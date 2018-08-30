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|ООО "Сбербанк-Сервис" - контора а-ля "Рога и Копыта"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! В 2013 году СБ РФ принудительно перевёл всё IT подразделение ГОСБ за штат... Все отзывы, которые писались непосредственно про сам банк ранее - просто цветочки по сравнению с тем, что творится в этой самой организации, куда нас всех перевели. Заявки статуса ПРЕМЬЕР мы теперь должны выполнять ЯКОБЫ за 4 часа, но я лично должен был как-то съездить в "Пятёрочку" в Реутов и решить проблему с неработающим ПОС-терминалом за 37 минут, хотя для этого мне ещё надо по СТОЯЧЕМУ МКАДу проехаться 7 км, и не дай Бог отклонишь заявку - беседа на ВКС по твоему косяку и лишение премии тебе обеспечена.
Все выплаты начисляются непонятно как, если раньше зарплату начисляли на карту 5-го числа месяца, то сейчас 10-го и не раньше. Доход по Московским меркам просто смешной - около 50 000 в среднем, и выше головы не прыгнуть, поскольку больше максимума премии получить невозможно - не позволяет установленный документ на использование личного транспорта (который опять-таки непонятно кто, где и когда подписывал). Любую обратную связь также получить невозможно: начальство тоже неизвестно где располагается, кто в Москве, кто в Череповце, кто в Коломне, я лично на свои вопросы получал ответы около месяца, и те невнятные, на "Отстань".
Бардак царит полный, за бензин платят копейки, а отказаться от использования своего авто не дают, поскольку "оплачивать такси им видите-ли дорого". Годовая премия по итогам 2015 года не начислена, хотя на дворе уже февраль месяц. На наши вопросы типа "Когда" кормят "завтраками" и отнекиваются. В общем, ищу работу. Работать становится невозможно, поскольку каждый день что-то внедряют, но не знают, как это будет работать: МТС-координатор яркое доказательство тому! Для чего автоматизацию переводили в организацию, где руководство никогда не работало в Сбербанке и понятия не имеет, какую работу её же сотрудники выполняют на местах?
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6
eretik92 • сотрудник
02.02.2016 12:29
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Изменено:
Зарплата вроде ниче так по крайней мере, у нас хрен знает куда идти щас.
У меня 3 сына, старшему исполнилось 11 лет, среднему 8 лет, младшему 6 лет.
Старший сын – инвалид.
Жены нет, есть ММС (мать моих сыновей, подруга, не жена, в браке не состоим, не забракованы и не окольцованы). Хорошее дело браком не назовут. Да и зачем ставить государство в известность о своих отношениях.
Живём раздельно, они в 15 минутах ходьбы от меня.
Ночью я нахожусь в квартире у матери, которая полу-парализована, 7 лет не выходит из квартиры, нуждается в постоянном уходе. Днём её обслуживают соц. работник, приходит сиделка, чтобы поднять с кровати, накормить и положить обратно.
Днём и вечером я с сыновьями.
Отработал 10 лет в Сбербанке. В начале 2016 года меня перевели в ООО «Сбербанк-Сервис», а уже в ноябре сократили. Сократили именно меня при прочих равных условиях, потому что по трудовому законодательству я брал оплачиваемый выходной по пятницам по уходу за ребёнком-инвалидом и отказывался от дежурств по субботам.
До февраля получал пособие по сокращению.
Потом жил на то, что было отложено на чёрный день.
Сейчас этот день наступает, постоянную работу не нашёл.
До конца июня надо вернуть кредит 100 000 рублей, который использовал на лечение старшего сына.
Вот такая история.