Здравствуйте. После 1 этапа группового собеседования меня отправили на 2 этап - собеседование с руководителем отделения, куда я претендовала, и после этого собеседования не поступило НИКАКОГО ответа, ни "да", ни "нет", уже 3 неделя, когда я писала менеджеру по персоналу Алене, ответа также не поступило.



Ощущения в общем остались неприятные, я хотела работать в Альфа банке, но если бы знала, что так получится, то приняла бы другое интересное предложение о работе. А в итоге снова в поиске.