Добрый день! Проработала в ХКФ (кредитный специалист) совсем недолго и по ряду причин решила уйти. Обозначу сразу - почти уволилась я в ОКТЯБРЕ 2015 года. Всё делалось правильно, поэтапно. Сначала офис, написано заявление. Первое, что поразило: "Рассчитать мы сразу Вас не можем, т.к. программа N в эти даты не работает. Расчёт будет через 2 недели". Ну хорошо, закрываем глаза на закон и увольняемся доступным способом. Вот получила я обходной лист, который нужно подписать в некоторых кабинетах офиса. Пошла. В первом же кабинете выяснились 2 ошибки, которые нужно исправить. Ну, нужно так нужно. Пошла выяснять что за ошибки с какими клиентами (почему-то в офисе никто информацию дать не мог). Выяснила. Позвонила. Оба согласились придти и исправить (На данном этапе смен у меня уже не было). Но, к превеликому моему сожалению никто не пришёл. Ну ладно, второй заход. Звоню. Один поднял трубку, обозначил, что подойдёт. Второй не ответил. Итог: один договор исправлен общими усилиями (т.к. я уже не работала, помогали другие сотрудники), другой нет. Что делать, Домой идти к клиенту? Нет. Решаю позвонить руководителю. "Что делать? Как быть?", "Позвони наставнику". Звоню наставнику "Что делать? Как быть?", "Исправить нужно". Но как никто не в курсе. На данный момент прошло почти 4 месяца. На все мои звонки руководитель либо не берёт трубку, либо грубо отнекивается. В последнем разговоре сказал прямо, что если хочу чтобы всё было по закону (а я хочу, сама спросила. т.к. трудовая книжка в офисе, приказа об увольнении в глаза не видела, а если его нет, то я работник, а если я работник, то где моя з/п и т.д.), то идти мне нужно в суд. Сам банк по законодательству РФ видимо не действует.



Внимание вопрос! Нормально это по Вашему или нет? Я не могу никуда устроиться из-за того, что моя трудовая книжка в банке (очередная статья). Банк может решать такие вопросы согласно закону или и правда, единственный путь суд?



P.S. Сидя в офисе в тот прекрасный день с обходным листом, при мне два ЗДРЦ (один из них "мой") решали исправлять мне ошибки или нет. Примерно так: "Другим мы разрешали не исправлять и увольняли так, а она пусть исправляет, а то вдруг чего." Т.е. кому-то позволительно уволиться как есть? Интересно!!