Честно говоря, в банке стало хуже... конечно, я не знаю ситуации во всех других банках, чтобы сравнить с учетом, так сказать, внешней среды... но если сравнивать то что было при прежнем руководителе в г. Красноярск и при нынешнем (с новой командой - любителей поунижать сотрудников, показать свое превосходство над ними, отсутствием полной субординации (грубо говоря, 30-летний учит работать 50-летнего)), то, повторюсь, банк превратился в школу на выживание... Ребята, принцип "все сделанное тобой плохое, вернется тебе или твоим родным обратно" никто не отменял... Чтобы учить, надо, как минимум, либо выучиться, прежде всего, самому на учителя, либо втюхать самому клиенту какой-либо продукт, и потом рассказать подопечным, как это было элементарно ...более того, научитесь уважению к своим подопечным... они старше вас, не менее опытнее... ведь, когда-нибудь, наступит та ситуация, что вы у них будете в подчинении... и вас также в любой момент могут просто навсего незаслуженно "слить"...