специалист в ТТ. При приеме на работу кредитным специалистом В ТТ в Альфа банке в г. Томск, я готовила свой инн. Из-за праздников он готовился 14 дней. Моя начальница С.М.И. предложила мне выйти на работу 28.12.2015 и сказала о том, что как инн будет готов, так сразу официально меня оформит. Я буду якобы потом работать две недели, а на самом деле отдыхать и мне эти часы выплатят. Я захотела уйти, видя ее отношение к своим работникам, но она уговорила меня остаться. Я осталась. И меня оформили 14.01.2016. Те дни которые я должна была отдыхать, я продолжила работать! Т.е. дни с 28.12.2015 до 14.01.16 растворились в воздухе!



По семейным обстоятельствам я вынуждена сейчас уволиться. Но Мария сказала о том, чтобы я работала 3 дня. Я согласна отработать три дня по ТКРФ. Но С.М.И. отказывается оплачивать те часы, которые я отработала не официально. Не говоря уже о премии. В агенте нам всегда скидывали график, но он очень часто менялся и получалось так, что график до меня не доходил. Не скидывали мне его в агент. Так вот она меня собирается штрафовать и дальше мои официально отработанные дни оплачивать не будет!



Извините многоуважаемые коллеги, а где справедливость? Что за рабство такое? Но ни разу этот человек мне не делал замечания. Теперь когда я хочу уволиться она с меня требует объяснительные почему я опаздывала, наверное, для того, чтобы оштрафовать. На нее жалуется огромное количество человек. У вас в Томске огромная текучка! И все из-за начальства! Работать на ТТ некому и все из-за нее! Очень часто бывают угрозы об увольнении при невыполнении ОПС. Можете узнать это у конкурентов наших в ТТ, которые слышат как она давит на сотрудников. У меня есть переписка, где она обещает все выплатить. Зачем давать надежду, если оплачивать не хотят? Обзвоните бывших сотрудников, они все расскажут. Никто не терпит это ужасное отношение от руководства. Я думала, что я пришла в семью, но на самом деле тут руководство все терпеть не могут. Лучшие специалисты покидают Альфа банк с ее приходом. Альфа банк, хотите повысить продажи? Пересмотрите руководство!

Спасибо за внимание! Очень надеюсь, что справедливость восторжествует!!