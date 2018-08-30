Хочу задать вопрос руководству ХБК: Действует ли на территории Обнинского РП Трудовой Кодекс РФ? Работаю в банке не первый год, но то что творится сейчас - ужас просто. Я - менеджер группы телефонного взыскания СВД. Начальники отдела, подразделения (Ю.М., П.Ю.) и супервайзеры заставляют подписывать нас непонятные документы, на основании которых ставят на испытательный срок (работаем несколько лет в свд). По истечении которого, вызывают сотрудников на беседу, оказывают психологическое давление и заставляют подписывать заявление на увольнение по собственному желанию. Руководствуясь пунктом, который якобы есть в трудовом договоре, что сотрудник обязан выполнять план взыскания. Ни в должностной инструкции, ни в трудовом договоре такого пункта нет. На что надеются вышеуказанные личности? Только на неграмотность сотрудников. Это новая внутренняя политика банка, так общаться со своими сотрудниками или исключительно инициатива Обнинска?