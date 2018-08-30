Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «МТС Банк»
смотреть все отзывы банка (39)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

МТС банк положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Рядовые сотрудники отличные, нет ни к кому нареканий ... Но между руководителями и подчиненными есть определённая дистанция, это иногда смущает. А в целом понравилось в банке работать, конкретно нравилось, что дают развиваться как проф, ну и технологии тоже на уровне, по сравнению с совковыми банками.. Ушёл в другую компанию на грейд выше, удачи вашему банку! smile;)
Kirilljavaбывший сотрудник
29.01.2016 20:35
Администратор:
Автор, добавьте фактов в пользу выбранной оценки.
1 комментарий
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
abshire
20.03.2016 23:30
Судя по отзывам о банке, говорить о развитых технологиях как-то не приходится smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (39)