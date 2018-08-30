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Суд или не суд? Вот в чём вопрос! плохо (−1)
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Добрый день! Проработала в ХКФ (кредитный специалист) совсем недолго и по ряду причин решила уйти. Обозначу сразу - почти уволилась я в ОКТЯБРЕ 2015 года. Всё делалось правильно, поэтапно. Сначала офис, написано заявление. Первое, что поразило: "Рассчитать мы сразу Вас не можем, т.к. программа N в эти даты не работает. Расчёт будет через 2 недели". Ну хорошо, закрываем глаза на закон и увольняемся доступным способом. Вот получила я обходной лист, который нужно подписать в некоторых кабинетах офиса. Пошла. В первом же кабинете выяснились 2 ошибки, которые нужно исправить. Ну, нужно так нужно. Пошла выяснять что за ошибки с какими клиентами (почему-то в офисе никто информацию дать не мог). Выяснила. Позвонила. Оба согласились придти и исправить (На данном этапе смен у меня уже не было). Но, к превеликому моему сожалению никто не пришёл. Ну ладно, второй заход. Звоню. Один поднял трубку, обозначил, что подойдёт. Второй не ответил. Итог: один договор исправлен общими усилиями (т.к. я уже не работала, помогали другие сотрудники), другой нет. Что делать, Домой идти к клиенту? Нет. Решаю позвонить руководителю. "Что делать? Как быть?", "Позвони наставнику". Звоню наставнику "Что делать? Как быть?", "Исправить нужно". Но как никто не в курсе. На данный момент прошло почти 4 месяца. На все мои звонки руководитель либо не берёт трубку, либо грубо отнекивается. В последнем разговоре сказал прямо, что если хочу чтобы всё было по закону (а я хочу, сама спросила. т.к. трудовая книжка в офисе, приказа об увольнении в глаза не видела, а если его нет, то я работник, а если я работник, то где моя з/п и т.д.), то идти мне нужно в суд. Сам банк по законодательству РФ видимо не действует.

Внимание вопрос! Нормально это по Вашему или нет? Я не могу никуда устроиться из-за того, что моя трудовая книжка в банке (очередная статья). Банк может решать такие вопросы согласно закону или и правда, единственный путь суд?

P.S. Сидя в офисе в тот прекрасный день с обходным листом, при мне два ЗДРЦ (один из них "мой") решали исправлять мне ошибки или нет. Примерно так: "Другим мы разрешали не исправлять и увольняли так, а она пусть исправляет, а то вдруг чего." Т.е. кому-то позволительно уволиться как есть? Интересно!!
nadinka2119бывший сотрудник
04.02.2016 23:39
Ответ банка:
Здравствуйте,

То, о чем Вы пишете, настолько странно и неправильно, что я очень хочу лично разобраться в данной ситуации. Пожалуйста, напишите мне подробно, указав свои ФИО и регион на адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru.
Заранее благодарна.

С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
6 комментариев
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Tuzikk
05.02.2016 10:30
Идиотизм какой-то. Какие обходные листы, какое исправление ошибок??? smile:o smile:o smile:o
Отправить заявление об уходе почтой с уведомлением. В заявлении указать - трудовую книжку прислать по почте на такой-то адрес. Все!
Интереснее, если вас НЕ уволили тогда, а на работу вы, как я понимаю, не ходите. Уволить могут за прогулы по статье...
Nazar1VAR
05.02.2016 13:29
Автор: "ЗДРЦ" - Здоровенный Дядя Размером Центнер !?! Имеются ввиду грамматические ошибки в заявлении на увольнение?
Morfius
08.02.2016 20:01
Бредятина какая-то. Хомяк любит нанимать сотрудников по-дешёвке. Неудивительно, что там никто ничего не знает.
motorina.alenuhka
11.02.2016 11:16
Добрый день!Для начала если у сотрудника есть ошибки которые не исправлены к сотруднику применяется поправочный коэффициент в зависимости от ошибку,но не более того это прямое нарушение Трудового кодекса РФ.Напишите в трудовую инспекцию и все решится быстро.
nadinka2119
Автор отзыва
27.02.2016 18:31
По поводу первого комментария Tuzikk. 1. Трудовую я конечно могу ещё раз попросить хоть по почте, хоть нет. Но приказ об увольнении под роспись и на руки никто не отменял. 2. По статье уволить не могут за прогулы, т.к. у меня просто нет смен. Сами понимаете, что ходим мы на работу по составленному графику. И у меня там не то чтобы нет смен, там и меня нет вообще.
По поводу последнего motorina.alenuhka. Пусть бы лучше коэфициент этот применили и трудовую отдали, чем такое разводить.
И про трудовую всё понятно, но кому хочется всей этой канители?
olya.frolova
24.10.2016 18:11
Произошла подобная ситуация. Уволилась в июне об увольнении сообщила заранее за месяц. Написала заявление все как положено. Тут сообщают об ошибках в договорах которые были сделаны 3-4 месяца назад и за которые с меня своевременно списали за каждую ошибку по 1000 руб. Данные ошибки пыталась исправить, но клиенты так же обещали и не приехали. Наступает день когда я приезжаю за документами и мне говорят документы мы тебе не отдадим т.к договора не исправлены вот исправишь тогда сможешь забрать. Обьяснила что клиенты оповещены они обещают но не приезжают. Каким образом я должна их исправить? Трудовая находится до сих пор в данной организации. Выход выдимо только один идти в трудовую испекцию. Отношение к сотрудникам как собакам ни какого уважения. Все праздники на работе. Переработки сумасшедшие которые не плачиваются. На определенный день выходные не допросишься пока не выполнишь план. Еще в свой единственный выходной ставят тренинги. Не удивительно что от Вас люди бегут. Постоянная текучка. Подумайте прежде чем работать в данном банке.
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