Здравствуйте, работаю в банке с 2012 г. менеджером по обслуживанию клиентов (МОК), в сентябре 2015 мне управляющий директор по области и руководитель БГ объявили, что банк выразил недоверие ко мне, и чтоб я уволилась по собственному (но трудовую все равно замарают), так как все равно уволят по статье (утрата доверия) якобы я - мошенница, и замарают трудовую книжку. Но доказать, предъявить, обосновать не могут или (не хотят), после объявления недоверие ко мне, я отказалась уволится по собственному желанию, банк тут же заблокировали все коды доступа, и сказали, что буду стоять у терминалов и помогать бабушкам платить за 4500. Была проверка сл. безопасности в конце 2013, просидела 2 недели, ничего не нашли. Сейчас давят морально, и психически, хотят чтоб ушла сама. Ищут должников, и прочие зацепки, ушла на БТЛ (беседа с клиентами на улице) в 17.40 потом в садик за ребенком, раб. день до 18.00, и то составили акт задним числом об отсутствии на раб. месте!!! (центральный офис за 100 км.!!) хотя я теперь не сижу за компьютером и в офисе сидел второй МОК, ищут моих должников, говорят я доходы завышала, НО я забиваю анкету со слов,



Только премия у меня была 30-60 000 р., плохо работаешь увольняют, хорошо работаешь оказывается тоже не нравится. Сейчас подала на суд, было 3 предварительных заседания, от банка никого!!! Была на третьем заседании суда руководитель БГ приехал и хотел составить акт об отсутствии на раб. месте!!! При переезде в офис по новому адресу полиция требовала установить камеры, ну хоть одну на входе, сейчас специально для меня установили напротив моего рабочего места. Начальник СБ области ездил по моим должникам, одному клиенту предлагал, даже давил написать что он (клиент) делился со мной деньгами, а банк ему простит долг! Хотя такого в помине не было.Ни разу. Сейчас и уволится боюсь, и справедливость надо найти, так как одновременно со мной уволился по соглашению другой менеджер, но ему попортили трудовую книжку и оплатили не в полном объеме, он тоже подал на суд.



Работа мне нравится (нравилась), хотя 3 года проработала одна 6 дней в неделю (без больничных) хотела ехать на лигу достижений, но поменялся руководитель БГ, и у него были другие планы (уволить “старичков”), планы по продажам перевыполняла, тянула родное БГ, даже страховки и карты, коробочки … . Хотя я один из лидеров своей БГ, области, регионального центра. Не раз поощрялась банком (подарочные карты, путевка в Турцию) . Планы начала выполнять с 3-го месяца будучи стажером!!! и до последнего. А теперь, заходят клиенты (пенсионеры, уважаемые люди) банка, которые меня на вы называют, думают что я начальник, раз не сижу за компьютером, а как им ответить, что региональный управляющий махнул “шашкой”,- сделать выговор и уволить, но пока ищут за что зацепиться. Думала делаем одно дело, ан нет. Как сказал один из руководителей, такая политика банка.



“Мыкоманда” именно так “мыкоманда”, увы это только громкие слова. Это “кидалово” господа вы хорошие, слоган, рекламный трюк. В нашей БГ весь коллектив развалил новый руководитель с ведома его руководителей. Буду писать в комитет по правам человека, напишем Президенту, так как ваши действия, не совсем по законам правовым и человеческим. Нет веры людям которые лезут по головам, для них нет ничего святого. В суд отписались, что я работаю, а платить или не платить это им (банку) решать, варварство какое-то. Кстати сентябрьскую премию утвержденную, лишили на 100%.



Вот такие мучения у меня с “мыкомандой”. Буду надеяться, что скоро все решится положительно.