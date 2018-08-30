Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Это не отзыв-это вопрос.
Отправлял резюме в Банк 13 января сего года, через портал HeadHanter, т.е. две недели назад. Через два дня перезвонил (могу в сроке ошибиться) для уточнения результата рассмотрения моей кандидатуры, т.к. сделал выводы, что в любую организацию после отсылки резюме следует звонить. Записали ФИО и телефон, сказали в течение рабочего дня перезвонят.
Теперь вопрос: резюме "висит" со статусом "не просмотрено" две недели, а вакансия регулярно обновляется... Скорее даже не вопрос это, а недоумение и непонимание подхода к поиску сотрудников со стороны HR отдела. Т.е. ваши специалисты обновляют вакансию без просмотра накопившегося массива (уверен, что сотни откликов Вы получили) резюме. Более чем уверен, что когда срочно понадобится специалист, сотрудники HR отдела, дабы закрыть вакансию, возьмут первое попавшееся резюме, не просмотрев и не оценив остальных соискателей. А в числе остальных "невезунчиков" могут быть специалисты с большой буквы (это я не о себе, в банковской сфере опыт относительно не большой).
Почему не смотрите резюме?
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Алекссс • несостоявшийся сотрудник
26.01.2016 11:43
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Ответ банка:
Алексей, добрый день!
Специалист по подбору персонала свяжется с Вами в течение рабочего дня.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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Два кадровика – молодой и старый рассматривают резюме . Молодой: "Этакую кучу мы до конца дня не разберем". – Творчески надо подходить к работе, отвечает старый. Берет пачку резюме и половину выбрасывает в мусорную корзину: "Им не повезло , а неудачники нашей фирме не нужны!"
Изменено:
тут много вариантов
1) например, что вакансия есть, но она априори закроется внутренним кандидатом
а внешних просто кучку собирают, чтоб были - чтоб потом показать, как конкурс проводили
2) вакансии на должности, где большая текучка, могут просто не убирать из принципа - типа вы там откликайтесь, откликайтесь, как нам надо будет, мы покопаемся в этой куче
3) возможно, это такой баг хедхантера, если у заинтересованных лиц стоит подписка на отзывы на вакансию (на почту в смысле приходит информация), то сам отзыв, возможно, можно прочитать непосредственно в почтовом письме об этом. Возможно, что и резюме оттуда увидеть тоже.
Было у меня такое, когда меня звали на собеседование по моему отклику, но при этом якобы не смотрели ни моего отклика, ни моего резюме, что в принципе сомнительно.
Банковская деятельность потихоньку умирает, надо переключаться на другие сферы...