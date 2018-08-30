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февраль 2016 года В некотором царстве, в некотором государстве, а, именно, в Зеленом королевстве вступил на престол Государь новый, чинами и наградами знатными удостоенный. И решил Великий с ног на голову перевернуть вверенные ему земли, ибо соседние княжества давно уже были его сильнее и могущественнее, в ногу со временем двигались. Казалось Государю, что мало его холопы окуня в реке ловят, мало пшеницы с полей собирают, мало пушнины из лесов приносят. Отстают, мол, по всем показателям, за экономикой не успевают, без блеска в глазах работают!



Именно так коротко можно резюмировать приход Германа Оскаровича Грефа, отставного министра и "неутомимого либерала", в Сбербанк в 2007. "...наш Банк на десятилетия отстает от мировых лидеров банковской отрасли по большому количеству параметров, в первую очередь по технологиям", - писала Дуся в одном из своих утренних писем. "Мы должны доказать, что слоны умеют танцевать", - обращался Герман Греф к акционерам, собираясь претворить в жизнь зарождавшуюся в его голове программу изменений. Но он забыл добавить в свой спич тезисы о том, как отразиться его реформа на многотысячной массовке, труппе балета, которая, собственно, и будет тянуть и апробировать на себе все уроки современной хореографии.



Современный Сбербанк, точнее Сбер, так коротко называют его большинство бывших и действующих сотрудников (а, значит, и мы не будем нарушать сию традицию), обладает одной уникальной чертой, которой едва ли может похвастаться любой другой банк. Многочисленное большинство его сотрудников, а это не много не мало более трехсот тысяч человек, совершенно обезличены. Читая отзывы сберовских "фронтовиков" - КБП, СОЧЛ, ВСОЧЛ, да тех же МП и КМ, - в каждом из них Ты, ранее принадлежащий к зеленой касте, узнаешь себя. Совершенно не важно, в каком городе, в каком ТерБанке происходит описанное действо, Ты, зависая в своем ноутбуке в Челябинске, с каждым словом автора из Саратова обязательно согласишься. Совершенно не важно, в каком ВСП работает твоя девушка, но гуляющий по инету мем о том, что "она всегда на работе, а если вдруг (о, чудо!) она дома, то стирает свои белые рубашки", Ты обязательно репостнешь. И здесь не прокатит "а вот в другом допике", "а вот у нас замрук". НЕ ПРОКАТИТ, ребята! И каждая из этих историй, тех, что уже были написаны, и тех, что еще будут написаны (точно будут и в большом количестве), как две капли воды одинаковы. Моя не будет исключением.



Молодой зеленой девочкой после университета я попала в большой зеленый банк, свеженьким СОЧЛом. Кровь кипела, большие наивные глаза хлопали часто, сердцебиение превышало средний показатель. Огромный банк, крупнейшая финансовая корпорация, только что открывшийся новенький офис (переформат, open-space, все дела). Двери его широко распахнулись, местоположение ВСП (главный проспект миллионника) сразу подарило 1300-1500 клиентов в день, то бишь over 100 на одну единицу рабочей силы. УРА!



На пятничную летучку бежала через весь город с диким энтузиазмом к 8 утра в свой выходной день: выплясывала ролевые игры, рассказы о кайдзен и муде слушала взахлеб. Белая рубашка, новая форма, персональный бейдж, свое рабочее место - первые дни эти аспекты вполне себе заглушали ту карусель, которая начиналась каждое утро и заканчивалась тогда, когда большая часть добропорядочных граждан уже попивала кефир перед сном. Ощущала себя молодой гончей, поджарой, выдрессированной, верной идее и миссии. Корпоративной этике Сбербанка - мои громкие дифирамбы: ролики, которые крутили на обучении, максимально пропитаны духом общей цели и преданности компании. Однако, перемены не заставили себя долго ждать и подступали со всех фронтов совершенно неожиданно.



Менее чем через полгода поменяла М на XS, потому что к вечеру каждого рабочего дня вспоминала, что ела последний раз дома в 7 утра. Голод чувствовался не всегда, а два через два, чередуясь с болями от гастрита. Ноги отекали, спина предательски ныла. К людям появилась тихая ненависть, иногда перерастающая в громкую (но умеренную, конечно). Память к двадцати с лишним годам отказывалась выдавать данные о времени года, месяце и дне недели. В жизненном календаре появились два новых праздника - сон и еда. Остальные отмечать, конечно же, не получалось, ибо график. Планы теперь выполнялись только рабочие, личные не получалось чисто теоретически даже построить, ибо график. Раньше друзья звонили и спрашивали - "Привет! Как дела?", теперь же - "Привет! Ты жива?".



Самой большой радостью в жизни стало - закрыть офис без недостач и косяков в 22-23 часа, выйти на улицу и закурить, окинув краснющими глазами пустынные улицы. Иногда выйти на улицу и закурить получалось часа в 2-3 ночи, что, безусловно, весьма печалило. Ведь в 7.30 офис надо было уже открывать. Однажды после отработанной без выходных недели, с 8 до 22-23, по 14-15 часов в день (кто-то из сотрудников был в отпуске, кто-то на больничном), случайно по "непонятным" причинам грохнулась в обморок. Тем временем, Герман Греф давал интервью журналу РБК, где говорил о том, что ему "...нужен человек на восемь часов рабочего времени, который независимо от того, какое у него, например, было настроение по дороге в офис, воспринимал бы общение с клиентом не как проблему, а как радость, поскольку это приносит прибыль компании и ему самому". Такая арифметика, 8 vs 15, немного не сходится, Карл! Что ж, теоретики такие теоретики, да и Рыбы (день рождения Грефа 8 февраля) - самый непостоянный из знаков зодиака.



На пятничную летучку уже не бежала через весь город с диким энтузиазмом к 8 утра в свой выходной день. Засыпала на ходу в метро, снился приближающийся кошмар о том, как же сейчас суметь переодеться в раздевалке метр на метр, где помимо меня этого будут жаждать еще 30 человек. Взрослые женщины на летучке, играющие в ролевые игры, казались уже скорее забавными, нежели мудрыми и опытными.



Бесконечная череда новеньких "зеленцов", попадающих на работу после "Старта", с такими же широко открытыми глазами, какие были у меня, казалось, не закончится никогда. После месяца теоретических занятий и полного отсутствия практики они были похожи, скорее, на пушечное мясо, нежели получивших опыт и знания сотрудников крупнейшего банка страны. А СОЧЛы и ВСОЧЛы - они, так на секундочку, фронт линия, лицо, те, кого видит и к кому идет любимый клиент, который всегда прав и ради которого и был затеян в 2007 году весь этот капитальный ремонт с приходом Грефа. Косяки и недостачи в Сбере бывают только личные, и никто, никто и никто тебе с их разрешением не поможет. И в этой невероятной текучке, пожалуй , тоже заключается уникальная особенность Сбера. Порой даже не успеваешь запомнить имя вновь прибывшего коллеги, как он уже пишет заявление на увольнение. После этого, кстати, выше оценки D по 5+ ждать даже не стоит.



Со всем этим постепенно стала пропадать значимость слов "кайдзен", "муда", "лин". В гембе единственной могла видеть свет в конце туннеля, ждала и надеялась, что однажды ТОПы придут, увидят и все поймут. Приходили, видели, но не понимали. "По субботам коллеги должны будут "ходить на гембу", работать в дополнительных офисах и заниматься самообразованием" (из письма Грефа сотрудникам). "На гембу руководители сходили, и то не все, и как-то она у них не прижилась" (с любимого форума Banki.ru). А ведь "Приди и посмотри" - один из базовых принципов, например, Toyota, чей блестящий успех развития лежал в основе реформы Грефа. Ингвар Кампрад, основатель и владелец IKEA, один из богатейших людей планеты, периодически сам встает за кассу и раскладывает товар в свои 89 лет. Отнюдь не призываю Правление Сбербанка набивать в ВСП коммуналку в платежные дни, однако лейтмотив параллели все же вырисовывается. Регмены и начальники ПСС, розницы, качества и других всевозможных отделов, приезжают на проверки в ДО на "немцах" в максималке, купленных на годовые бонусы, одевшись в дорогие брендованные костюмы, претенциозно держа в руке айфоны последней модели. Направляются они "типа" с целью понять принципы работы, причины недовольства сотрудников и устранить недостатки. Прибывают эти товарищи на гембу, в ВСП, где уже с 8-ми утра батрачат "фронтовики", КБП, СОЧЛы, ВСОЧЛы, МП - те, кто приехал на работу в душном переполненном вагоне метро, в застиранной до желтизны рубашке и с плохо замазанными синяками под глазами. "Эти двое были из разных миров, но пересекались в одной точке". Как могут быть у таких полярных людей взаимные интересы? Как вместе они могут преодолевать противоречия и трудности? Какой язык надо выучить, чтобы объяснить: 250 человек на единицу сотрудника ВСП - неподвластная цифра для нормального обслуживания? Все подобные выезды на гембу проходили, как правило, примерно одинаково: после раздачи пинков за низкую эффективность наступал момент веселого и дружного чаепития руководства с громким хохотом на весь клиентский зал на кухне. На фоне всего этого из молодой резвой гончей, которой я себя чувствовала ранее, постепенно превращалась в старую дворняжку, которая знала лишь две команды: "Следующий!" и "Вызывай!".



Нет, были, конечно, и хорошие моменты, что уж лукавить. Однажды мне довелось выиграть 500 рублей в лотерейку (их, кстати, покупали сами, но это уже не совсем приятный момент).



"Мы должны создать гибкую, реагирующую на рыночные сигналы, дружелюбную к вкладчикам, надежную структуру", - говорил Герман Греф в начале своей карьеры в Сбербанке. Вот это вот "ДРУЖЕЛЮБНУЮ К ВКЛАДЧИКАМ" никогда, никогда не будет претворено в жизнь. До тех пор, конечно, пока механизм работы ВСП в любой точке страны не будет налажен в соответствии с принципами гуманности и человеколюбия. До тех пор, конечно, пока каждый сотрудник розницы не будет обладать банальными правами, прописанными в ТК РФ. Любой грамотный hr, руководитель, собственник бизнеса, да кто угодно (лишь бы со здравым смыслом) скажет, что главным китом, который держит компанию на плаву и сможет выстоять даже во время шторма в открытом океане, являются ее сотрудники. На вряд ли девочка в зеленом галстуке, которая изредка кушает, а еще реже спит, а еще реже радуется жизни, сможет полюбить своего клиента, ради которого, к слову сказать, и крутится вся эта карусель.



"Тот, кто поработал чиновником по-настоящему, знает: это чудовищный труд, если учитывать напряжение, ответственность и неблагодарность. Ты делаешь черную работу за грошовую зарплату без выходных, месяцами, и тебе никто никогда не скажет спасибо...", - кажется, Герман Оскарович как в воду глядел, только вместо "чиновником" более уместно употребить "сотрудником".



Последнее десятилетие стало пиком клиентоориентированности у всех компаний на рынке, мы привыкли открывать дверь с ноги и знать, что нас оближут, похвалят и сделают это быстро, качественно и профессионально. Почему не смотря на реформу Грефа этими тремя показателями не может похвастаться Сбербанк? Ровно потому, что сделать быстро, качественно и профессионально может только опытный, самодостаточный и довольный своей работой сотрудник. А найти их в Сбербанке является задачей повышенной сложности.



"Дайте мне время, и тогда посмотрим, кто на что способен" - слова Грефа в 2007 году. Окей, Гугл. На дворе 2016-й года, с момента введения программы изменений идет уже 9-й год. Это ли не срок, когда можно оглянуться, взвесить, сравнить, проанализировать?



В разрезе персонала, конечно, отличия ярко выраженные. Советские сотрудницы банка по типажу представляли из себя эдаких теток в три обхвата, которых и по сей день можно обнаружить, например, в любом паспортном столе. Дамы без возраста, личной жизни, ярко выраженных женских признаков, но с ярко выраженным отсутствием этикета и стрессоустойчивости. Девочки же времен "переформата", наоборот, моложавы, стройны и выдрессированы. Еще бы, ведь вместо "Отче наш" по сто раз на дню "Здравствуйте, извините за ожидание, чем я могу помочь". Изменения сотрудников, конечно, на лицо. Но не на лице. В их глазах вся та же глубокая грусть и вселенская печаль, как и прежде... Несмотря на это считаю Сбербанк лучшим функциональным банком для розничного клиента. И верю, что со временем он станет лучшим и для сотрудника.



Немало банков узнала изнутри, но больше, чем Сбербанк, ни один из них мне не дал и не даст, уверена. Одному только его корпоративному университету я готова петь хвалебные речи долго и долго. Но это уже совсем другая история...