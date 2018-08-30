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Действует ли на территории Обнинского РП Трудовой Кодекс РФ? плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу задать вопрос руководству ХБК: Действует ли на территории Обнинского РП Трудовой Кодекс РФ? Работаю в банке не первый год, но то что творится сейчас - ужас просто. Я - менеджер группы телефонного взыскания СВД. Начальники отдела, подразделения (Ю.М., П.Ю.) и супервайзеры заставляют подписывать нас непонятные документы, на основании которых ставят на испытательный срок (работаем несколько лет в свд). По истечении которого, вызывают сотрудников на беседу, оказывают психологическое давление и заставляют подписывать заявление на увольнение по собственному желанию. Руководствуясь пунктом, который якобы есть в трудовом договоре, что сотрудник обязан выполнять план взыскания. Ни в должностной инструкции, ни в трудовом договоре такого пункта нет. На что надеются вышеуказанные личности? Только на неграмотность сотрудников. Это новая внутренняя политика банка, так общаться со своими сотрудниками или исключительно инициатива Обнинска?
LoraRzhev • сотрудник
29.01.2016 12:42
Ответ банка:
Здравствуйте,

Пожалуйста, вышлите детали моей коллеге – Ольге Сидельниковой OSidelnikova@homecredit.ru, чтобы мы могли разобраться в ситуации.

С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
3 комментария
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305077
30.01.2016 13:42
Это нормальное явление в банке. При том что происходит во всех регионах. Избавиться от сотрудников всеми способами.
Вурдалак
04.02.2016 21:38
Цитата
"Это новая внутренняя политика банка, так общаться со своими сотрудниками или исключительно инициатива Обнинска?"
Судя по этому отзыву, такая практика для ХКФ есть норма smile:help: .
LoraRzhev
Автор отзыва
05.02.2016 21:51

Вурдалак
Самое интересное,что от представителей банка на этом сайте ответа до сих пор нет. Но самое главное, что ответ может быть только двух видов:
1.При положительном отзыве или распевании дифирамбов про хомяк, был бы стандартный ответ :"Спасибо за оценку/обратную связь. Очень приятно что в банке работают такие целеустремленные сотрудники и тд и тп "
2. При отрицательном отзыве/жалобе ответ такой : а) "Очень жаль,что в нашем банке работают такие сотрудники как вы. Наверно вы не на своем месте"
б)"столько негатива и обвинений в адрес банка и бла бла бла"
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