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Невыносимо работать, крик души не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Невыносимо работать, крик души. Хочу обратиться к руководству Сбербанка, т.к. нет возможности сказать напрямую, всех увольняют «неугодных» за правду.

В Курском отделении после прихода начальника отдела К.Н.А. творится кошмар, сколько уволено людей сложно уже сказать… Приезжает руководство из ЦЧБ с проверкой и начинается… красивые слайды, показ ее интенсивной и плодотворной работы, а на самом деле это всего лишь один большой мыльный пузырь, а не работа. Прийти в ВСП и помочь сотрудникам с продажами она не может, решить сложный вопрос тоже не может, почему в премиальных калькуляторах не выгружаются продажи, она тоже не может объяснить. Но при этом план требует с мп 6,5 УП, а с кбп 2,5 УП, кто не выполняет данное задание приглашается каждый день на заслушивание с переходом на унижение личности и угрозой увольнения. При этом план доведенный ЦА мп 4,2 УП, а кбп 1,3УП. Заслушивание проводится по телефону с 22-00 до 24-00 часов или с 8-00 утра в отделе. Конкретных действий для выполнения плана и цели предложить не может, не говоря о том, чтоб научить или показать как нужно делать. Зато постоянно приводит в пример успехи других ГОСБ по выполнению планов.

У всех сотрудников должен быть установлен вайбер и ватцап в телефонах, куда она в течение дня пишет угрозы всем, вот скажите как сотрудники должны работать и улыбаться клиентам, когда все в постоянном стрессе?! У нас имеются два случая, когда молодых девушек (23-25 лет) увозили с инфарктами, т.к. афобазол уже никому не помогает. Люди хотят работать, но не понимают как… Сегодня нам говорят работать так, а когда приезжает проверка оказывается эта работа «фрод», она поступает по умному, все распоряжения даются в устной форме, поэтому увольняют того, кто и сделал «фрод», а уволенный даже и не понимает, за что его уволили. Эффективных и опытных руководителей увольняют либо создают такие условия, что они сами уходят, т.к. они понимают, что происходит в банке.

С приходом К.Н.А. продажи упали в 3-е, у сотрудников нет мотивации вообще. Эффективных и опытных мп переводят в подменный фонд, где они становятся не эффективными и их либо ротируют либо увольняют. Еще 3 месяца такой работы и работать вообще не кому будет. Уважаемое руководство, все Курское ГОСБ просит помощи! Но не могут быть все сотрудники плохими, кроме начальника отдела!!! В Курске все готовы работать и работать на 100%.
rehcr87654бывший сотрудник
12.02.2016 11:45
12 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
12.02.2016 17:27
rehcr87654, добрый день!

Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только у меня появятся результаты я сообщу их Вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.

Изменено: Сбербанк России - 12.02.2016 17:27
мазарини
13.02.2016 00:49
Не знаю какую "чуткость и доброту " вы почувствовали от общения с Н.А., но я и многие другие, разделяют точку зрения человека написавшего "крик души".Нашелся смельчак, который отважился написать, что твориться в Курском ГОСБ. Желаю самого наилучшего автору письма!!!!!!!!!!!!! Удачи всем кто умеет вовремя прогнуться!

Изменено: мазарини - 13.02.2016 03:37
Dimson51
14.02.2016 12:16
запретили писать в ВСП по аутлуку, так теперь все через вотсап пишут. дурка
VALovo
15.02.2016 17:46
Видимо в ЦЧБ вотсап считается более безопасным средством корпоративного общения smile:D
Dimson51
16.02.2016 09:03
2Валово
в СЗБ та же фигня
ревизоро
19.02.2016 00:16
Спасибо автору, сегодня пришло сообщение нашему руководителю, что она удалена из вотсап, причину скажут позже. На самом деле жуть, рук. постоянно должен отвечать на сообщение" ок", или срочно собирать с нас инфо то по продажам коробок, то по пакету Золотому, то сколько карт открыли то по знанию акций и т.д. С подписанием кредита всегда проблема т.к. рук. всегда на НС нас 7 МП и 3 КБП. И во время цикла НС он отвлекаться не может, вот и приходиться клиенту ждать 20-30 минут и где же ценность "все для клиента" ? Такая же проблема и с подтверждением кредитных карт т.к. подтверждать их согласно приказа может только рук. или зам. рук. А этот цирк с мастер классами, довели до ру-ка не менее 2-х мастер классов в день и не важно у кого у него НС у опытного МП или КБП или у новичка есть отклонение по конвертации или отклонение по производительности рук. должен провести мастер класс и причем под мой учетке в CRM на моем рабочем месте. А теперь еще требование рук. ГОСБа не важно отметил клиент в КДВ продукт или нет МП должен презентовать ОПС, кредитную карту и копилку и продать а попросту впарить. А если не впарил карандашом на КДВ написать причину и еще каждый день вести реестры по талонам куда записывать каждый талон продажи по этому талону или причину сброса талона или перенаправления. А эти КДВ хранить 2 месяца для того чтоб ГОСБ приехал и было что проверять. А если прошла инфа, что едет с Тера проверка, работаем по стандартам ни каму ни чего не навязываем. А рук. при проведении НС не может ни куда отходить, а если отходит подтвердить КК или кредит должен зафиксировать точное время когда и зачем и даже если идет воды выпить или по нужде это же "дурдом" РГВСП приезжает первым делом видео смотрит что делал рук. и МП. Не помощь оказывает если МП или КБП не производительные и реальную причину выяснить(клиентопотока нет) а ищет за что можно наказать. А требование по увольнению МП который не производительный 3 недели подряд, и не кому нет дела что зал пустой клиентов нет. Приходиться по очереди на больничный ходить и по очереди передавать продажи друг другу, что б подряд 3 недели непроизводительным не быть. И почему не пересчитывают численность МП в соответствии с клиентопотоком к МП. В прошлом году в нашем ВСП насчитали от общего клиентопотока 7 МП, тогда как у нас было гостевое ВСП почти 6 месяцев и клиентов обслуживали всех по очереди нашего ВСП и следовательно клиентопоток посчитали нам. И вообще как в провинциальном городке с общей численностью населения 34 тыс. посадить 9 МП в 2-х всп, когда из месяца в месяц одни и те же клиенты кому продавать?
gsergee
25.02.2016 20:25
Всё абсолютная правда .Моя жена работает МП сотрудником в одном из филиалов г.Воронежа . Я не знаю , как наша семья выдержала конец 2015 года . Я привозил её к 8-00 и забирал в лучшем случае в 20-00 . А три раза в неделю она звонила мне в 18-00 и говорила , что встречать её не надо , т.к. все дружно едут в ГЧ ( галерея Чижова ) за "прянмками". Итак продолжалось с середины ноября до конца декабря , шесть дней в неделю ( выходной - воскресенье ). Сколько она выпила валерьянки и успокоительных таблеток - не сосчитать . Единственное , что сдерживало меня , что бы не поехать туда и не послать их всех к чёрту - это кредит и ипотека . Работу сейчас найти очень трудно , а в одиночку я это не потяну . Ну думали , что год закончится , руководство успокоится . Верх цинизма произошёл в середине января . Вызвали в ГЧ девять филиалов и заставили ВСЕХ написать заявление об уходе ( без числа ) . И это благодарность людям за то , что РУКОВОДСТВО получило МАХ годовую премию .
Сергеев Генадий
Dimson51
26.02.2016 10:08
2Сергеев Генадий

это вся вертикаль такая. не зря говорят: рыба гниет с головы. так что или смиритесь или ищите работу. 3-й вариант - это создание отраслевого профсоюза
ОКР
26.02.2016 23:52
Аналогичная ситуация происходит в Таганроге (Ростовское отделение). Постоянный прессинг и угрозы. Работать невозможно всем категориям сотрудников, начиная консультантом и заканчивая руководителем ВСП. И защиты попросить не у кого!!!!!!! Все руководители ВСП на успокоительных живут, потому что иначе просто невозможно.
Mikra14
01.03.2016 21:38
даааа
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