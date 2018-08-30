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|Так жить нельзя
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась в Ренессанс Кредит я в мае 2014. Работать в Ренессансе тяжело. Как многие здесь уже писали, но тем не менее работа мне нравилась. У нас был хороший коллектив, справедливый руководитель. В банке я набралась опыта, так как выполняешь разные работы. И вопросов к оплате никаких не было, все знали сколько получат и когда. Но, стоило мне решить уволится как начались проблемы.
Рассчитали меня в 20 августа 2015. Выплатили все кроме бонусов за июль и август месяц (видела расчетный лист). Выплата бонусов должна была быть в сентябре за июль, и в октябре за август месяц. Но в сентябре оплаты не было. В октябре бонус пришел, за август месяц. Приходила к руководителю отделения. Разбирались, писали письма. В декабря пришла 1/5 часть моего бонуса. Есть расчетный лист, где зарплата начислена. По факту на зарплатную карту она не пришла. Как можно разбираться в этом вопросе с сентября месяца. Остальное никто выплачивать не собирается. Руководитель поменялся, в банке сказали, что выплат больше не будет.
Ренессанс Кредит - большая, серьезная организация, но к сотрудникам своим относится халатно. Прежде устраиваться на работу в Ренессанс Кредит, подумайте насколько вы готовы ходить и выпрашивать свою зарплату. Руководству банка хочется сказать, так жить нельзя...
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lanusik89 • бывший сотрудник
22.01.2016 15:59
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, спасибо за Ваш отзыв.
Со своей стороны, мы провели внутренний аудит и подробно разобрали данную ситуацию.
Ваш бонус начислен 09 октября (первая часть суммы бонуса) и 11 ноября (вторая часть суммы бонуса).
Что подтверждают расчетные листы и выписка со счета.
Если у Вас остались вопросы, Вас может проконсультировать сотрудник HR отдела по телефону: +7-927-702-36-55.
Всего доброго!
Департамент по работе с персоналом,
Ренессанс Кредит
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