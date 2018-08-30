Добрый день, будучи действующим сотрудником небольшого ВСП и боясь быть выкинутой на улицу, реальных данных о себе регистрировать не стала.



Я работаю в Сбербанке уже более 7-ми лет и с каждым годом ужасаюсь все больше и больше тому маразму, который у нас происходит. Этот громкий лозунг "Все для клиента" совершенно для Сбербанка не подходит. Чем больше руководство кричит что мы команда, тем больше понимаешь, что ты пустейшее место в этой системе, так, отхожее место и все . Как-то смотрела интервью с одним из сотни Вице-президентов-первых заместителей не пойми каких отделов и он сказал: "О каком сокращении идет речь? В Сбербанке нет сокращения". Ну конечно нет, Вы же везде раздуваете штат сотрудников и в Территориальных Банках, и в ГОСБах, я уже не говорю про Центральный аппарат, а в маленьких городах людей сокращаете, в сельской местности закрываете филиалы, где итак никакой работы нет.



Создали ЦСКО для чего, не понятно. Вроде как должны все процессы быть централизованы, проходить в одном порядке, но на деле этого нет. Что творится с запросами контролирующих органов - полный капец, не пойми кто и где их обрабатывает, запросы и документы теряются, а клиенты все ходят и ходят и правды добиться не могут. И вообще, ну как можно работать с часовой разницей. Вот пришел клиент с проблемой по счету, решить нужно срочно, а ЦСКаошники еще не работают, у нас разница во-времени и вот клиент и орет на тебя, а ты сиди и слушай. А если, не дай Бог, клиент направит жалобу - это же все, можно застрелиться, на тебя столько выльют помоев, что в жизни не отмоешься. А эти обзвоны клиентов - приходите за кредитом в Банк, т.е. мы предлагаем залезть в кабалу человеку под немалый процент и чуть ли не ноги нужно целовать, чтобы выполнить эти бешеные планы. Ввели стандарты обслуживание да такие, что после первого посещения Сбербанка ты поймешь, что туда ходить не нужно. Так уже сказали бы открытым текстом - Сбербанк не социальный банк и Вам, нищий народ, в нем делать нечего, мы работаем только с высокодоходными клиентами, только где их найти - это еще большой вопрос. Конечно Греф будет называть Россиян дауншифтерами, мы же не приемлем чужие цели, а именно его целей.



С каждым годом ситуация становится только хуже и, несмотря на то что я люблю свою работу, а уйти все же хочется, только некуда...