Это не отзыв-это вопрос.



Отправлял резюме в Банк 13 января сего года, через портал HeadHanter, т.е. две недели назад. Через два дня перезвонил (могу в сроке ошибиться) для уточнения результата рассмотрения моей кандидатуры, т.к. сделал выводы, что в любую организацию после отсылки резюме следует звонить. Записали ФИО и телефон, сказали в течение рабочего дня перезвонят.



Теперь вопрос: резюме "висит" со статусом "не просмотрено" две недели, а вакансия регулярно обновляется... Скорее даже не вопрос это, а недоумение и непонимание подхода к поиску сотрудников со стороны HR отдела. Т.е. ваши специалисты обновляют вакансию без просмотра накопившегося массива (уверен, что сотни откликов Вы получили) резюме. Более чем уверен, что когда срочно понадобится специалист, сотрудники HR отдела, дабы закрыть вакансию, возьмут первое попавшееся резюме, не просмотрев и не оценив остальных соискателей. А в числе остальных "невезунчиков" могут быть специалисты с большой буквы (это я не о себе, в банковской сфере опыт относительно не большой).

Почему не смотрите резюме?