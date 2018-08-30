Рядовые сотрудники отличные, нет ни к кому нареканий ... Но между руководителями и подчиненными есть определённая дистанция, это иногда смущает. А в целом понравилось в банке работать, конкретно нравилось, что дают развиваться как проф, ну и технологии тоже на уровне, по сравнению с совковыми банками.. Ушёл в другую компанию на грейд выше, удачи вашему банку!