Добрый день! В 2013 году СБ РФ принудительно перевёл всё IT подразделение ГОСБ за штат... Все отзывы, которые писались непосредственно про сам банк ранее - просто цветочки по сравнению с тем, что творится в этой самой организации, куда нас всех перевели. Заявки статуса ПРЕМЬЕР мы теперь должны выполнять ЯКОБЫ за 4 часа, но я лично должен был как-то съездить в "Пятёрочку" в Реутов и решить проблему с неработающим ПОС-терминалом за 37 минут, хотя для этого мне ещё надо по СТОЯЧЕМУ МКАДу проехаться 7 км, и не дай Бог отклонишь заявку - беседа на ВКС по твоему косяку и лишение премии тебе обеспечена.



Все выплаты начисляются непонятно как, если раньше зарплату начисляли на карту 5-го числа месяца, то сейчас 10-го и не раньше. Доход по Московским меркам просто смешной - около 50 000 в среднем, и выше головы не прыгнуть, поскольку больше максимума премии получить невозможно - не позволяет установленный документ на использование личного транспорта (который опять-таки непонятно кто, где и когда подписывал). Любую обратную связь также получить невозможно: начальство тоже неизвестно где располагается, кто в Москве, кто в Череповце, кто в Коломне, я лично на свои вопросы получал ответы около месяца, и те невнятные, на "Отстань".



Бардак царит полный, за бензин платят копейки, а отказаться от использования своего авто не дают, поскольку "оплачивать такси им видите-ли дорого". Годовая премия по итогам 2015 года не начислена, хотя на дворе уже февраль месяц. На наши вопросы типа "Когда" кормят "завтраками" и отнекиваются. В общем, ищу работу. Работать становится невозможно, поскольку каждый день что-то внедряют, но не знают, как это будет работать: МТС-координатор яркое доказательство тому! Для чего автоматизацию переводили в организацию, где руководство никогда не работало в Сбербанке и понятия не имеет, какую работу её же сотрудники выполняют на местах?