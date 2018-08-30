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|Начальница в Томске!
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Здравствуйте! Я работник Альфа банка в г. Томске. Должность: кредитный специалист в ТТ. При приеме на работу кредитным специалистом В ТТ в Альфа банке в г. Томск, я готовила свой инн. Из-за праздников он готовился 14 дней. Моя начальница С.М.И. предложила мне выйти на работу 28.12.2015 и сказала о том, что как инн будет готов, так сразу официально меня оформит. Я буду якобы потом работать две недели, а на самом деле отдыхать и мне эти часы выплатят. Я захотела уйти, видя ее отношение к своим работникам, но она уговорила меня остаться. Я осталась. И меня оформили 14.01.2016. Те дни которые я должна была отдыхать, я продолжила работать! Т.е. дни с 28.12.2015 до 14.01.16 растворились в воздухе!
По семейным обстоятельствам я вынуждена сейчас уволиться. Но Мария сказала о том, чтобы я работала 3 дня. Я согласна отработать три дня по ТКРФ. Но С.М.И. отказывается оплачивать те часы, которые я отработала не официально. Не говоря уже о премии. В агенте нам всегда скидывали график, но он очень часто менялся и получалось так, что график до меня не доходил. Не скидывали мне его в агент. Так вот она меня собирается штрафовать и дальше мои официально отработанные дни оплачивать не будет!
Извините многоуважаемые коллеги, а где справедливость? Что за рабство такое? Но ни разу этот человек мне не делал замечания. Теперь когда я хочу уволиться она с меня требует объяснительные почему я опаздывала, наверное, для того, чтобы оштрафовать. На нее жалуется огромное количество человек. У вас в Томске огромная текучка! И все из-за начальства! Работать на ТТ некому и все из-за нее! Очень часто бывают угрозы об увольнении при невыполнении ОПС. Можете узнать это у конкурентов наших в ТТ, которые слышат как она давит на сотрудников. У меня есть переписка, где она обещает все выплатить. Зачем давать надежду, если оплачивать не хотят? Обзвоните бывших сотрудников, они все расскажут. Никто не терпит это ужасное отношение от руководства. Я думала, что я пришла в семью, но на самом деле тут руководство все терпеть не могут. Лучшие специалисты покидают Альфа банк с ее приходом. Альфа банк, хотите повысить продажи? Пересмотрите руководство!
Спасибо за внимание! Очень надеюсь, что справедливость восторжествует!!
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Marum1996 • бывший сотрудник
22.01.2016 15:57
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Ответ банка:
Марьям, добрый день!
Для нас очень важна обратная связь сотрудников, которые приняли решение уволиться из Банка. Мы проверили, проанализировали изложенную ситуацию, проблемные зоны в работе будут исправлены.
Со своей стороны должны сказать, что в Вашем отзыве есть несоответствия, которые указывают на определенную необъективность, эмоциональность, допущенные Вами при составлении сообщения.
Благодарим Вас за отзыв, желаем успеха на новой работе.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
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|sphinx113
24.01.2016 01:30
|Эх, автор...ты ещё ребенок, уж не обижайся..Какая справедливость??? Отзывы надо было читать до трудоустройства) Кинули тебя, не ясно что ли?) У руководителя твоего из-за текучки, кроме как откровенным враньем, нет вариантов замотивировать работать сотрудников, а точки нужно же кем-то "затыкать"))) Вот таких как ты, молодых и неопытных в ТК РФ, и "кидают" Не нужно вестись на "обещания, громкие должности и популярность компании", в России это не гарантия, что ты не нарвешься на мошенничество со стороны своего работодателя...скорее, наоборот. В условиях кризиса народ, как пчелы на мед, бегут к крупным компаниям...а они только и рады отрабатывать "дешевый человеческий капитал"=)
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