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|Проходила практическое обучение с наставником К-нко Валентиной, очень образованный, внимательный наставник. Валентина - специалист своего профиля, всё понятно объясняет, очень вежливая. Мне очень повезло. Большое спасибо Вам Валентина, за внимание, за понимание, за доходчивое и профессиональное объяснение очень интересного материала. Буду ровняться на вас. Всего Вам хорошего и доброго!!!!
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Elena810722 • сотрудник
31.01.2016 22:26
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Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Елена!
Благодарим за высокую оценку работы наставника!
Мы рады, что обучение дало Вам не только полезные навыки, а ещё и положительные эмоции!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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