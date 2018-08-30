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|Действует ли на территории Обнинского РП Трудовой Кодекс РФ?
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|Хочу задать вопрос руководству ХБК: Действует ли на территории Обнинского РП Трудовой Кодекс РФ? Работаю в банке не первый год, но то что творится сейчас - ужас просто. Я - менеджер группы телефонного взыскания СВД. Начальники отдела, подразделения (Ю.М., П.Ю.) и супервайзеры заставляют подписывать нас непонятные документы, на основании которых ставят на испытательный срок (работаем несколько лет в свд). По истечении которого, вызывают сотрудников на беседу, оказывают психологическое давление и заставляют подписывать заявление на увольнение по собственному желанию. Руководствуясь пунктом, который якобы есть в трудовом договоре, что сотрудник обязан выполнять план взыскания. Ни в должностной инструкции, ни в трудовом договоре такого пункта нет. На что надеются вышеуказанные личности? Только на неграмотность сотрудников. Это новая внутренняя политика банка, так общаться со своими сотрудниками или исключительно инициатива Обнинска?
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LoraRzhev • сотрудник
29.01.2016 12:42
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Пожалуйста, вышлите детали моей коллеге – Ольге Сидельниковой OSidelnikova@homecredit.ru, чтобы мы могли разобраться в ситуации.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Вурдалак
Самое интересное,что от представителей банка на этом сайте ответа до сих пор нет. Но самое главное, что ответ может быть только двух видов:
1.При положительном отзыве или распевании дифирамбов про хомяк, был бы стандартный ответ :"Спасибо за оценку/обратную связь. Очень приятно что в банке работают такие целеустремленные сотрудники и тд и тп "
2. При отрицательном отзыве/жалобе ответ такой : а) "Очень жаль,что в нашем банке работают такие сотрудники как вы. Наверно вы не на своем месте"
б)"столько негатива и обвинений в адрес банка и бла бла бла"