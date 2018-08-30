Проходила практическое обучение с наставником К-нко Валентиной, очень образованный, внимательный наставник. Валентина - специалист своего профиля, всё понятно объясняет, очень вежливая. Мне очень повезло. Большое спасибо Вам Валентина, за внимание, за понимание, за доходчивое и профессиональное объяснение очень интересного материала. Буду ровняться на вас. Всего Вам хорошего и доброго!!!!