Невыносимо работать, крик души. Хочу обратиться к руководству Сбербанка, т.к. нет возможности сказать напрямую, всех увольняют «неугодных» за правду.



В Курском отделении после прихода начальника отдела К.Н.А. творится кошмар, сколько уволено людей сложно уже сказать… Приезжает руководство из ЦЧБ с проверкой и начинается… красивые слайды, показ ее интенсивной и плодотворной работы, а на самом деле это всего лишь один большой мыльный пузырь, а не работа. Прийти в ВСП и помочь сотрудникам с продажами она не может, решить сложный вопрос тоже не может, почему в премиальных калькуляторах не выгружаются продажи, она тоже не может объяснить. Но при этом план требует с мп 6,5 УП, а с кбп 2,5 УП, кто не выполняет данное задание приглашается каждый день на заслушивание с переходом на унижение личности и угрозой увольнения. При этом план доведенный ЦА мп 4,2 УП, а кбп 1,3УП. Заслушивание проводится по телефону с 22-00 до 24-00 часов или с 8-00 утра в отделе. Конкретных действий для выполнения плана и цели предложить не может, не говоря о том, чтоб научить или показать как нужно делать. Зато постоянно приводит в пример успехи других ГОСБ по выполнению планов.



У всех сотрудников должен быть установлен вайбер и ватцап в телефонах, куда она в течение дня пишет угрозы всем, вот скажите как сотрудники должны работать и улыбаться клиентам, когда все в постоянном стрессе?! У нас имеются два случая, когда молодых девушек (23-25 лет) увозили с инфарктами, т.к. афобазол уже никому не помогает. Люди хотят работать, но не понимают как… Сегодня нам говорят работать так, а когда приезжает проверка оказывается эта работа «фрод», она поступает по умному, все распоряжения даются в устной форме, поэтому увольняют того, кто и сделал «фрод», а уволенный даже и не понимает, за что его уволили. Эффективных и опытных руководителей увольняют либо создают такие условия, что они сами уходят, т.к. они понимают, что происходит в банке.



С приходом К.Н.А. продажи упали в 3-е, у сотрудников нет мотивации вообще. Эффективных и опытных мп переводят в подменный фонд, где они становятся не эффективными и их либо ротируют либо увольняют. Еще 3 месяца такой работы и работать вообще не кому будет. Уважаемое руководство, все Курское ГОСБ просит помощи! Но не могут быть все сотрудники плохими, кроме начальника отдела!!! В Курске все готовы работать и работать на 100%.