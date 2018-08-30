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|Ни ответа...
|не голосовал
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Здравствуйте. После 1 этапа группового собеседования меня отправили на 2 этап - собеседование с руководителем отделения, куда я претендовала, и после этого собеседования не поступило НИКАКОГО ответа, ни "да", ни "нет", уже 3 неделя, когда я писала менеджеру по персоналу Алене, ответа также не поступило.
Ощущения в общем остались неприятные, я хотела работать в Альфа банке, но если бы знала, что так получится, то приняла бы другое интересное предложение о работе. А в итоге снова в поиске.
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ekkzzo • несостоявшийся сотрудник
02.02.2016 14:16
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Виктория, добрый день!
После собеседования с руководителем МДО Вам была предоставлена обратная связь.
В настоящее время в ДО Химки и близлежащих районах в Москве открытых вакансий нет.
Если вакансия появится специалист по подбору персонала Вам сообщит. Более подробная информация направлена письмом на Вашу эл.почту.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
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|Виолетта93
12.03.2016 22:45
|У них любимая фраза "обратная связь" и больше ничего по-моему не знают и знать не хотят, как-будто бот сидит и отвечает на все сообщения, копируется одно и тоже. Набрали и продолжают набирать молодняк, а чтобы работать в этом банке, много ума не надо, просто сам банк не знает, чего хочет.
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