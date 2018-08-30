Тинькофф - проект интересный и очень быстро развивающейся. Многое в нем привлекает, если ты думаешь себя с ним связать как клиент, абсолютно так же и когда тебя приглашают в этот банк работать. Это не 7 кругов ада, а именно банка и каждый сам решает идти туда или нет.



1 круг: "Собеседование"



Тебе приходит письмо на почту или сразу звонит милая девушка и говорит, что вы очень заинтересовали банк Тинькофф, и приглашает вас на собеседование, при этом не говоря на какую вакансию, т.к. вы сами будете выбирать из числа открытых. Едите на Метро Дмитровская БЦ Мирлэнд, идти от метро минут 15, в дождливую погоду это настоящий ад, так как дорога узкая и вплотную к проезжей части и тебя еще 100 раз обольют или ты наступишь в лужу которую очень сложно обойти, но для человека, который хочет получать ЗП и работать, не должно быть препятствием. И вот вы заходите в комфортабельный офис и вместе с вами человек 30-40, вы заходите в кабинет, где красивая девушка Маша (это в моем случае) знакомится с вами и начинает рассказывать, что вас ждет. Час рассказывают какой отличный банк и сколько плюсов от того что вы туда попадете:

1) Расчетная карта на которую будет начисляться ЗП, которая будет для вас абсолютно бесплатна так и еще у нее кучу кэш бэков и 8% на остаток (Это в 2014 году было);

2) Вы будете заниматься в супер крутом фитнес центре Манхэтен по смешной цене 2000 р в месяц, туда будет включен бассейн и бесплатное занятие танцами,единоборствами ну вообщим очень круто;

3) Бесплатное кофе, чай, молоко, сахар, соль. СВЧ печи, кофе машина и холодильники, чтобы приносить с собой еду. Голодными не будете.



После всего этого расскажут о вакансиях и что это за вакансий, зарплата, график, премиальная часть и функционал, где у вас не останется вопросов, а если они будут-то вы сможете их задать. После вы выбирайте ту, которая для вас более удобно и идете в другой кабинет, где вы будете решать задачи и психологические тесты, по которым вас распределят по вакансиям и не факт что это то что вы хотели. Человек 7-8 не пройдут и после вас распределят по группам и отправят в другой кабинет, где расскажут, когда выходить на обучение, которая длится 2 недели.



2 круг ада: "Обучение"



Первая неделя теорий, по итогу этой недели вы сдаёте устный тест и кто-то отправляется домой, а кто-то начинает вторую неделю. Вам все рассказывают и дают книжку где так же все есть, поэтому для человека, который хочет работать не составит труда пройти это испытания.



Вторая неделя - это практика. С вами работают Наставники, которые показывают как работаю они и вы пробуете свой силы. Наставники обычные сотрудники, которым не платят и соглашаются они быть наставниками для того, чтобы не сидеть на статистике, поэтому если вы хотите больше понять, то задавайте вопросы и интересуитесь. Ребята будут пытаться рассказать все что могут, будут стараться, но времени очень мало, чтобы рассказать все. После вы садитесь на линию и за вами наблюдают кураторы - это могут быть те же люди что и наставники. Они для того чтобы вам помогать и отвечать на все вопросы. Вы сдаете электронный тест, после РГ слушают ваши звонки и уже после этого делают вывод брать вас или нет. Это все происходит в один день. Из 28 человек с которыми я обучался прошли 7 человек, а на момент, когда я увольнялся, не осталось не одного кто со мной проходил обучения (через 2 года работы).



После этого вас оформляют в штат.



3 круг: Зарплата/премиальная часть/штрафы



Оклад 25 000. Премиальная часть до 90 000 (зависит от твоей должности). Так же есть оверы, там платится за час, зависит от функционала, но обычно первый час 300 с 10 часа 400 - в месяц ты можешь отработать 90 часов (они бывают не каждый месяц).



Штрафы:

Ты можешь получить Клиентское обслуживание (когда жалуется клиент и если ты работал по клиенту и допустил ошибку, то ты получишь КО), Штраф 1500, так же может быть полное лишение, если нанесен большой вред клиенту. Может быть 0 за звонок. Ошибки это когда ты делаешь что-то в программе Зибель (Которая очень зависает и очень не удобно работать) и это наносит вред клиенту. Количество КО и ошибок может быть сколько угодно в месяц и это все можно оспорить и если ты реально не виноват, то с тебя снимут штраф и изменят оценку за звонок. Но это не всегда зависит от тебя, а зависит от твоего руководителя, как он будет оспаривать звонки.



Так же опоздание:

1 опоздание 300 р

2 опоздание 1000 р.

3 опоздание 3000 р.

4 опоздание полное лишение премий

Не опаздывал поэтому могу ошибаться



4 круг: Рейтинг



В отделе, в котором я работал, была рейтинговая система, участвуют в нем на данный момент более 400 человек, с 5 секторов, у которых разные задачи и уровни сложности. Твое место зависит от прослушанных звонков (12 в месяц + проставляют ошибки и КО) и выполнение плана (сколько берешь в работу клиентов). Если ты будешь в единицы, то получишь оклад + оклад - штрафы за месяц.

0,7 % от оклада - штрафы

0,5 % от оклада - штрафы

0,3 % от оклада - штрафы

0,1 % от оклада - штрафы

если ты в 0 ты получаешь просто оклад



Зависит ли от тебя твое место в рейтинге? Нет! Сейчас мотивация такая, что ты во многом зависишь от тех кто доставляет карты, если встречи которые ты назначил не состоятся по их вене, то это влияет на твое место в рейтинге. Настоящая Русская рулетка по другому и не скажешь.



5 круг: Расписание перерывов и обеда



Если ты работаешь в графике 5/2: Обед 40 минут, Четыре личных по 10 минут. Если перегулял, пишешь Объяснительную.



Если в графике 2/2: Час обеда, Четыре личных по 10 минут



На каждый день есть расписание обедов и личных Если пойдешь не по расписанию, то будешь писать Объяснительную.



6 круг: Расписание на месяц



Ты оставляешь пожелание на следующий месяц, учтут тебе в случае если ты в 10 % рейтинга, все кто ниже не могут знать какое будет расписание. Можешь меняться с коллегами ну и если что-то очень важное, то можешь попросить Руководителя сектора переставить смены. Стараются идти на уступки.



7 круг: Комфорт



Работаешь ты в очень чистом и комфортном зданий, работает большое количество кондиционеров, которые работают исправно. Так же если тебе холодно или жарко можно попросить увеличить или уменьшить температуру, но не факт что это сделают одним днем и когда сделают тебе уже будет все равно. Кухня со всеми удобствами и если что-то ломается, то быстро заменяют оборудование.



Сейчас в отделе нехватка рабочих мест, потому что банк все время набирает людей и обучает. Если у тебя смена с 12 до 21 то придется искать место, что вызывает раздражение.



Итог:

Тинькофф не врет, он просто не договаривает все нюансы, но у вас есть возможность с помощью моего отзыва принять решение до того как потратить время и силы. Это лично мое мнение, после двух лет работы в банке, и я ни капли не жалею и благодарю банк за бесценный опыт. Отдел мой назывался "Телемаркетинг", но по этому принципу работает весь банк, поэтому мой отзыв поможет вам принять решения.



Когда я уволился, я убедился в том, что есть куча вакансий в разных сферах, где условия на начальном этапе в разы лучше.