Ответ банка: Добрый день, Кристина!

Вы оставили отклик на вакансию 5 февраля.

В этот же день Вам был отправлен ответ на один из Ваших адресов почты.

Сегодня сотрудники банка повторно связались с Вами для решения этого вопроса.



С уважением,

Команда Тинькофф Банка