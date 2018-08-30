Мне несказанно повезло - я линейный менеджер и работаю в ВТБ24. "Уникальный случай" - сотрудник принятый "с улицы". Они всем так говорят, "у нас принято растить кадры в системе", хотя здесь таких уникальных процентов сорок. И только сейчас я понимаю, в чем уникальность, а все просто - в этой системе невозможно выжить тем, кому есть с чем сравнивать. Работают только те, кто рос в системе, постепенно адаптировался и вполне естественно воспринимает это банковское рабство.



Если говорить о себе, я так же имею опыт еще одной федеральной "мясорубки". Как раз в этой системе я росла, и все что происходило, воспринимала естественно. Система, в которую в начале 2000-х было невозможно попасть, где принимали по знакомству и связям, а должности "наследовались". Это сейчас готовы принимать всех, о чем говорят даже лозунги на экране банкоматов. Несмотря на то, что ..... очень активно развивается внешне, хочу обратить Ваше внимание внешне! меняется, внутри остается такое же болото. Все сотрудники вечно недовольные, ноют от усталости и стресса. До настоящего времени общаюсь с экс-коллегами.....ничего нового "у нас кошмар". Но парадокс, многие уходя, снова возвращаются, видимо рамки и коробочное мышление по инструкции настолько сильно сформированы за годы работы, что вписаться в другую систему просто невозможно. Система меняется внешне, мы слышим высокопарные лозунги о клиентоориентированности, "жалоба это подарок", о команде и ценностях. А что изменилось для клиентов кроме красивых офисов и их количества? Сотрудники, угнетенные многозадачностью и бременем выполнения личных бизнес-планов, страдающие от обилия входящего потока. равнодушные к потребностям и жалобам клиентов. приходят на работу недовольные, "улыбаются по скрипту", впаривают страховки несведущим бабушкам, гордо называя это продажами, приглашают по два, три клиента одновременно, дабы побороть "красную тактику". Краткое отступление, эта система в прошлом...



Про ВТБ24 по порядку. Мои ожидания были просто колоссальные: крупная, надежная, федеральная структура, репутация, имидж, бренд, идейность, командный дух и клиентоориентированность - уникальная система мечты. Собеседующий, без ложной скромности, называл себя и всех сотрудников "голубой кровью". В такой момент ты думаешь - это удача, я избранный - я директор ВТБ24!))))



И вот старт.... Система адаптации и обучения отсутствует полностью, в лучшем случае, если за тобой закрепят наставника, которому с тобой заниматься некогда, и у тебя абсолютно нет времени, потому что результаты по бизнес-показателям уже спрашивают. Программное обеспечение просто на уровне "периода динозавров" - 10 программ, несколько с отсутствием интерфейса, а самое уникальное это их работоспособность..... система висит наглухо. Для того чтобы владеть актуальными цифрами, тратиться колоссальный ресурс времени и только "ручной учет".



Вводное обучение проводиться только по истечении трех месяцев. У меня сначала был вопрос, ну как же так, мне оно сейчас жизненно необходимо, когда ты до всего доходишь сама, это куча ошибок и временных затрат. Ответ прост - большая доля вновь принятых сотрудников принимают решение уйти еще во время первых двух месяцев, зачем вкладывать в них деньги!? Кстати об уходах, не редки случаи, когда сотрудники ФРОНТ-линии не выходят уже на второй рабочий день.



Высший пилотаж это регулярные управленческие процедуры. Так называемые конференц колы. Это уникальная процедура, на которую сотрудники банка тратят тридцать процентов рабочего времени. Что там обсуждают?... да все подряд, причем одно и тоже. Задача собрать обещания в цифрах о выполнении бизнес показателей, и не важно, реальные они или нет. "Колимся" мы ежедневно, причем это мероприятие используется в качестве угрожающей мотивации в случае невыполнения планов. Самое интересное, что назначают их в нерабочее время, а так же в пятницу в конце рабочего дня, когда повлиять на результат уже не возможно, и целесообразность данного мероприятия понятна только управляющим. Все подключаются и активно скандируют о результатах и мероприятиях, и молодец тот, ни у кого хорошая динамика и результаты, а кто умеет "красиво петь". Был очень забавный случай, когда гнались за выполнением МВО по кредитным картам и активно рассказывали о продаже карт к депозиту, директора говорили о количестве, о доле проникновения к депозиту..... обсуждали результаты на протяжении недели и все это время кто-то не понимал, кто-то не знал, а продукта такого в банке не было уже полгода))) но все рапортовали о результатах, а управляющий заслушивал))). Такие процедуры могли уходить далеко за девять вечера..... Я понимаю, я руководитель и в случае необходимости готова и обязана задержаться, особенно если от этого зависит результат или новый проект на стадии внедрения, но не постоянно, и по своей инициативе! Я сама могу распорядиться своим нерабочим временем для повышения эффективности бизнеса, а держать всех с позиции "я сам никуда не тороплюсь"!? Именно по этому в ВТБ24 работают, как правило сотрудники после 40, у кого дети взрослые, либо сотрудник до 30, у которых нет детей и нет личной жизни, да и поверьте никогда не будет, с графиком работы 12*7 это невозможно. Они просто не знают, или не хотят думать об этом, что рано или поздно, но система их прожует и выплюнет, тысячи примеров, когда успешные люди, положившие свою жизнь на алтарь карьеры оставались не у дел...



Еще одна уникальность системы - ВТБ24 - это банк аббревиатур, здесь их просто тысячи начиная с названия должностей, заканчивая продуктами, причем не всегда аббревиатуры ответствуют реальному названию. И первое время складывается впечатление, что сотрудники разговаривают на иностранном языке. Но как я уже говорила ранее, ко всему привыкаешь....



Что меня больше всего поражает до сих пор, это работа с клиентскими обращениями. Особенно в банке, где строят "безупречный сервис". В случае возникновения претензии клиента, очевидно обоснованной и по вине банка, сделать на уровне офиса ничего невозможно. Все направляется в головной офис для обработки и принятия решения на 15 дней! Ты как главное лицо точки продаж понимаешь, что клиент прав и искренне хочешь ему помочь, но увы... Можно только развести руками в своем бессилии.



Теперь о настроениях сотрудников. Они здесь разные, я не спорю, есть просто потрясающие люди, заряженные такой харизмой и энергетикой, но они скорее здесь исключения. В общей массе это люди, уставшие и запуганные, с шорами на глазах, погруженные только в процессы, касающиеся их самих, радеющие только за личный результат, но одновременно с гордостью говорящие "я сотрудник ВТБ24 - это престижно"... парадокс, или самообман? И все-таки я остаюсь при своем мнении, им просто не с чем сравнить, они не видели другой системы... СЕО респект, кто "в теме", тот поймет).



Есть банки, где действительно присутствует и командный дух, и ценности, и идеи. Где в модель компетенций входят не только управленческие характеристики. Уникальные системы, где одна большая команда трудиться над общими целями и проектами. Мне посчастливилось работать здесь. Мы как единое целое стремились, горели на драйве... Где не было недосягаемых начальников, все готовы к общению и обсуждению, любая критика конструктивная и развивающая. Это же уникальный опыт и для тебя и для руководства банка взаимодействовать от рождения идеи до реализации ее в жизнь.



В заключение хочу сказать, что спустя год я не чувствую себя частью системы ВТБ24, и скорее всего приму решение ее покинуть. Сотрудник здесь - маленький винтик большого маховика. А репутация бренда, только внешняя оболочка. Желаю всем удачи на нелегком пути ВТБ24, каждый сам делает свой выбор.