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|МТС банк
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Рядовые сотрудники отличные, нет ни к кому нареканий ... Но между руководителями и подчиненными есть определённая дистанция, это иногда смущает. А в целом понравилось в банке работать, конкретно нравилось, что дают развиваться как проф, ну и технологии тоже на уровне, по сравнению с совковыми банками.. Ушёл в другую компанию на грейд выше, удачи вашему банку!
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Kirilljava • бывший сотрудник
29.01.2016 20:35
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Администратор:
Автор, добавьте фактов в пользу выбранной оценки.
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|abshire
20.03.2016 23:30
|Судя по отзывам о банке, говорить о развитых технологиях как-то не приходится
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