Устроилась в Ренессанс Кредит я в мае 2014. Работать в Ренессансе тяжело. Как многие здесь уже писали, но тем не менее работа мне нравилась. У нас был хороший коллектив, справедливый руководитель. В банке я набралась опыта, так как выполняешь разные работы. И вопросов к оплате никаких не было, все знали сколько получат и когда. Но, стоило мне решить уволится как начались проблемы.



Рассчитали меня в 20 августа 2015. Выплатили все кроме бонусов за июль и август месяц (видела расчетный лист). Выплата бонусов должна была быть в сентябре за июль, и в октябре за август месяц. Но в сентябре оплаты не было. В октябре бонус пришел, за август месяц. Приходила к руководителю отделения. Разбирались, писали письма. В декабря пришла 1/5 часть моего бонуса. Есть расчетный лист, где зарплата начислена. По факту на зарплатную карту она не пришла. Как можно разбираться в этом вопросе с сентября месяца. Остальное никто выплачивать не собирается. Руководитель поменялся, в банке сказали, что выплат больше не будет.



Ренессанс Кредит - большая, серьезная организация, но к сотрудникам своим относится халатно. Прежде устраиваться на работу в Ренессанс Кредит, подумайте насколько вы готовы ходить и выпрашивать свою зарплату. Руководству банка хочется сказать, так жить нельзя...