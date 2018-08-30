Добрый день! Хочу написать отзыв про любимый банк Хоум кредит, и выразить благодарность лицам, с которыми я работал на протяжении 10 лет.



Что я могу сказать про данный банк? Когда я начинал работать, банк был отличным, как для клиентов, так и для сотрудников. Но всему хорошему приходит конец с приходом новых людей, тем более если это высшее руководство банка. Сотрудник в банке, это серая мышь, от которого можно избавиться всеми способами. Трудовое законодательство нарушается банком, при том постоянно. Начиная З/П и заканчивая увольнением:

1. При трудоустройстве обещают высокую З/П + премию. Здравомыслящему человеку станет понятно, что если ты плохо работаешь, то хорошую З/П тебе не видать. Сразу скажу, что сейчас в банке существует схема, даже если ты отличный сотрудник, ты все равно не получишь высокую З/П по одной простой причине: БАНКУ ВЫГОДНО ЧТОБЫ ТЫ РАБОТАЛ, НО НЕ ВЫГОДНО ПЛАТИТЬ. Для этого существуют разные схемы:

а. Банковские продукты (кредитные карты). Стоимость за продажи очень низкая. Чтобы сделать нормальную премию, нужно продать очень много. Но и опять нас ожидает сюрприз. Банк отслеживает кто сколько продал, и постоянно меняет мотивацию в меньшую сторону. Поэтому каким бы ты отличным продажником не был, премию ты себе не сделаешь, либо сделаешь минимальную. Не давно банк запустил программу по продаже кредитов других банков в магазинах Эльдорадо. Сотрудники обрадовались, что начнут зарабатывать, но банк не дурак сразу мотивацию изменил и в меньшую сторону. Руководители кредитных специалистов говорят, Вы здесь не за премию работаете, а за корпоративный дух. Но одним духом тем более корпоративным сыт не будешь. Кстати при трудоустройстве человеку показывают мотивацию, которой больше 5 лет.

б. Продажи страховок. В банке это услуга добровольно-принудительная. Руководством ставится прямая задача впарить клиенту любой ценой, обещая при этом высокую премию от продажи. Только и тут своя хитрость. Премию ты получишь, но не большую. Если клиент умный и отказался от дополнительных услуг, тебя ждет жесткий разговор с твоим руководителем (начиная криком и заканчивая матами какой ты плохой сотрудник, что не мог впарить данную услугу. Кстати выкинуть и обматерить с рабочего места могут и при клиентах. Для руководства Банка это нормально), за это могут также уволить, либо лишить всей премии, которую ты заработал. Если отказался писать заявление, найдут любую причину, вплоть, до того что могут обвинить тебя в мошенничестве. А вот если клиенту удалось впарить страховку, и клиент одумался и написал жалобу на портале Банки.ру, то и здесь ничего хорошего. Либо лишении премии, либо увольнение. Жаловаться бесполезно!!! Пожалуешься директору – ответ «работаешь ты здесь не за премию», пожалуешься президенту по персоналу Галине Вайсбанд, уволит директор за то, что прыгнул выше головы.

в. Дефолт в банке, это рабочая лошадка, за которую можно вообще не платить премию. Данным инструментом пользуются все отделы. За дефолт можно уволить ненужного сотрудника, обвинив в мошенничестве, можно лишить премии. Проверять клиентов должен сотрудник, который оформляет кредит. Минимальную проверку конечно может провести и сам сотрудник, но более тщательно может проверить только сотрудник СБ. Когда кредитный специалист обращается с просьбой к СБ проверить более тщательно клиента, получает ответ от П.А.С либо Ш.В.М., что им некогда заниматься всякой фигней, но при этом сразу говорят, что вся ответственность лежит на кредитном специалисте. Были и такие случаи, когда данные лица проверяли клиентов, а по факту оказалось, что клиент мошенник. Естественно, что блокировали за дефолт кредитного специалиста, даже если сотрудник пытался что-то доказать, ему давали понять, что он здесь никто. А к СБ прислушиваются все. Списки на блокировку за дефолт приходят руководителям, либо управляющим БО электронным письмом, при этом руководителю категорически запрещено говорить сотруднику за что его заблокировали, с целью избежать жалоб в соответствующие органы. Данные письма имеются. Даже если сотрудник написал жалобу, доказать ему будет сложно без каких, либо фактов. Руководство Банка повесит на него все что можно повесить. В банке существует услуга реструктуризация проблемных долгов. Сотрудникам БО сказали оформлять всем клиентам без исключения, а потом заблокировали за дефолт.

г. Следующее, что я хочу написать это всевозможные отзывы и конкурсы в которых принимает участие Банк. Начиная от лучшего работодателя и другими наградами. Схема простая. Сотруднику на корпоративную почту приходит ссылка на внешний сайт, по которой нужно проголосовать. Следом от директора приходит письмо с угрозами, что, если не проголосуете Вас в лучшем случае лишат премии, в худшем уволят. И что данные ссылки отслеживаются банком с каждого рабочего места.

д. Пятая часть про собрания, и проверки с Новосибирска, и Москвы. Каждый раз, когда с проверкой приезжает высшее руководство банка, директор назначает собрание сотрудникам. На собрании как всегда крики, маты, какие сотрудники дебилы что не выполняют планы. Также сразу предупреждают чтобы во время проверки молчали про З/П, говорили, что все хорошо, и работой довольны. Кто ослушается, увольнение.

е. Отпуск. Здесь все просто. Не сделал план, в отпуск не пойдешь. Директору плевать на ТК РФ, тебе это скажут в лицо. Начнешь писать жалобу Галине Вайсбанд, директор тебя уволит за то, что прыгнул Выше головы. При том сама Галина Вайсбанд напишет директору, почему она (директор) не может разобраться с овцами (сотрудниками). Любимая фраза Вайсбанд да и всего высшего руководства «а может это со мной что-то не так?- это касается сотрудников банка. Само руководство здесь ни при чем. Компенсацию за неотгуленный отпуск никто не заплатит. Письмо Галины Вайсбанд. Сотрудникам в обязательном порядке нужно писать заявление на фиктивный отпуск, т.к Банку нужно в конце года отчитаться перед ЦБ, и чтобы было без нарушений. Директор сразу предупреждает, что, если данная схема выйдет за пределы Банка, сотруднику будет плохо. Переработки также Банком не оплачиваются, сотрудник работает по одному графику, а подписывает другой. При увольнении компенсация за отпуск выплачивается меньше, чем положено. При этом неотгуленные дни в программе сгорают. Отдел кадров высылает одно, а при увольнении дней получается в два раза меньше, и при том почему так ответ не дают. 7. Отдельно несколько слов хочу добавить про СБ Банка в г. Иркутске. Блокируют, заносят в черные списки всех, кто увольняется с данного банка. При том это происходит во всех регионах РФ.



Писать про нарушения со стороны банка можно бесконечно и много. На данные нарушения есть и соответствующие доказательства.



Хочу, кстати, выразить благодарность отличным людям, людям с большой буквы. Это А. Олег Н., К. Анна В.. Низкий Вам поклон.

Кстати, я думаю, что завтра начнет звонить СБ и угрожать .