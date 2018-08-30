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|Не отвечают
|не голосовал
|Здравствуйте! Оставила отклик на вакансию, но мне уже который день не отвечают. Я заполнила ее повторно, но опять такая же история! Что делать? Куда писать, куда звонить?
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89897620930 • несостоявшийся сотрудник
06.02.2016 22:15
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Ответ банка:
Добрый день, Кристина!
Вы оставили отклик на вакансию 5 февраля.
В этот же день Вам был отправлен ответ на один из Ваших адресов почты.
Сегодня сотрудники банка повторно связались с Вами для решения этого вопроса.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка
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